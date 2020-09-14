AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Suriye'nin El-Bab bölgesinde görev yapan Türk Kızılay'ına ait araca düzenlenen saldırıda Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman (40), şehit oldu. Kıdıman'ın, Kalıcı Konutlar Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evindeki ailesine acı haber İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın tarafından verildi. Haberi alan aile sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.

'YARDIM İÇİN ÇIRPINAN İNSANLARA BU ŞEKİLDE HAİNCE VE KALLEŞÇE SALDIRI'Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın yaptığı açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre El-Bab Kızılay Sevgi Mağazaları'nda görevli personelimizin bulunduğu, ön tarafında ve tavanında Kızılay amblemi bulunan araca iki araç içerisinden çapraz ateşe tutulmak suretiyle silahlı saldırı gerçekleşti. El-Bab bölgesindeki bu saldırıda 1 personelimiz hafif yaralandı, 1 personelimiz yara almadan kurtuldu ama 1 kardeşimizi maalesef kaybettik. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.'HAİNCE VE KALLEŞÇE SALDIRIYI KINIYORUZ'Aydın, masum insanlara hizmet götürüldüğünü belirterek, "Bununla ilgili kınama mesajları geliyor. Bunu lanetliyoruz. Her şeyden önce terör saldırısı ve en masum insanlara yardım götürmeye çalışan bir yardım kuruluşundan bahsediyoruz. Uluslararası yardım kuruluşu ve savaş halinde dahi dokunulmazlığı olan uluslararası anlaşmalara göre dokunulmazlığı bulunan bir kurum. Bu kurumun aracı hem yanlarında hem tavanında hem önünde çok açık ve net şekilde amblemleri olan ve sadece yardım amacıyla buraya gitmiş. Yardım için çırpınan insanlara bu şekilde haince ve kalleşçe saldırıyı gördük. Ama terörist işte, kalleşler. Kalleşçe kendilerine yakışan bir davranışta bulundular. Hepsini lanetliyoruz, kınıyoruz. Allah böyle acıları bir daha bizlere yaşatmasın" dedi.