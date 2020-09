DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı

Bursa'da arkadaşı Kıvanç B. (16) tarafından tabancayla vurulan, yemek borusu parçalandığı için sadece sıvı ile beslenen Eren K. (16), 2 ayda 21 kilo verdi. Olaydan sonra Kıvanç B.'nin amcası Gökhan B.'nin de Eren'in hastanede ziyaretine giden arkadaşı Abdullah Y.'yi (16) satırla yaraladığı ortaya çıktı. Saldırı anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B., arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Kıvanç B., arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösterdi. İddiaya göre, Kıvanç B.'nin elindeki silah ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIOlaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kıvanç B.'nin mahkemede yaptığı savunmada, "Eren benim arkadaşım. Evimizin bodrum katında babama ait olduğunu öğrendiğim bir tabanca buldum. Sonra tabancayı geri yerine koydum. Bundan 1 gün sonra arkadaşlarım Berkay B. ve Cihan C. ile buluşmayı kararlaştırdık. Tabancayı arkadaşlarıma göstermek için yanıma aldım. Eren, Berkay ve Cihan ile birlikte parkta buluştuk. Sohbet ederken, yanımda getirdiğim tabancayı arkadaşlarıma gösterdim. Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren'in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yokturö dedi.YEMEK BORUSU PARÇALANDIEren K., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren'in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi. 21 Ağustos'ta savcılık ifadesi alınan Eren K., "Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman bana küfrederdi. Olay günü beni arayarak parka çağırdı. Ortak arkadaşlarımız ile beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve silah yanında mı diye sordum. Kıvanç da bana 'korkak olma' dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana 'ne biçim erkeksin' dedi. Kıvanç bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Ben kanlar içinde yerde kaldım. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç'tan şikayetçiyimö dedi.SATIRLA SALDIRI ANI KAMERADA5 Ağustos'ta Kıvanç B.'nin amcası Gökhan B. ise, Eren K.'nin arkadaşı Abdullah Y.'ye (17) sokak ortasında saldırdı. Gökhan B., Abdullah Y.yi, hastaneye Eren'i ziyaret ettiği için darbetti. Gökhan B., önce Abdullah Y.'nin kafasına tahta tabureyle vurdu. Ardından belinden satır çıkaran Gökhan B., Abdullah Y.'nin bacak ve kollarından yaraladı. Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Gökhan B.'nin satır ve tabureyle Abdullah Y.'ye vurma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.EREN'İN ANNESİ OLAY GÜNÜNÜ ANLATTIOlay gününü anlatan Eren K.'nin annesi Esen K., "Olay günü ben evdeydim. Saat 12.00 sıralarında çocuğumu vuran kişi ısrarla oğlumu aradı. Parka çağırdı. Oğlum çıktı, ben de işe gitmek için evden ayrıldım. İşe varmak üzereyken telefonum çaldı ve oğlumun öldürüldüğü söylendi. İlk başta inanmadım, çünkü benim çocuğumun küçükken oyuncak silahı bile yoktu. Böyle arkadaşları olamaz diye düşündüm. Dünürümüz aradı, oğlumun kanlar içinde olduğunu söyledi. Apar topar çıkarak Uludağ Üniversitesi'ne gittik. İlk gördüğümde oğlumun vücudu kan içerisindeydi. O anda şok geçirdik. Filmler çekildi, mermi kalbine yakın olduğu için yoğun bakıma alındı. Oğlumun durumu kötüye gitti ve kan kaybetmeye başladı. İç kanamaların başladığı söylendi. Doktor 10 dakika içerisinde çocuğumun ölebileceğini söyledi. Ne olduğunu anlayamadık, şaşırdıkö dedi."BU BİR ŞAKA OLAMAZö15 yaşındaki bir çocuğun elinde silah olduğuna anlam veremediği belirten Esen K., "Bu bir şaka olamaz. Şakanın nasıl yapıldığını bizler de biliyoruz. Çocuğumu boynundan vuruyor, iç organlarına zarar vererek kalbinin üst kısmından mermi çıkıyor. Bu bir şaka değil. Oğlumu vuran kişinin amcası, oğlum hastanedeyken yanına gelen arkadaşını satırla kolunu ayağını kesti. Benim oğlum yemek yiyemiyor, su içemiyor ama bu kişiler dışarıda geziyor. Böyle bir şey olabilir mi'ö diye konuştu.'OĞLUM ARTIK YEMEK YİYEMİYOR'Eren'in yemek yiyemediğini belirten Esen Kavuştu, "Çocuğum 64 kiloydu şu an 43 kilo. Yemek yiyemiyor, sıvıyla besleniyor. Hayalleri olan, cıvıl cıvıl bir çocuktu ama şu an çocuğum yanına insan yaklaştırmıyor. Bana her gün 'Ben ne zaman yemek yiyeceğim?' diye soruyor. Şu anda tutuklanmaları gerekiyor ama amca oğul sokakta geziyorlar. Bizim zavallı çocuklarımız evde yatıyorlar. Yemek yiyemiyorlar. Biri yatağa bağlı kaldı. Oğlum bensiz tuvalete bile gidemiyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kavga anı güvenlik kamerası görüntüleri-Yaralı gencin fotoğrafları-Röportaj-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA

Başkan Böcek'in son PCR testi 'negatif', durumu stabil

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan yırtılma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kontrol amaçlı yapılan son PCR test sonucu negatif çıktı. Başkan Böcek'in durumunun stabil olduğu kaydedildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlanan Başkan Böcek, astım rahatsızlığı nedeniyle oluşan akciğerlerindeki yırtılma etkisiyle entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedilen Başkan Böcek'in kontrol amaçlı yapılan son PCR testinin sonucu negatif çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Kontol amaçlı alınan PCR testi negatif olup, kliniği stabil seyretmektedir" denildi.

Aslı DURAN/ANTALYA

Kırıkkale'de çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye para cezası

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, araziye çadır kurarak kumar oynayan 37 kişiye toplam 161 bin 875 idari para cezası uygulandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kumar oynayan kişilerin görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kılıçlar-Hisarköy mevkiinde boş araziye çadır kurarak kumar oynayanlara yönelik akşam saatlerinde baskın yaptı. Yapılan incelemede projektör ile aydınlatılan çadırın içinde masalarda oturan 37 kişinin, tombala makinesi ile kumar oynadığı tespit edildi. Çoğunluğu il dışından gelen 37 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.VALİLİK İFŞA ETTİKırıkkale Valiliği, çadır kurarak kumar oynayanlara düzenlenen operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Açıklamada, çoğunluğu Ankara'dan gelen 37 kişinin, Yahşihan'a bağlı Kılıçlar-Hisarköy bölgesinde araziye çadır kurarak tombala makinesi ile kumar oynadığının tespit edildiği bildirilerek, "İl dışından gelip tarlanın ortasına çadır kurmak suretiyle kumar oynayan bu sorumsuzlara; sosyal mesafeye uymamaktan ve Kabahatler Kanununa istinaden kişi başı 4 bin 375 lira toplamda ise 161 bin 875 lira idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca organize eden şahısla ilgili adli mercilerimizce işlem başlatılmıştır" denildi.BAKAN VARANK'TAN TEPKİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak, "Salgın döneminde bunu yapan sorumsuzlar için cümlenin sonunu istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Her şeyi hakediyorlar!" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarmanın operasyon anı

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/KIRIKKALE

Bursa'da koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilde yapılan koronavirüse yönelik denetimler, Bursa'da da gerçekleştirildi. Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, "Vatandaşlarımızın, kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarmasını istiyorum. Çünkü çember her geçen gün daralıyor. Herkesin yakınına gelmeye başladı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde koronavirüs önlemlerine yönelik yapılan denetimler Bursa'da da gerçekleştirildi. Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimde il protokolü, vatandaşları ve esnafı maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetimde kuaför, çarşı ve pazar gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgeler denetlendi.Yayımlanan genelge doğrultusunda mülki amirlerle birlikte denetim yaptıklarını belirten Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, "Bugün de kapalı çarşı ve pazar yerlerini denetledik. Bu denetimde vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maske ve diğer kurallara uyuyorlar. Tabi bu mücadele idare olarak tek taraflı olacak bir mücadele değildir. Bu mücadele aynı zamanda top yekün olarak herkesin oto kontrol yöntemiyle yapacağı bir mücadeledir. Bursa halkımıza teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Ancak benim vatandaşlarımızdan istirhamım kurallara uyan vatandaşlarımızın, uymayan vatandaşlarımızı uyarmasını istiyorum. Çünkü çember her geçen gün daralıyor. Herkesin yakınına gelmeye başladı. Bu nedenle herkes sağlıklı bir şekilde kendi tedbirlerini almak zorunda. Biz, Bursa'da vaka görülmesinden bu yana başarılı mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Verilerimiz bu şekilde gösteriyor" dedi.'ZORUNLU KARANTİNADA KİMSE YOK'Karantina kurallarını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlara adli işlem yapılması konusunda da açıklama yapan Özsoy, "Bu genelge Eylül 11'de geldi. Bu tarihten sonra karantinayı ihlal eden vatandaşımız olmadı. Şu anda Bursa'da zorunlu karantinada ceza işlemleri yapılan vatandaşlarımız var ama zorunlu karantinada kimse bulunmamaktadır" dedi.'KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SIKI ŞEKİLDE YÜRÜYÜTORUZ'

Koronavirüsün ülkemize gelmesinden sonra çalışmalarını sıkı şekilde yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Normalleşmeye geçilmesine rağmen bu çalışmalara ara verilmedi. Vaka sayılarında ülkemizde bir yükseliş söz konusu. Bunları biz yeni alınan kararlar çerçevesinde il protokolümüzle birlikte hem denetim hem uyarıcı amaçlı bu tür çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.