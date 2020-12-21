DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Motosiklet çalınınca, iki aile birbirine girdi

Antalya'da akraba iki aile arasında motosiklet hırsızlığı yüzünden taş, sopa ve av tüfeğinin kullanıldığı kavga çıktı. Polis, tüfeği kullanan H.K.'yi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K.'nin evine ziyarete gelen arkadaşının motosikleti, akrabası olan M.K. tarafından çalınınca aralarında kavga çıktı. Diğer aile üyelerinin de müdahalesi sonrasında tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğiyle sokağa çıkan H.K., çevreye rasgele ateş etti. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar, 112 Acil Çağlı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, elinde av tüfeği bulunan H.K.'yi ikna edip, gözaltına aldı. Ekip aracına götürüldüğü sırada H.K., kısa süreli baygınlık geçirdi. H.K., kendine gelmesinin ardından polis merkezine götürüldü.

Mahallede olası olaylara karşı önlem alan polis, maskesiz dolaşanlara da cezai işlem uyguladı.