DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi'nde, Kovid-19 aşısı yapılan hastalarda şikayete rastlanılmadı

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk hastanelerinde 500 kişiye Kovid-19 aşısı yapılacağını belirterek, "Her gün 20-25 kişiye aşı yapılıyor. Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerde ağrı, ateş, alerji gibi herhangi bir şikayete rastlanmadıö dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde koronavirüs aşı uygulamaları sürüyor. Hastanede şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Biz Çin'den gelen aşıyı yapıyoruz. Faz-3 çalışması yani gönüllü kişilerde deneniyor ve onlarda antikor oluşup oluşmadığına bakılıyor. Burada da daha çok sağlık çalışanlarından gönüllüler var. Bir gruba normal serum bir gruba da aşı yapılıyor. Hastalarda herhangi bir semptomla karşılaşılmadı. Hiçbir yan etki görülmedi ve gayet sağlıklılar.ö dedi.

Yaklaşık 300 kişiye aşı yapıldığını ifade eden Cantürk, "Bizim hastanemizde 500 gönüllü üzerinde yapılacak. Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok, ağrı, ateş şikayet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şuana kadar.ö diye konuştu.

Yapılan aşıların ardından yılbaşından sonra satışının yapılabileceğinin öngörüldüğünü belirten Cantürk, "Bunların başarılarının ne kadar olduğunu ancak zaman içerisinde antikor değerlerini ölçtüğümüzde anlayacağız. Piyasalaştırma işi teknik bir mesele yılbaşından sonrası için bu aşıların devreye sokulabileceği satılabilir aşamaya gelebileceği öngörülüyor.ö dedi.