DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

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Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Oruç Reis'in açıklardaki görüntüsüMuhabir Süleyman EKİN anonsOruç Reis'ten detayHaber: Süleyman EKİN-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Babanın birini döverken kameraya yakalandığı 3 engelli kardeş, korumaya alındı ISPARTA'da birlikte yaşadığı yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından görüntülenen baba A.A. (82) polis tarafından gözaltına alındı. Komşuları babanın 3 engelli çocuğunu da zaman zaman dövdüğünü iddia etti. Olayın ardından 2'si kız 3 engelli kardeş devlet korumasına alınırken, baba ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Baba ve çocuklarının ayrı huzurevlerine yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katından sesler geldiğini duyan mahalleli perdesi açık olan pencereden içeriyi kontrol ettiklerinde A.A.'nın, kendisiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli çocuklarından H.A.'yı (61) dövdüğünü fark etti. Kanepede oturan A.A.'nın önüne oturttuğu H.A.'yı tokatlayıp, hırpaladığı ve üzerine sandalyeyle bastırdığını gören mahalle sakinleri bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, durumu da polise bildirdi.

ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDIİhbarın ardından olay yerine polis ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Baba A.A. eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Babanın darbettiği H.A. ile diğer engelli kardeşler A.A. (44) ve M.A. (53) ise korumaya alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 3 engelli kardeşin artık devlet korumasında olduğunu ve babaya verilmeyeceğini belirtti. Yaşanan olayın ardından evin önünde toplanan mahalle sakinleri babaya tepki gösterirken, engelli kardeşlere de destek olmaya çalıştı. Mahalle sakinleri A.A.'nın 3 engelli çocuğunu da zaman zaman dövdüğünü iddia etti.

BABA BIRAKILDIPolis merkezinde ifadesi alınan  A.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın Uluborlu ilçesindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezine, 3 engelli kardeşin ise başka bir huzurevine götürülmesine yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DAYAK ANI KAMERADAÖte yandan babanın çocuğunu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Komşuları tarafından çekilen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde babanın çocuklarından birini yumruklayıp, hırpaladığı ve üzerinde sandalyeyle bastırdığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Babanın kızını döverken cep telefonu kamerası görüntüsüBabanın görüntü polis ekiplerince gözaltına alınma görüntüsü3 Engelli kardeşin ekipler tarafından götürülmesi Olay sonrası engelli kardeşlerden cep telefonu kanerası görüntüHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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O torun ile babaannenin korona hasreti bitti

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile evde izole olduğu pencere önünde oynamaya çalıştığı görüntülerle haber olan ve tüm Türkiye'nin tanıdığı Ali Asaf Kaymak (2), karantina sürecinin sona ermesiyle babaannesiyle yüz yüze oyunlar oynadı. Babaanne ve torunu büyük mutluluk yaşadı.

İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta geçen ay koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidip, onunla cam arkasından oynamaya çalıştı. Babaanne de torun hasretini cam arkasından giderdi.

14 günlük izolasyon sürecinin bitmesinin ardından babaanne ile torunu bir araya geldi. Koronavirüsü yenip, torunu ile oyunlar oynayan Nuray Kaymak, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

ARŞİV VE GÜNCEL GÖRÜNTÜLERLE

Abdullah KÖSE/ AKKUŞ, (Ordu),

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Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor

KIRŞEHİR'de dün serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan tarım işçisi Mehmet Çiçek'i (19) arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'dan ailesi ile birlikte 15 gün önce Kırşehir'e patates sökümü için gelen tarım işçisi Mehmet Çiçek, dün serinlemek için merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde Kızılırmak'a girdi. Ancak Çiçek akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Çiçek'in izine rastlanılmadı. Havanın kararması nedeniyle sona eren çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Çalışmalara Ankara ve Aksaray'dan gelen dalgıç ekipler de destek verdi. Ancak yapılan çalışmalara rağmen şu ana kadar Çiçek'e ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-  Kızılırmak ve çevresinden görüntüAFAD ekiplerinden görüntüAbdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Spor aletinin parçası eline düşen Ecrin'in parmağı kırıldı

TOKAT'ta spor parkında arkadaşları ile oynadığı sırada 'Uzay Yürüyüşü' aletinin tek kolu baş parmağının üzerine düşen Ecrin Olgun'un (8) parmağı kırıldı.Olay, 11 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde Devegörmez Mahallesinde meydana geldi. Fatih ve Emine Olgun çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Ecrin Olgun (8) parka oyun oynamaya gitti. Arkadaşları ile spor aletlerinin olduğu bölümde Uzay Yürüyüşü adlı aletle oynayan Ecrin, aletin kolu aniden kayması sonucu sol el baş parmağının üzerine düştü. Ecrin, babası Fatih Olgun tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ecrin, ameliyat edildikten sonra kolu dirsekten alçıya alındı. Ecrin'in sol el baş parmağı ise işlevini kaybetti.

Parktaki spor aletlerinin çocuklar için tehlikeli olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyleyen baba Fatih Olgun, "Ben işteydim, haber geldi. Parkta kaza olmuş. Alet Ecrin'in eline düşmüş. Geldim ve hemen hastaneye götürdük. Ciddi şekilde kırık var. Parmağının her yeri parçalanmış. Yani artık işlem görmeyeceğini söylediler. Bir tane ameliyat geçirdi. Sürece bakacağız. Arkadaşları ile oynarken yanlışlıkla eline düşmüş. Zaten ağır bir alet. Bunların üzerinde korumalık yok. Çocuklar bunları devamlı kaldırıyorlar. Uyarılarımıza rağmen yapıyorlar, oynuyorlar. Daha farklı bir yerlerine gelse sakat bırakır" dedi.

Artık parkta oyun oynamaktan korktuğunu söyleyen Ecrin Olgun ise, "Ben arkadaşlarımla oynuyordum elim oraya sıkıştı. Elimi fark etmeden oraya koydum. Arkadaşımla oynuyordum birden oldu. Arkadaşlarımla hep burada oynuyoruz. Ben kolumu kırdığım için çok korkuyorum bir daha burada oynamayacağım" diye konuştu.

Doğu Akdeniz, Oruç Reis, Engelli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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