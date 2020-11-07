DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

07.11.2020 13:36
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Depremzedeler eşyalarını aradı İZMİR'deki depremde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlara aralıksız yardım ulaştırmaya devam eden Türk Kızılayı ekipleri, afetzedelere 140 noktada 10 bin adet hijyen seti dağıttı.

Depremzedeler eşyalarını aradı

İZMİR'deki depremde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlara aralıksız yardım ulaştırmaya devam eden Türk Kızılayı ekipleri, afetzedelere 140 noktada 10 bin adet hijyen seti dağıttı. Eşyaları enkazın altindan çıkarılan ve eşyalarını teslim almaya gelen Emrah Apartmanı'nda yasayan afetzedeler ise tozlu eşyalarını ararken duygusal anlar yaşadı.

Türk Kızılay'ın 8 şube başkanlığı ve 750 gönüllüsünün görev aldığı hijyen paketi dağıtımı etkinliğinde depremden hasar gören afetzedelere pandemi döneminin sürdüğü hatırlatılarak tedbirleri bırakmamaları istendi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afetin 9.  gününde olduklarını hatırlatarak "Türk Kızılayı olarak Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesindekiana vazifemiz olan beslenme temelli çalışmalarımızla sahadaydık. Hem beslenmedeki çözüm ortaklarımız sivil toplum kuruluşları hem de Kızılay olarak yaklaşık yarım milyon öğün vatandaşlarımıza gıda desteği sağladık. Psikososyal destek hizmetlerine destek olduk. Barınma ısınma gibi temel ihtiyaçların giderilmesini amaçladık" dedi. Bir taraftan da pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Kınık şöyle devam etti:

"Olağanüstü dönemde kovidin vatandaşlara olumsuz etki getirmemesi için kişisel koruyucu ekipman dağıtımı düzenlendi. Bugün Izmir'in 140 noktasında İzmır şubelerimiz ve 750 gönüllümüz yaklaşık 10 bin aileye yarım milyonu aşkın kişisel koruyucu malzeme, maske, dezenfektan, ıslak mendil gibi malzemelerin bulunduğu poşetlerden dağıtacak. Hem bu ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu poşetleri dağıtırken hem de farkındalık oluşturup depremi yaşayan İzmir'de bu biyolojik afetin de devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Acılara acı katılmasın istiyoruz. Insanlarımız bu olağan-üstü süreci yaşarken de tedbirlerini alsın istiyoruz."ENKAZDA BULUNAN EŞYALAR SERGILENDI Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Bölge Müdürlüğü'nde eşyalarını teslim almaya gelen afetzedelerin yanında olduklarını söyleyerek, Emrah apartmanında yaşayan ve yakınlarını kaybeden afetzedelere eşyalarını teslim etti. Eşyalar arasında fotoğraf albümleri giysiler, kitaplar, ayakkabılar nevresim takımları ve çeşitli ev eşyaları bulundu. Annesi Gülizar Özgür ile birlikte çadıra gelen Gültekin Özgür, enkazdan çıkan eşyaları titizlikle inceleyerek rahmetli babasından kalan kitapları aradığını söyledi. Özgür, "Annemin oturduğu apartman Emrah Apartmanı, 32 komşusunu kaybetti. Şu an biz anılarımızı toplamaya geldik buraya. Kitaplar babamın hatırasıydı onları almaya geldik buraya. Babamın okuyup bize bıraktığı kitaplardı. Annem depremden 2 saat önce beni aradı, içinin sıkıldığını söylemişti. Gelip onu  evden aldım,  2 saat sonra da deprem oldu" dedi. Depreme şans eseri yakalanmayan Gülizar Özgür ise çadırdaki eşyaları bakarken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Özgür duygularını ifade edeyemecek kadar hüzünlü olduğunu belirtti.Aynı apartmanda ikamet eden depremzedelerden Ahmet Aykara da deprem anında evde olmamalarının büyük bir tesadüf olduğunu belirterek şunları anlattı: " Seferihisar'da yazlığımız vardı. Bir gün önce eşim  ısrarla oraya gitmek istediğini söyledi. Kızım onu yazlık eve bıraktı şu anda hala orada. Kendim yaşıyorum., eşim çocuklarım hayatta Bundan daha önemli bir şey olamaz. Ben çadırda kendime ait bir şey bulamadım sadece bir tencere gördüm. Bizimkine benziyordu. İki tane takım elbisem vardı onları arayacağım çünkü üzerimdekilerden başka bir şeyim kalmadı. Şu an boşluktayım Allah kimseye böyle bir şey vermesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kerem Kınık ın konuşmasından görüntüHijyen paketlerinin çadırlara dağıtımından görüntüEnkazdan çıkan eşyaların bulunduğu çadırdan Detay görüntüEşyalarını arayan afetzedeler le röp

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, DHA)

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Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yılın ilk on ayında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden inşaat ürünleri, petrol ürünleri, mermer ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen yaklaşık 84 bin TIR Reyhanlı'daki  Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-al Hava sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bulunan aktarma alanına geçen TIR'lar burada yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye'ye geldi. Günlük ortalama 270-300 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü'nden yapılan ticarette yaklaşık 2 milyon ton ürünün ihracatı gerçekleştirildi. Zaman zaman araç yoğunluğu da yaşanan Cilvegözü'nde alınan önlemler çerçevesinde TIR'lar aldıkları sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor ve buradaki işlemlerin ardından da yüklerini ara bölgede aktarıyorlar, TIR'lar daha sonra da yeniden Türkiye'ye giriş yapıyorlar.

Türk Kızılayı, Cilvegözü, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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