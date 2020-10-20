DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

20.10.2020 13:05
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

PARKTA BULDUĞU PARAYI YETKİLİLERE TESLİM EDEN TEMİZLİK İŞÇİSİ: 100 BİN LİRA BORCUM VAR AMA BİZİM HARAM PARAYLA İŞİMİZ YOKBelediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti (2)'100 BİN LİRA BORCUM VAR AMA BİZİM HARAM PARAYLA İŞİMİZ YOK'İnegöl Belediyesi Park...

PARKTA BULDUĞU PARAYI YETKİLİLERE TESLİM EDEN TEMİZLİK İŞÇİSİ: 100 BİN LİRA BORCUM VAR AMA BİZİM HARAM PARAYLA İŞİMİZ YOK

Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti (2)

'100 BİN LİRA BORCUM VAR AMA BİZİM HARAM PARAYLA İŞİMİZ YOK'

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Yusuf Çelik'in sabah saatlerinde bulduğu cüzdan, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri tarafından sahibi Murat Ormancı'ya teslim edildi.

Temizlik personeli Yusuf Çelik, 12 yıldır belediyede çalıştığını belirterek "Sabah temizliğe geldim. Temizlik yaparken bankın arkasında bir tane cüzdan buldum. İçerisinde bir miktar para vardı. Şefimi aradım, şefim de müdürümü aradı. Müdür de belediyeye götürmemi söyledi. Belediye Başkanlığı'na teslim ettim. Belediye Başkanımız teşekkür etti" dedi.'ÇALIŞMASAM DA O PARAYA DOKUNMAM'Borcu olduğunu kaydeden Çelik, "30 Ağustos'ta oğlumun düğününü yaptım. 100 bin lira borcum var. Bana yaramayacağı için hiç tereddüt etmeden direkt üstlerime bildirdim ve parayı götürüp, teslim ettim. Haram parayla bizim işimiz yok. Başıma yine aynı bir şey gelse, yine aynısını yaparım. İnsanlık görevimi yapar, paraya hiç dokunmadan götürüp, üstlerime teslim ederim. İşim de olmasa, çalışmasam da o paraya dokunmam. Allah'a şükür işimiz var, çalışıyoruz. Sağlığımız yerinde. Bir başkasının emeğini yemek bize nasip olmasın" diye konuştu.CÜZDANIN SAHİBİ ORMANCI: BÖYLE İNSAN KALMADIBelediyeye gelerek cüzdanını teslim alan Murat Ormancı ise temizlik görevlisinin çalıştığı bölgenin yolunu tuttu. Yusuf Çelik ile buluşup teşekkürlerini ileten Ormancı, "Gece parkın orada oturayım dedim, o esnada cüzdanı düşürmüşüm. Sabah da işe geldim, cüzdanımı evde unuttuğumu zannettim ama kaybetmişim. Belediyeden arayıp, bilgi verdiler. Yusuf ağabeyden Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu zamanda böyle insan kalmadı" dedi.'YÜREKTEN KUTLUYORUM'Konu ile alakalı açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise şunları söyledi:

"Bu duyarlı yaklaşımından dolayı ben kendisine teşekkür ettim. Çünkü mutlaka cüzdanını kaybeden kişi de üzüntü içerisindedir. Bunlar aslında bizim özümüzde olan, mayamızda olan güzellikler. Ben çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum, kendisini yürekten kutluyorum. Bu güzel özelliğin ben tüm satıhta yayılmasını canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü bizlere ait olmayan bir emaneti sahibine teslim etmek lazım. Bizlerde aslında onu yapmış olacağız. Çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyorum."

İnegöl Belediyesi, Temizlik İşçisi, İnegöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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