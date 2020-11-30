DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

30.11.2020 13:46
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evi yıkılan ve hasar gören kişilerin geçici olarak konaklamaları amacıyla Bayraklı'da kurulan konteyner kentteki kişi sayısı 443'e yükseldi.

İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor

İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evi yıkılan ve hasar gören kişilerin geçici olarak konaklamaları amacıyla Bayraklı'da kurulan konteyner kentteki kişi sayısı 443'e yükseldi.

Ege Denizi açıklarında, 30 Ekim'de gerçekleşen ve İzmir'de yıkıcı etkilere neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında evi yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için oluşturulan 46 bin metrekarelik konteyner kente yerleşimler devam ediyor. Bayraklı'da Haydar Aliyev Caddesi'ndeki 493 konteynerden oluşan kentteki 149 konteynere şu ana kadar toplam 443 kişi yerleştirildi.

Her birinin içinde tuvalet, duş, mutfak, salon ve yatak odası bulunan konteynerlere, ücretsiz olarak sunulan wi-fi bağlantısının yanı sıra, 3 elektrik trafosu, 24 saat ambulans ve itfaiye hizmeti, aile hekimliği, psikososyal destek ve emniyet güçleri tarafından güvenlik hizmeti sağlanıyor. Talebe göre bazı konteynerlere yer yatağı yerine bazalı yataklar temin ediliyor. İki TIR'ın kasasına yerleştirilen çamaşır makineleriyle ise, belirli saatlerde depremzedelerin kıyafetlerinin yıkanması sağlanıyor. Çocukların sokaklarda paten kayıp, oyunlar oynadığı konteyner kent, depremzedelerin yeni yaşam alanı oldu. Alana, öncelikli olarak depremde evleri ağır hasar gören kişiler yerleştirilirken, ikinci sırada orta hasarlı evlerden çıkan vatandaşlar yer alıyor. Çadırdan konteynere taşınan depremzedelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.'YÜKSEK YATAK VERDİLER'Çocukları ve kalp hastası olan eşiyle birlikte konteynere yerleşen Gülnaz Yılmaz, "Torunlarım var, bizi hasta olduğumuz için bırakmadılar. Eşim kalp hastası, sürekli kriz geçiriyor. Ben de ellerimden ameliyat oldum, hastayım. Bizi idare ediyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Belediye başkanımız da çok yardımcı oldu. Bir şikayetimiz yok çok şükür. Konteynerler rahat. Bize, 'Bacaklarımız ağrıyor' diye yüksek yatak verdiler. Binamız göçtü, evsiz barksız kaldık. Evimiz varken bir şekilde geçiniyorduk. Bir aydan beri gözümüzün yaşı kurumadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Konteyner kentten görüntüler-Çocukların sokakta oynamasından görüntüler-Konteynerde bulaşık yıkayan kadından görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilin refüjdeki reklam tabelalarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.Kaza, saat 11.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Etibank Kavşağı'nda meydana geldi. Tolga Çevdir (38) yönetimindeki 16 LG 625 plakalı otomobil, terminal yönüne doğru seyir halindeyken, dönüş sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki reklam tabelalarına çarptı. Kazayı sürücü, eline aldığı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Kaza anı, güvenlik kamerası-Kaza yerinden detaylar-Otomobilden detaylar

Haber-Kamera:  Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Diş teknisyeni, evinde ölü bulundu

TOKAT'ta, diş teknisyeni Kadim Akay (46), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Ali Paşa Mahallesi 28'inci Sokak'ta 5 katlı binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. Özel bir klinikte diş teknisyeni olarak çalışan Kadim Akay'dan dünden beri haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapı açılmayınca Akay'ın arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Akay'a hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcılığının incelmesinin ardından Kadim Akay'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafakemalpaşa, Bayraklı, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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