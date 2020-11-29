DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı, ilk müdahalelerini bölgeden geçen sağlık çalışanları yaptı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Umut ile Emre A. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahalelerini, o sırada bölgeden geçen iki sağlık çalışanı yaptı. Sağlık çalışanlarından Gülten Yıldırım, "Bir anda koşarak geldiler. Yaralılardı. Biz de müdahale ettikö dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine kemer ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. ise sırtından yaralandı. Diğer grup kaçarak izlerini kaybettirirken, yaralı 2 kardeş Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir çiçekçinin önüne gelerek yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırtından yaralanan Emre A.'ya ilk müdahalesini, o sırada yoldan geçen Gülten Yıldırım yaptı. Yıldırım, bilincini kaybetmemesi için yaralı Emre A.'yı konuşturmaya çalıştı ve çiçekçiden aldığı kağıtlarla yarasına tampon yaptı.Sağlık çalışanı olduğunu ve yaralılara müdahale ettiğini kaydeden Yıldırım, "Olay yolun karşısında olmuş. Buraya koşarak geldiler. Yaralılardı. Müdahale eden bir sağlık çalışanı arkadaş daha vardı. İkimiz müdahale ettikö dedi. Yaralı Umut A. ile Emre A., bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Yaralama olayı öncesi grupların tartışması-Vatandaşların yaralılara müdahale etmesi-Yoldan geçen 2 sağlık çalışanlarının yaralılara müdahalesi-Yaralının yakınlarının olay yerine gelmesi-Yaralıların ambulansa alınması-Genel ve detay görüntüler-Gülten Yıldırım röportaj

Haber: Anıl ATAR/Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,

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Tezgahlar hamsi ile doldu, vatandaşın gözü irisinde

SAMSUN'da tezgahlar Karadeniz'in incisi hamsi ile dolmaya başladı. Hamsi boyutuna göre 15 ile 27 lira arasındaki satılırken, balıkçı ve vatandaşlar, avlanma yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle hamsinin yeterince büyüyemediğini söyledi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz'de havaların da soğumasıyla bolca avlanan hamsi, Samsun'da tezgahlarda kilosu 15 ile 27,5 lira arasında satılıyor. Kentteki balıkçılar ve vatandaşlar, avlanma yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor. Atakum ilçesindeki balıkçılarda, hamsinin yanı sıra olta mezgit 68, alabalık 37, somon 87, sarıkanat 65 ve çupra 52 TL'den satışa sunuluyor.

'VATANDAŞIN GÖZÜ İRİ HAMSİDE'Son günlerde vatandaşların en çok talep ettiği balığın hamsi olduğunu söyleyen balıkçı Emrah Cenikli, "Hamsiden geri kalmayacak şekilde çinekop da talep gören diğer balıklar arasında. Barbun ve zargana da yine vatandaşların ilgi gösterdiği balıklardan. Tezgahımızda iki çeşit hamsi fiyatlandırması bulunuyor. Birisi iri olan hamsiler, 27 TL'den satışa sunuyoruz. Diğer 10 ile 15 TL arasında fiyat değişikliği gösteren hamsiler ise ebat olarak daha küçük olanlar. Biz her kesimden vatandaşa hizmet vermek adına orta boy hamsiyi de tezgahımızda bulunduruyoruz. Fakat vatandaşların genel talebi iri olan hamsiden yana oluyor" dedi.

'HAFTADA 3 GÜN BALIK TÜKETİYORUZ'Balık fiyatlarının önceki sezonlara kıyasla biraz fazla olduğunu söyleyen Ali Doğan, "Koronavirüsle birlikte balığın önemi ve değeri arttı. Biz de haftada 3 gün balık tüketmeye çalışıyoruz. Daha önce palamut tüketiyorduk, fakat artık hamsi zamanı geliyor. Buğlama, kızartma veya tavada olacak şekilde balık yemeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Balık tezgahından detayMuhabir Tayfur KARA anonsuBalık fiyatlarından detaylarBalık almaya gelen Suat Erdoğan röportajıBalıkçı Emrah Cenikli röportajıBalık almaya gelen Ali Doğan röportajıDetaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,

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İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu

İZMİR'de son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü. Emniyet güçleri yasağı ihlal edenlere işlem uyguladı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde vatandaşların sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına karar verdi. Yasağa rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen birçok vatandaş bu yasağa uymadı. Bazı vatandaşlar oltalarını alarak balık avlarken, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Yasağa uymayan vatandaşlara emniyet güçleri tarafından işlem de uygulandı. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmediğini belirten Meral Bardak, "Hepimizin hem bilinçlenmesi hem de duyarlı olması gerekiyor. Yasak olduğunu bilmiyordum ama duyunca çok da şaşırmadım. Aslında olması gereken de buydu. Hepimizin bu yasaklara saygı göstermeleri gerekiyor. Sigara içenlerin de diğer vatandaşlara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Koronavirüs bitene kadar kurallara uyulması gerektiğini belirten Mustafa Demir, "Yasak anonsunu duyunca masa ve sandalyemizi topladık. Yapacak bir şey yok. Halkımızın sağlığı için kurallara riayet etmeliyiz. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmiyordum. İzmir'e gezmeye gelmiştim. Bu illet başımızdan gidene kadar kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.Dinlenmek için deniz kenarına oturduklarını belirten Murat Dilek, "Aslında oturmaya değil, dolaşmaya geldik. Biraz soluklanmak için de oturduk. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Elimizdeki çekirdekleri yediğimiz için maskemizi biraz indirmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.Yiğit Öğrük, kız arkadaşıyla beraber otomobillerinde oturarak yasağı delmediklerini belirtti. Öğrük, "Sahilde oturmanın yasak olduğunu bildiğimiz için arabada oturuyoruz. Kız arkadaşımla haftada bir gün görüşebiliyoruz. Bu sayede de birkaç saat de olsa zaman geçiriyoruz ve yasağı da delmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Sahilden görüntü-Balık tutanlardan görüntü-Çimlerde oturanlardan görüntü-Vatandaş röportajları-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Önce şişeleri toplatıp sonra evlerine gönderdiler

SAKARYA'da, polis ağaçlık alanda alkol alacak kişileri uyararak, çevreye atılan şişeleri toplattıktan sonra evlerine gönderdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sürdürdüğü maske denetimleri sırasında Adapazarı Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda alkol almak için hazırlık yapan 3 kişiyi gördü. Yunus ekipleri, ağaçlık alanın içerisine girerek 3 kişinin kimliklerini kontrol etti. Çevreye atılan boş şişeleri toplatan polisler, daha sonra 3 kişiyi uyararak bölgeden uzaklaştırarak evlerine gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şahısların tespit edilmesi Alkollü şahsın basın mensuplarına bağırması Polislerin şişeleri toplatması Detay HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

===================== Genç işçi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

TOKAT'ta yalnız yaşan Caner Tosun (27) evinde ölü bulundu. Tosun'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği sanılıyor. Olay, Soğukpınar Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Caner Tosun'dan bir süre haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapı açılmayınca arkadaşları evin balkon camını kırarak içeri girdi. Tosun'u yatak odasında hareketsiz şekilde bulan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı'nın incelmesinin ardından Tosun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi duyan arkadaşları ve yakınları ise bina önünde gözyaşı döktü.

İlk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü tahmin edilen Caner Tosun'un kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.