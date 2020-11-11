DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

ALABORA OLAN TEKNEDEKİ KAYIP KİŞİNİN BABASI: SAĞ MI, DEĞİLLER Mİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (6)

Adana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknedeki bir balıkçıyı arama çalışmaları sürerken, teknede bulunan Volkan Vural'ın babası Ahmet Vural, Mersin Balıkçı Barınağı'nda oğlundan gelecek haberi bekliyor. Endişeli bekleyişini sürdüren baba Vural, "Pazartesi öğleden sonra avlanmaya çıkmışlardı. O saatten beri aynı bölgede avlanıyorlardı. Gece saatlerinde kaptan anons yapmış. Yaptıktan sonra da tanker gemisi çarpmış. Ondan sonra haber alamadık. Bölgede zaten gırgır gemisi varmış, ilk o yardıma gitmiş. Onlar bölgeye gittiklerinde kimseyi görememişler. Tanker gemisi vurduktan sonra baya gidip boşa atmış. Büyük ihtimal fark etmemiş. Gırgır teknesi anons yapınca durmuş. İçinde oğlumla birlikte 5 kişi var. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda yetkililere çağrı yapacak bir durum yok. Bir an önce sağ mı değiller mi öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.