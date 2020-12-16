DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

16.12.2020 12:52
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Bakan Karaismailoğlu: Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir otoyol bağlantısı sağlanmış oluyorULAŞTIRMA ve Alyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Aksaray'da Alayhan gişelerinin açılmasıyla, otoyolun tüm kesimlerinin açılmış olacağını belirterek, " Edirne'den...

Bakan Karaismailoğlu: Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir otoyol bağlantısı sağlanmış oluyor

ULAŞTIRMA ve Alyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Aksaray'da Alayhan gişelerinin açılmasıyla, otoyolun tüm kesimlerinin açılmış olacağını belirterek, " Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir otoyol bağlantısı sağlanmış oluyor."dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Alayhan gişelerinin açılış törenine katılmak için Aksaray'a geldi. Valilik ve Belediye Başkanlığı'na ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, otoyolun tüm kesiminin açılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir bağlantının sağlanmış olacağını belirtti.

Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ankara- Niğde Otoyulu'nun tüm kesimleri açılmış olacak. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir otoyol bağlantısı sağlanmış oluyor . Ülkemiz için gurur verici projeler. Vatandaşımız için çok büyük projeler. Yine bunun gibi ülkemizin her tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak projelerimiz var. Yine cumartesi günü 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit -Akyazı etabında 72 kilometrelik kısmını hizmete açarak 400 kilometrelik Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Kuzey Marmara Otoyulu'nun tamamını bitirmiş olacağız. Tabi bunlar dünya ölçeğinde büyük projeler. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler. Bu projeler Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde devam edecek. Yine yapım çalışmaları devam eden çok daha büyük projelerimiz var. İnşallah bunları da bir bir bitirip vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız."

Bu projelerin ekonomiye de katkısının olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Tabi bu projeler bittiği zaman kendi başına büyük yatırımlar; ama bunların artı faydaları ve yan faydalarıyla  ekonomik olarak çok büyük faydaları var. Bunların yapım maliyetlerine baktığımızda, faydalarıyla ilk yıllarda kat ve kat artı getiri sağlıyor. İnşallah böyle büyük ülkemize değer katan projeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

HIZLI TREN

Aksaray'a hızlı tren bağlantısının da sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, "Hızlı treni biliyorsunuz, Konya- Karaman arasını faaliyete almaya çalışıyoruz, bitmek üzere. Karaman- Ulukışla arasında da imalatlar devam ediyor. Bizde bu aralar Ulukışla- Yenice, buna Aksaray'ı da ekledik. Aksaray- Ulukışla- Yenice olarak bunun dış kredili finansmanla ihale etmek için çabalarımız var.  Önemli görüşmelerimiz var. Olumlu da ilerliyor. En kısa sürede sonuçlandırıp, ihalemizi yapıp, hizmete açmak  için canla başla çalışıyoruz.  Aksaray'ı Ulukışla'ya bağlayacağız. Ulukışla'ya bağladığımız zaman Karaman, Konya, Ankara, oradan İstanbul, bir taraftan da güneye Mersin'e indiğimizde Mersin- Adana- Gaziantep hattının da ihalesini yapmıştık. Çalışmalar devam ediyor.  Uzun bir kesintisiz ulaşma alanını Aksaray'a bağlama niyetindeyiz." diye konuştu.

TEM Otoyolu, Aksaray, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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