DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Anne ve babasını kaybettiği enkazdan sağ çıkarılan Arif Emre: Yalnız değilim

İZMİR'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarılan, ancak aynı enkazda anne ve babasını kaybeden, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Arif Emre Nayman'ın (20) durumu iyiye gidiyor. Nayman, "Annem babam vefat etti ama benim ablam var. Dayılarım, amcalarım, teyzelerim var. Annemin, babamın arkadaşları ve kendi arkadaşlarım var. Hiçbiri beni yalnız bırakmadı. 3 saatte enkazdan çıkarıldım, son 1 buçuk saatte ekiplerle hep iletişim halindeydim" dedi.

İzmir'de, geçen cuma günü olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 3 saat sonra sağ çıkarılan, ancak aynı enkazda annesi Fatma Nihal Nayman ve babası emekli Astsubay Özkan Nayman'ı kaybeden Arif Emre Nayman'ın durumu iyiye gidiyor. Üniversite sınavında Türkiye 1.800'üncüsü olan, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Arif Emre Nayman, deprem başlayınca odasındaki ranzanın yanına çöktüğünü, belinin alt tarafına beton düştüğünü ancak gövdesinin boşlukta kaldığını belirterek, "Karanlıkta bacaklarıma beton düşünce çok sıkışık hissettim. Ben 5'inci katta oturuyordum, deprem olduğunda ranzanın yanına çöktüm. Bacaklarıma beton düştü ama gövde kısmım boşlukta kaldı. Evde annem, babam ve ben vardık. Annemle babam vefat ettiler. Allahtan ekipler hızlı geldiler. Ben onların sesini duydum. 'Sesimi duyan var mı' diye bağırıyorlardı. 5-10 dakika bağırmışlardır. Sonra ben de bağırdım ama onlar beni duymadı. Önce birbirimize ulaşamadık. Onlar beni duymayınca ranzaya vurdum. Sonra, 'A burada, hemen altımızda' dediler. Çünkü ya seslenmemi ya da ses çıkarmamı istiyorlardı. Sesimi duyduktan sonra beni çıkarmak için yaklaşık 1 buçuk, 2 saat daha uğraştılar. 3 saat kadar enkazda kaldım. Son 1 buçuk saatte hep iletişimdeydim abilerle. Onlara çok teşekkür ediyorum, beni izliyorlarsa onlarla görüşmek istediğimi bilsinler. Birisinin ismi Adem'di, diğerlerini hatırlamıyorum" dedi.

'YALNIZ DEĞİLİM'

Ablasının evli olduğu için başka ilçede kaldığını dile getiren Nayman, "Annem, babam vefat etti ama benim ablam var. Dayılarım, amcalarım, teyzelerim var. Annemin babamın arkadaşları ve kendi arkadaşlarım var. Hiçbiri beni yalnız bırakmadı ve eksiğim kalmadı. Sosyal medyada bir dünya insan takip edip iyi dileklerini ilettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Hele bir tam olarak iyileşeyim, gerisine bakacağız" dedi.