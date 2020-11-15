DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

15.11.2020 15:13
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Oğlu askere gidecek olan evlat nöbetindeki anneden dağdaki kızına teslim ol çağrısı DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 440'ıncı günde de sürüyor.

Oğlu askere gidecek olan evlat nöbetindeki anneden dağdaki kızına teslim ol çağrısı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 440'ıncı günde de sürüyor. 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için Van'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, oğlunun askere gideceğini söyleyerek kızına seslendi. Sancar, "Kardeşin askere gidecek, birbirinizle karşı karşıya kalırsanız ya sen onu öldürürsün ya da o seni öldürür. Kardeş katili olma, kaç teslim ol kızım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'KARDEŞ KATİLİ OLMA KAÇ GEL'Van'da 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, oğlunun yakında askere gideceğini ifade ederek, kızına kardeş katili olmaması için kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. Sancar, şunları söyledi:

"Kızım için buradayım, 1,5 yıla yakındır HDP önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan kalkmayacağız buradan. Şeyma, kızım, eğer beni görüyorsan, beni duyuyorsan çık gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Polisimizi, askerimizi görürsen onlara teslim ol. Geçen hafta erkek kardeşinin askerlik muayenesi için gittik kızım, kardeşin oturup ağladı. 'Anne şimdi askere gitmesem olmaz mı' dedi. 'Neden oğlum' dedim. 'Ablam burada değil. Ablam gelsin. Onu görmek istiyorum. Ona sarılayım, kokusunu alayım sonra askere gideyim' dedi. Kızım gel kardeş katili olma. Kardeşin askere gidecek. Birbirinizle karşı karşıya kalırsanız ya sen onu öldürürsün ya da o seni öldürür. Şeyma kızım gel, kardeş katili olma. Biz burada kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden bu çadırın altında evlatlarımızı bekliyoruz. Kızım seni almadan buradan kalkmayacağım. Kapımı kapatıp gelmişim buraya. Artık dayanacak gücüm kalmadı kızım. 9 yıl oldu. 9 yıl bir ömürdür. Onlara güvenme, çık gel artık. Onlar 'devlet güçleri sizi öldürür' diye kandırıyor sizi, yalandır kızım. Senden rica ediyorum teslim ol, kardeş katili olma, hepimiz senin kahrından ölürüz kızım. PKK-HDP 13 yaşındaki kızımın elini kolunu bağlayarak götürdü. Ben kızımı PKK-HDP'den istiyorum. Artık yeter. Bu annelerin feryadını duysunlar. Bu ailelerin çocuklarına hepsine sesleniyorum; Gelin teslim olun."

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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