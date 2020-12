DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Karadeniz'de kentlerden köylere akın oldu. Kent merkezlerindeki evlerinde kalmak istemeyenlerin tercihi köy ve yaylaları tercih etti. Kısıtlamayı köylerinde geçirenler temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyor, bağ ve bahçe işleri yapıyor, yaptıkları yöresel yemekleri tüketiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde köylere çıkanlar ise kentlere dönmeyi düşünmediklerini ifade ediyor. 'KÖY HAYATI BİZİ DİNLENDİRİYOR'Çocuğu ile beraber güneşten faydalanmak için bahçeye çıkan Gizem Bekar, "Karantinayı köyde geçiriyoruz. Şimdi biraz hava almak, güneşten faydalanmak için dışarı çıktık. Bu pandemi günlerinde köy hayatı bizleri dinlendiriyor ve hastalıktan uzak tutuyor. Şehirde yaşayan yakınlarım var. Kısıtlama dolayısıyla evdeler. Buradan bol bol fotoğraf atarak onların nefes almasını sağlıyoruz" dedi.'ŞEHİRDE KALANLAR 4 DUVAR ARASINDALAR'Şukufe Güvenç de, "Buralarda hastalık yok ama biz yine de tedbirli davranıyoruz. Şu an karantina var, köyde olduğumuz için şanlıyız. Evimizin önüne çıkıp güneşleniyoruz, arada bağ bahçe işlerimize bakıyoruz. Şehirde kalanlar çoluk çocuk dört duvar arasında bu karantinayı geçiriyoruz. Onlar için üzülüyoruz ama bu hastalığı hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. 'EVİN EKSİKLERİNİ GİDERİYORUM'Evinde onarım çalışması yapan Yaşar Şahin ise "Biz burada mutluyuz. Şehre dönüş yapmadım, hem karantina sürecini hem de bu salgın dönemini bir süre daha köyde geçireceğim. Evde kalan eksikleri tamamlıyorum. Temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyorum" ifadesini kullandı.TRABZON'DA YAYLALARA AKIN ETTİLERTrabzon'da vatandaşlar kısıtlama öncesi köy ve yaylalara çıktı. Kentte Lütfü Aydın(58) ve eşi Fatma Aydın(58), Damlıköy Yaylası'nda evine yerleşti. Vakalar bitinceye kadar yayladan inmeyi düşünmeyen çift, burada doğal bir yaşam sürüyor.Damlıköy Yaylası'ndan bütün göçlerin köye indiğini belirten ve yaylada eşi ile birlikte yalnız yaşayan Fatma Aydın, "Biz İstanbul'da oturuyoruz, korondan dolayı bu sene yaylada kışı geçirmeyi tercih ediyoruz. Hastalık bitinceye kadar yayladan dönmeyeceğiz, öyle kararlıyız. Yiyecek ve yakacaklarımızı her şeyimizi hazırladık. Bu yaylada da sadece biz varız. Allah'ın izni ile burada kışlayacağız." dedi.Lütfü Aydın da "İstanbul Avcılar'da kahvehane işletiyordum, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvem kapatıldı. Trabzon'a geri döndüm. Eşimle birlikte, bu hastalıktan dolayı burada kışlamayı düşünüyoruz. İki üç tane ineğim var, beş altı tane tavuk var, iki üç tane köpek var, iki tane keçim var. Bunlarla burada kalacağız. Odunumuzu yaptık, yiyeceklerimizi topladık hastalık bitinceye kadar burada kalacağım. Biraz riski varsa da suyumuz elektriğimiz kesilirse de ona göre önlemlerimizi alacağız. İnşallah sıkıntı çekmeyiz." diye konuştu.

Kısıtlamanın ilk gününde İzmirli esnaf kepenklerini açtı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de esnaf, kepenklerini açtı.Dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin muaf tutulacağının açıklanması sonrası, İzmir'de de gel-al ve paket servis hizmeti veren esnaf dükkanlarını açtı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafı açılış saati 10.00'dan önce temizliklerini yaparak, müşterilerini beklemeye başladı. Restoran işletmecisi Ahmet Zeytinli, erken saatlerde gelip, temizliğe başladıklarını ifade ederek, "Sabah 08.30 gibi dükkanımıza geldik. Dükkanımızın ve çevremizin temizliğimizi yaptık. İçeride bulunan dezenfektanlarımızın kontrollerini yaptık. Biz, her zaman temizliğimize önem veriyoruz. Bu günlerde daha da çok dikkat ediyoruz" dedi. İşletmeci Gökmen Dunar ise, "Arkadaşlarımız gel-al ve paket servisleri için hazırlık yapıyor. Vatandaşlar, yasaklarda dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor. Biz de elimizden geldiğince paket servisimizle onlara hizmet ediyoruz. Erkenden gelip tüm temizliğimizi yapıp, paket servisimiz için de hazırlıkları tamamlıyoruz" dedi. Aktar dükkanı bulunan Murat Özbayram ise, esnafın temizliğe çok önem verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Evim çok yakın olduğu için saat 10.30 gibi dükkanımızı açtık. Raflarımızı düzenledik, dükkanımızı temizledik. Biz, her gün dükkanımızı açmadan önce ilaçla dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte edip 10-15 dakika sonra dükkanımıza giriyoruz. Kolonyalarımız, dezenfektanlarımız mevcut. Her alışveriş sonrasında hem kendi ellerimizi temizliyoruz hem de müşterilerimize ikram ediyoruz"Motosikletli kurye Yusuf Yüksel, motosikletini paket servise çıkmadan önce dezenfekte edip temizlediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Motosikletli kuryeyim. Paket servis için aracımı temizliyorum. Paket servise hazırlanıyorum. Hijyene önem veriyorum. Bunu her gün yapıyoruz. Her gün servis motorlarımızı dezenfekte ediyoruz. Deterjanla temizliyoruz"

İslahiye'de, meydan ve caddeler boş kaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan,cadde ve sokaklar boş kaldı.Koronavirüs salgının önlenmesi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İslahiye'de Demokrasi Meydanı başta olmak üzere parklar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamada muaf tutulanlar haricinde vatandaşların yasğa uyduğu gözlenirken, polis ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamayla sessizliğe bürünen Diyarbakır, havadan görüntülendi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen kent, havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin değişik noktalarında güvenlik önlemi alan polis, mobil ekipler aracılığıyla da Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar durdurularak içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı. Genel olarak kısıtlamaya uyulan kent, havadan da görüntülendi.