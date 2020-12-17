DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

17.12.2020 12:52
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Antalya Adliyesi'nde şüpheli motosiklet alarmı (1)ANTALYA Adliyesi'nin vatandaşların giriş yaptığı kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin şüpheli bulunması üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın bir kamyonete ait olduğu belirlendi.

Antalya Adliyesi'nde şüpheli motosiklet alarmı (1)

ANTALYA Adliyesi'nin vatandaşların giriş yaptığı kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin şüpheli bulunması üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın bir kamyonete ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Fide üretim tesisinde yangın

ADANA'da bir fide üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesindeki Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan fide üretim tesisinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik fide kasalarının tutuşmasıyla büyüyen yangına, işçilerin ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Anıl ATAR/ADANA,-

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Bursa'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., F.B. ve D.A., mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük MİLLİ Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala 'talih kuşunu' arayanlar hayallerine ulaşmak isteyince, bayilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Büyük ikramiyeye kavuşmak isteyenlerinse birbirinden ilginç planları var. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyle kimileri ünlülerin teknesinden satın almak istiyor, kimileriyse maske ve dezenfektan sektörüne yatırım yapmanın hayallerini kuruyor.

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, yurdun dört bir yanında çekiliş heyecanı yaşanıyor. 'Talih kuşunu' arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilerde kuyruk oluştururken, çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en çok çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor. Öte yandan büyük ikramiyeye kavuşmak isteyenlerinse birbirinden ilginç planları var. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyle kimileri ünlülerin teknesinden satın almak istiyor, kimileriyse maske ve dezenfektan sektörüne yatırım yapmanın hayallerini kuruyor.

'100 MİLYON LİRA ÇOK BÜYÜK PARA'Yılbaşı özel çekilişi için tam bilet satın alan Cengizhan Albayrak, "Her yıl mutlaka bilet satın alıyoruz. Genellikle ailece hepimiz ayrı ayrı bilet alırız. Şans, bana göre açıklanabilecek bir şey değil. Bu yüzden herkese çıkabilir. Bu ihtimali değerlendireceğiz. 100 milyon TL hayal bile edilemeyecek bir para. İkramiye bana çıksa kendi reklam ajansımı açardım. Uzay alanıyla ilgilendiğim için bu alanda yatırımlar yapardım. Araba, ev gibi yatırımlar için belli bir bütçe ayırırdım. Bir karavanım olmasını isterdim. 100 milyon TL çok büyük bir para olduğu için heyecanlanıyorum" dedi.

'LÜKS YAT ALIRIM"Bilet satın alan vatandaşlardan Can Öztürk, "Bu işler belli olmaz büyük ikramiye bana çıkabilir. Bu para bana çıksa önce ünlülerin de aldığı lüks yat satın alırım. Çeşme Marina'dan harekete geçerim, gezebildiğim yerleri gezerim. Daha sonra turuma uçakla devam ederim. Döndükten sonra hayatımı garanti altına alırım. Eşimin dostumun kredi borçlarını öderdim. Maske ve dezenfektana yatırım yapardım" ifadelerini kullandı.

'2020 YILINI UNUTMAK İÇİN TATİLE ÇIKARIM'Büyük ikramiyeyle pek çok hayal kurduğunu söyleyen Bahar Kar, "100 milyon TL ile birçok şey yaparım. 2020 yılında deprem ve pandemiyi yaşadık. İlk yapacağım şey 2020 yılını unutmak için tatile çıkmak olur. Tatilden sonra gayrimenkule yatırım yaparım ve araba alırım. Bir kısmını hayvanlar için harcarım. Koronavirüs sebebiyle hayvanlara kötü davranılan bir dönemi geride bıraktık. Her yıl mutlaka oynuyorum, hatta uğurlu rakamlarım var. Bileti almadan bakıp uğurlu rakamım varsa satın alıyorum. Bence inanmak çok önemli. Ben inanıyorum, bence çıkar. Bileti satın alırken mutlaka dilek tutuyorum" diye konuştu.

'BİZE ÇIKMADI DİYE ÜZÜLMESİNLER, ÇIKANA DA HELAL ETSİNLER'Milli Piyango bayisi Selim Topal, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de işlerimiz çok güzel. Vatandaşlarımız 'Bana çıkmaz' demesinler, çıkar. Bize çıkmadı diye üzülmesinler. Bu sene çok büyük bir rakam söz konusu. 2005 yılında 10 milyon TL büyük ikramiye bizim bayimizden çıkmıştı" dedi.Çeyrek bilet satın alan Elvan Bayrı ise, "Büyük ikramiye bana çıksa ev arkadaşımla harcarım. Sağlık sektöründe kendi işimi kurmaya çalışırım. Her sene mutlaka bilet satın alıyorum. Bizim için gelenek gibi bir şey oldu. Çeyrek bilette daha çok şans gördüğüm için çeyrek bilet satın aldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Biletlerden genel detay görüntü-Vatandaşlarla röp.-Muhabir anonsu-Bilet satın alan görüntüsü-Bayi ile röp.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Konya Büyükşehir'den anlamlı film: Kalp neredeyse gönül orada

KONYA Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'yı anma etkinliklerinin bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle "Bu Sene Gönülden Kucaklaşıyoruzö sloganıyla anlamlı bir klip paylaştı. Amerika'dan Japonya'ya İtalya'dan Hindistan'a Letonya'dan Azerbaycan'a dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı film büyük beğeni topladı.Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve on binlerce yerli ve yabancı misafiri buluşturan Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, bu yıl tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı ve seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin son günü olan Şeb-i Arus programına katılmak isteyip katılamayan, gönlü Konya'da olan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı anlamlı bir film hazırladı.

Amerika'dan Japonya'ya İtalya'dan Hindistan'a Letonya'dan Azerbaycan'a Almanya'dan Tunus'a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana'ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya'da ve Mevlana ile olduğunu dile getirdiler.

"Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz.ö sloganıyla paylaşılan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Piyango, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


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