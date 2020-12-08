Tokat'ta soğuk hava ve koronavirüs aktarlara ilgiyi artırdı - Son Dakika

TOKAT'ta, havaların soğuması ve artan koronavirüs vakaları sonrasında organik ürün satan aktarlarda satışlar arttı. En fazla talep gören ürünler, zencefil ve zerdeçal oldu.

Türkiye'de havaların soğumasının ardından, vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiğini söylediği iller arasında bulunan Tokat'ta da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.

'KIŞ GELİNCE TALEP ARTIYOR'Kış aylarında işlerinin artış gösterdiğini ifade eden aktar çalışanı Eyüp Erden, "Kış geldikten sonra işlerimizde artış oldu. Bunun sebebi ise, insanların biraz daha organik ürünlere yoğunlaşmasından kaynaklı. Alternatif tıp gibi. Bu çerçeve içinde en çok zencefil, zerdeçal gibi boğaz ağrıları, öksürük soğuk algınlığına iyi gelecek bu ürünleri daha çok tüketmek istiyorlar. Bal karışımı olan ürünlerden daha çok tüketmek istiyorlar. Bizim sektöre de kış geldiği zaman bundan dolayı talep artıyor. Sayın bakanımızın söylediği üzere vaka sayılarında artış olan bir şehir. Bununla birlikte bizim de işlerimize yansıması oldu. Haberlerde de artışı duyduktan sonra insanlar çekindi. Bu ürünlere talep biraz daha arttı. Rahatsızlığım var diye gelen müşterilerimiz oluyor. Vaka sayılarının artışından dolayı insanların çoğu dışarıya çıkmaktan çekiniyor. Dışarıda olan insanların çoğu tercih ediyor. En fazla tercih edilen ürün zencefil, zerdeçal, bunların kök kısımları, toz halleri, yaş halleri onlardan tercih ediyorlar. Diğer yandan kış çayları, ıhlamuru tercih eden müşterilerimiz çok. Bunlar kışlık ürün oldukları için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan ürünler" dedi.

Organik ürünleri tercih ettiğini söyleyen müşterilerden Veysel Eroğlu ise, "Havalar soğudu, salgın da var. Bundan dolayı organik ürünleri tercih ediyorum. Bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünler almaya geldim. Faydasını görüyorum. Düzenli olarak alışverişimi buradan yapıyorum" diye konuştu.