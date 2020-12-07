DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

07.12.2020 13:32
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladıTEKİRDAĞ'dan, Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü.

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı

TEKİRDAĞ'dan, Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü. Yaklaşık 20 ton sarıkanat, tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Behiç Karacı, sarıkanadın bol olması nedeniyle fiyatının 80 liradan 60 liraya düştüğünü söyledi.

Tekirdağ'dan, balık avlamak için Karadeniz'e açılan balıkçılar, yaklaşık 20 ton sarıkanat avladı. Tekirdağ'da getirilen sarıkanatlar, tezgahlardaki yerini aldı. Bol avlanan sarıkanadın fiyatı da 80 liradan tezgahlarda 60 liraya düştü. Tekirdağlı balıkçı Behiç Karacı, mevsim olarak çinekop ve sarıkanat dönemi olduğunu belirterek, "Palamut yerini bunlara bıraktı ve bundan dolayı halkımız şu anda bu balıkların bollaşmasını bekliyor. Ancak çok umduğumuz gibi olmadı, yani palamutta ki bolluk bu balıkta olmadı. Hafta sonunda Karadeniz'de bir çinekop ve sarıkanat furyasına denk gelen bir teknemiz oldu. Yaklaşık  20 ton kadar bir balık yakaladı. Sokağa çıkma yasağının ve restoranların kapalı olmasının da verdiği etki ile fiyatlar 2 günlüğüne kısa süreli bir düşüş yaşadı. Yani 70-80 liraya satılan balıklar 60 liraya düştü, 100 liraya satılan balıklarda 80 liraya düştü. Bu sarıkanat boyuna göre değişiyor boyutlandırması. Fakat bu şekilde kısa sürdü, çünkü 2 gündür hava yine esmeye başladı, gerek Marmara'da gerek Karadeniz'de havanın esmesi ile birlikte yine birçok tekne limanda. Ancak çok büyük tekneler denize çıkabiliyor. Onlarda denk gelirse yine tutmaya çalışacaklar" dedi.

'BALIK DURUMUNA GÖRE FİYATLAR ARTABİLİYOR'

Balığın stoklanmadığı için günlük fiyat belirlendiğinin söyleyen Behiç Karacı, "Şu anda fiyatlar, çinekop ve sarıkanat yine 60-70 lira civarında. Daha büyükleri olduğu zaman 80-90 lira balık büyüdükçe değişiyor. Yani 5 tanesi bir kilo gelen sarıkanat olduğu zaman fiyatı artıyor ama daha küçük olduğu zaman fiyatı düşüyor. Hamsi bugün 40 lira, istavrit 40 lira, mezgit 50 lira, palamut var, palamudun zamanı bitti ama yine denizden tek tük çıkıyor. Bu da 40 lira bandında gidiyor. Fiyatlar günlük olarak balığın az ve çok çıkmasına bağlı olarak 10 lira aşağı 10 lira yukarı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bugün 40'a aldığınızı yarın 30'a da alabilirsiniz ama 50 liraya da alabilirsiniz. Çünkü balıkta stok durumu olmadığı için günlük tutulan ve satılan bir ürün" diye konuştu.

Karadeniz, Tekirdağ, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


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