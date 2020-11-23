DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

23.11.2020 13:51
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık hırsızlık kameradaDİYARBAKIR'da, bir kombi firmasının satış sorumlusu olan Ömer Baytar bayilerinden birine iş görüşmesi için gitti ve otomobilini bayinin önüne park etti.

Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık hırsızlık kamerada

DİYARBAKIR'da, bir kombi firmasının satış sorumlusu olan Ömer Baytar bayilerinden birine iş görüşmesi için gitti ve otomobilini bayinin önüne park etti. Baytar'ı takip eden motosikletli 2 kişi, otomobildeki çantayı çaldı. Çalınan çantadaki 1 milyon 200 bin TL'lik çeklerle ilgili iptal işleminin başlatıldığını söyleyen Baytar "Bayiden erken çıksaydım hırsızlarla karşılaşacaktım" dedi. Hırsızlık anı ise bayinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayı, 17 Kasım'da Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde gerçekleşti. İstanbul merkezli bir kombi firmasının satış sorumlusu olan Ömer Baytar, satış ve tahsilat için bayilerden birini ziyaret gitti ve otomobilini park etti. Araçtan inip bayiye giden Baytar'ı takip eden motosikletli 2 kişi ise otomobilin biraz ilerisinde durdu. Motosikletten inen 1 kişi, otomobilin sol arka kapısını zorlayarak açtıktan sonra içinde 1 milyon 200 bin lira tutarında çek bulunan çantayı alarak hızla uzaklaştı. Bu sırada bayi ziyaretini bitiren Baytar, otomobiline binerek bir süre yol aldı. Daha sonra çantanın otomobilde olmadığını fark eden ve kapının zorlandığını gören Baytar, bayiye geri dönerek güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını izleyen Baytar, polise giderek hırsızlar hakkında şikayetçi oldu.

'HIRSIZLARI 15 SANİYE İLE KAÇIRDIM'

Çantadaki 1 milyon 200 bin lira tutarındaki çekler için iptal işlemlerinin başlatıldığını ifade eden Baytar, olayı anlatarak, "Aracımın zorlandığını ve çantamın olmadığını fark ettim. Ziyaret ettiğim iş yerinin kamera kayıtlarını izleyince hırsızların aracıma girdiğini gördüm. Bunun üzerine en yakın karakola gidip şikayette bulunarak gerekli yasal işlemleri başlattık. Buradaki bir bayimizde hem satış hem de tahsilat işlemi yapıyordum. Arka kapı zorlanarak açılmış. Çanta arkada yerdeydi. Hırsızları çok az bir zamanla kaçırmışım. 10-15 saniye önce çıkmış olsaydım eğer, hırsızlara denk gelecektim. Çeklerle ilgili de iptal işlemleri başlatıldı. Hırsızların beni takip ettiğini hiç fark etmedim" diye konuştu.Polis, güvenlik kameralarından tespit ettikleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

motosikletli, Diyarbakır, Hırsızlık, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200 Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada
Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu         
13:59
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:39
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası         
13:07
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım         
12:43
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
TÜBİTAK 105 personel alacak TÜBİTAK 105 personel alacak         
08:55
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 14:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei