DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

11.12.2020 14:32
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duasıORDU'da kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası

ORDU'da kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde 'yağmur' duası okutuldu. Ordu'daki camilerde de cuma namazı hutbesinde suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekilerek, namaz sonrası cemaatle yağmur duası edildi. Kent merkezindeki Yalı Cami imamı Murat Sivrikaya tarafından okunan hutbede, "Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri sudur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır' ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Değerli Müminler, aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremezö dedi.Okunan hutbenin ve kılınan namazın ardından yağmur duası edildi. Vatandaşlar da gerçekleştirilen duaya eşlik etti.'İNŞALLAH BU YIL DAHA ÇOK YAĞMUR YAĞAR'Cuma namazı kılmak için camiye gelen vatandaşlardan Reşit Akif Gürsoy, susuzluk sorunu yaşandığını belirterek, "Bilindiği üzere bu ara su sıkıntısı yaşanıyor. Susuzluk hepimizin malumu. Allah'a dua ederek her şeyi ondan bekliyoruz. Veren de alan da odur. İnşallah bu sene daha fazla yağmur yağar ve önümüzdeki sene su sıkıntısı çekmeyizö diye konuştu.Cafer Ateş ise, "Şu anda bizim bölgemizde de yağmur sıkıntısı yaşanıyor. 15-20 gündür yağmur yağmıyor. Bağlarımız, bahçelerimiz kuraksadı. Ben Arpaköy Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim içme sularımız azaldı. Derelerimizde sularımız az akıyor. Yağmurun yağması için dua ettik. Allah kabul etsinö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Camiden detay görüntü-Cuma namazı kılınma görüntüsü-Hutbenin okunma görüntüsü-Dua edilme görüntüsü-Vatandaş röportajları

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı teknelerinin yasal olmayan hamsi avı yaptıkları ve limanda oluşturdukları kirlilik nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 4 tekneye toplam 200 bin lira ceza kesildi

Ereğli dışından gelen ve Karadeniz açıklarında avlanan tekneler, Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendi. Bozahane Limanı'nda yapılan denetimde limanda oluşturdukları kirlilik ve yasal mevzuata uygun olmayan hamsi avı yaptıkları tespit edilen 4 tekne sahibine 50'şer bin liradan toplam 200 bin lira para cezası kesildi. Teknelerin boyu küçük olan hamsileri TIR ve kamyonlarla şehir dışına balık yemi ve balık unu yapılması için taşıdığı, taşıma öncesinde yapılan öğütme işlemi sırasında çıkan pisliğin ise denize bırakıldığı tespit edildi. Vatandaşlar ise ilçeye gelen TIR ve kamyonların yol kenarında uzun kuyruklar oluşturarak trafiği tehlikeye atması nedeniyle tepki gösterdi.

Cuma Namazı, Namaz, Ordu, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


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