DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

14.12.2020 12:27
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendiDİYARBAKIR'da 2 katlı gelinlik mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı.

Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi

DİYARBAKIR'da 2 katlı gelinlik mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı gelinlik mağazasının üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.

Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------Bekleyen ambulanslar-Ambulanslarda tedavi edilen kadınlar-Dumandan etkilenen kadınlara oksijen takviyesi-Yangının meydana geldiği mağaza-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

====================================

Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı

TRABZON'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp büfe önündeki dolap ile yayaya, ardından da otoparktaki araçlara çarptı. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi, Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan 61 D 0323 plakalı minibüsün sürücüsü E.K., direksiyon başında fenalaştı. İçerisinde 2 yolcu bulunan minibüs, kaldırıma çıkıp bir büfenin önündeki dolaba, ardından da M.B.'ye çarptı. Bir süre kaldırımda ilerleyen minibüs, otoparktaki iki otomobile çarparak durdu. Kazada, M.B. ile sürücü E.K. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kaza yeri görüntüleri-Sağlık ekipleri müdahale-Çevreden görüntüler

HABER KAMERA:  TRABZON, -

==================================

İzmit'te '50'ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası KOCAELİ Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, İzmit'te yaklaşık 3 haftadır birçok hayvanseverden kayıp köpek ihbarları aldıklarını belirterek, "50'ye yakın köpeğimiz de kayıp, belki bu sayı daha fazladır. Ölüsü ya da dirisi nerede bu köpeklerin, bilmiyoruz" dedi.

İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'nde, cuma günü sabah saatlerinde sitenin içinde uyuşturucu iğne vurularak, öldürülmüş 3 sokak köpeğinin bulunmasıyla ilgili tepkiler, artarak devam ediyor. Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve bu soruşturmaya müdahil olmak için Kocaeli Adliyesi'ne geldiklerini söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, yaklaşık 3 haftadır kent merkezindeki 50'ye yakın sokak köpeğinin de kayıp olduğunu belirtti. Olayın İzmit Belediyesi personeli tarafından gerçekleştirildiğini savunan Ketenağ, "Cuma sabahı 3 cansız köpekle karşılaştık daha sonra olay yerine gelen yetkililerle olayı inceledik. İzmit Belediyesi Veteriner Müdürü'nün açıklamasına göre olaydan hiçbir şekilde haberi yoktu ancak emniyetin yaptığı araştırmalar sonucu ve kamera kayıtlarına göre İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin bu olayı yaptığı ortaya çıktı. 50'ye yakın köpeğimiz de kayıp, belki bu sayı daha fazladır. Ölüsü ya da dirisi nerede bu köpeklerin, bilmiyoruz" dedi.

'İĞNELER ÖLDÜRÜLMEK İÇİN SEÇİLMİŞ' Köpek ölülerinin üzerinden çıkan iğnelerin içinde başka ilacın bulunduğunu da iddia eden Ketenağ, "Üzülerek söylüyorum; biz İzmit'te 2 haftadır sokak hayvanları ve bizler ciğerimizden, sırtımızdan, kalbimizden kalleşçe vurulmuşuz. Bunu çok acı bir şekilde öğrendik. 2 haftadır sürek avı yapılıyormuş küpeli ya da küpesiz hayvanlar uyuşturucu iğne ile vuruluyormuş. Normalde köpekleri bayıltmak için kullanılan iğneler, bakanlıktan onaylı, izin alarak ve başkanların imzasıyla yetkisiyle alınır. Bu iğneler belli ki öldürülmek için başka bir ilaç temin edilmiş. Normalde atılan iğnelerde hayvan bayılmıyordu bile. Bunun incelenip gerçek suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KAYIP HAYVANLAR NEREDE, ÖĞRENMEDEN İÇİMİZ RAHAT ETMEYECEK' Olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını isteyen Ketenağ, şöyle konuştu:  "İzmit Belediyesi'nde görevden alınmalar var ama Veteriner İşleri Müdürü hala görevdeymiş bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı. Müdürün haberi ve talimatı olmadan bu ilaçlar hiçbir şekilde temin edilemez ve ekipler göreve çıkamaz. Bizim isteğimiz; bu olay örtbas edilmesin, gerçek suçlu, bu köpeklerin celladı kimse ortaya çıksın ve masum hayvanların canı yanmasın. 2 haftadır kaybolan, iğne ile kaybolan belki baygınken dağın başına atılan, belki de uyuşturucu iğne ile öldürülmüş bu hayvanların cesetleri nerede bunlar açıklanmadan bizim içimiz rahat etmeyecek ve katil İzmit Belediyesi olarak devam edecek ve kanlar üzerinde kalacak."

'ARKAMIZDAN HAİN PLANLAR YAPILMIŞ' İzmit Belediyesi ile sürekli temas haline olduklarını belirten Ketenağ, şöyle devam etti:

"Önceki yıllarda hayvanları yakalamak için kalbine ağır iğneler kullanılırdı. 20 yıl önce bunu görerek bu davaya başladım. Hayvanlar ölüyordu, uğraşlarımız sonucu bu ilaçlar yasaklandı ve ben 20 yıldır Yahya Kaptan'da böyle bir olay yaşamadım. Sabah bana dediler ki 'Ölü köpekler var ve üzerlerinde iğne var'. İğneyi sadece belediye atabilir. Dedim ki 'Yanlış görüyorsunuzdur, belediye iğne atsa da ölmez sadece bayılır'. Acı olan şu ki biz yaklaşık 2-3 hafta önce İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık ve o görüşmede dernek gönüllüleriyle hayvanların kısırlaştırılması için beraber çalışılması kararı aldık. Yine aynı şekilde bu iğnelerle hayvanlar yakalanamıyor çünkü hemen bayılmıyor. Koşup takip etmeniz gerekiyor. Bunun yerine yakalama kafesi önerdik, ben yıllardır belediyeye yalvarıyorum bir yakalama kafesi yapılsın, diye. Bunun sözünü aldım ve biz kapıdan çıkar çıkmaz arkamızdan hain planlar yapılmış, ölüm emri verilmiş bunu hiçbir şekilde kendimize yediremiyoruz. Buna kandığım için ben herkesten özür dilerim."

Diyarbakır, Gelinlik, Yangın, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Tilkinin ağzından otomobilinin anahtarını 'sucukla' kurtardı! Eğlenceli anlar kamerada Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor         
11:50
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
11:26
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
'Türkiye'nin otomotiv üssü' Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat 'Türkiye'nin otomotiv üssü' Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat         
11:01
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor         
08:44
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 12:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei