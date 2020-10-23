DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

23.10.2020 12:56
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 11 aylık Baran bebeğin öldüğü kazayla ilgili asli kusurlu bulunan kamyon sürücüsü Abdulgani Gegez, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 11 aylık Baran bebeğin öldüğü kazayla ilgili asli kusurlu bulunan kamyon sürücüsü Abdulgani Gegez, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baran bebeğinin amcasının oğlu olan otomobil sürücüsü Ayhan Turhan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 6 Ocak 2018'de Zonguldak- İstanbul kara yolunun Kandilli belde girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Abdulgani Gegez yönetimindeki 34 FL 6343 plakalı kamyon, Ereğli yönüne giden Ayhan Turhan'ın kullandığı 67 EE 970 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçta bulunan Yaşar Turhan (37), Sevim Turhan (31), Rukiye Turhan (71) ve İlayda Turhan (10) yaralandı. Yaşar ve Sevim Turhan çiftinin 11 aylık bebekleri Baran ise kazada hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abdülgani Gegez asli kusurlu, otomobil sürücüsü ve Baran bebeğin amcasının oğlu Ayhan Turhan ise tali kusurlu bulundu. Gegez ve Turhan hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı.

AKRABASINA DA CEZA VERİLDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Abdülgani Gegez, Ayhan Turhan ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, kazada asli kusurlu bulunan Abdülgani Gegez'i 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tali kusurlu bulunan Ayhan Turhan'ın ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Zonguldak, Otomobil, Ocak, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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