Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı - Son Dakika

Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı

28.11.2020 14:06
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı, System.String[]

PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde suni olarak oluşturulan buz duvarı tırmanışı sezonu, bugün yapılan tırmanışla başladı.

PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde suni olarak oluşturulan buz duvarı tırmanışı sezonu, bugün yapılan tırmanışla başladı. İlk tırmanışı 10 yaşındaki Mehmet Akif Emeç ile birlikte gerçekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, 2020-2021 tırmanış sezonunu başlattıklarını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre genişliğinde yapılan suni buz dağında sezonun ilk tırmanışı bugün gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Ejder A.Ş Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ve sporcular 2020-2021 tırmanış sezonunu açtı. Mehmet Akif Emeç ile birlikte buz duvarına tırmanarak sezonu açan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Kasım ayı sonunda Palandöken'de buz tırmanışında 2020-2021 sezonunu açtık. Biz geçen yıl 2020 yılı başında Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonasını da burada düzenledik. Palandöken Dağı'nın en büyük özelliği suni buz duvarı. Özellikle suyla dondurularak tırmanışa hazır hale getirilen bu duvar ülkemizde tek. Dağcılık Federasyonu'na bağlı sporcular burada antrenman yapıyor. Bu sene Federasyon olarak, eğitim ve şampiyona düzenleme gibi faaliyetlerimiz olacak. Ejder A.Ş. ile yaptığımız protokol ile burada eğitim kamplarını düzenleyeceğiz. Burası genç sporcuların yetişmesi açısından önemli bir kazanım" diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya hazırlandığını belirten Mehmet Akif Emeç, sezonun ilk tırmanışını gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi'nde ilklere imza attıklarını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, suni olarak yaptıkları 150 metre genişliğinde, 20 metre yüksekliğindeki buz duvarında aynı anda 20 sporcunun tırmanış yapabileceğini söyledi. Altundağ, yapacakları yeni buz duvarı ile hem buz tırmanışı hem de aynı anda kayak yapılabilecek mekanlar oluşturacaklarını belirtti.


Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi "İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi         
12:11
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri parçaladı! Otomobilin havada takla attığı anlar kamerada Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri parçaladı! Otomobilin havada takla attığı anlar kamerada         
10:50
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor         
08:06
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 14:36:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei