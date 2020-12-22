DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

22.12.2020 12:21
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladıBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yol beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kara bıraktı. Yoğun ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının yavaş yavaş etkisini azaltması beklenirken, araçlar yavaş ilerlese de ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Kar yağışından görüntüler-Kar küreme araçları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

====================================

Samsun'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine ilgi

SAMSUN'da vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olarak belirlenmesinden büyük heyecan duydu. Bilet kuyruğuna giren bir vatandaş, piyangonun kendisine çıkması durumunda okul yaptıracağını söyledi. Bu yıl tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL'den satılıyor. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Mecidiye Sokak'ta gün içinde şehrin en kalabalık olduğu adresler arasında yer alıyor. Sokak üzerinde bulunan ve yıllardır aynı yerde bilet satan İlyas Memiş, "Bu yıl yine her zamanki gibi kalabalık. Vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun. Genel olarak çeyrek bilete talep daha fazla. Hayırlısı olsun" dedi.

'OKUL YAPTIRACAĞIM' DİYEN BİLE VARBilet kuyruğuna giren vatandaşların ortak temennisi biletin kendilerine çıkması yönünde. Birçok vatandaş ise şanslı biletin sahibi olması durumunda yoksul vatandaşlara yardım edeceğini söylüyor. Bir vatandaş ise,  gelen parayla okul yaptırmayı düşündüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Bilet satıcısı İlyas Memiş'den detaylarMuhabir Tayfur Kara anonsBilet kuyruğundan detaylarBilet kuyruğunda bulunan vatandaşlardan röportajlarDetaylarBilet satıcısı İlyas Memiş'in röportajı

Haber- Kamera:  Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,

======================================

Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı' ADANA'da hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çalışmaların başladığını ve yakında projenin işler hale geleceğini belirterek, "Projedeki amaç, dramatik bir şekilde yakınını kaybetmiş bireyin en az hasarla yas sürecini atlatmasını sağlamaktır. Örneğin, koronavirüs salgını sürecinde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın psikososyal açıdan destekçisi olacağızö dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na kabul edilen 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' için çalışmalar başladı. Proje ile kentte her türlü travmatik olay sonucu yaşanan kayıpların ardından yeniden yapılanmaya çalışan aile bireylerine bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için profesyonel psikolojik destek sağlanacak. İlk olarak Adana'da hayata geçirilecek projenin ileriki zamanda ülke genelinde de uygulamaya konulması bekleniyor.

'YAS VE MATEM SÜRECİ İNSAN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ'Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, bakanlık olarak özellikle deprem, salgın, sel, trafik kazası gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşların her daim yanında olduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeyle bu acıları yaşamış kişilere psikososyal ve rehabilitasyon alanlarında destek sağlanacağını söyledi. Bu gibi dramatik süreçlerde yakının kaybeden kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceğinin insanın psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Özer, "Bundan dolayı Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi'ni başlattık. İlk olarak psikolojik alanda uzman olan 24 arkadaşımız proje kapsamında eğitim alacak. Daha sonra da il müdürlüklerimizde diğer arkadaşlarımızı eğitecekler. Bu halkayı ileride daha da büyüteceğizö dedi.

'KORONAVİRÜSTEN YAKINLARINI KAYBEDENLERE PSİKOLOJİK DESTEK'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tür acılar yaşamış bireylerin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Özer, çalışmayla birlikte kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceği konusunda sağlamlık kazanacağını ifade etti. Bu sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi sonucu geride kalanların hayata daha kısa sürede tutunacağını ve bir nebze de olsa acısının hafifleyeceğini dile getiren Özer, "Örneğin şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Onların yakınlarına bu proje kapsamında psikolojik desteğimiz sunacağız. Acısı olan vatandaşın acısına ortak olacağız. Umarım yakın zamanda ülke genelinde de bu proje uygulamaya geçecektirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den detay-Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA,

========================================

Bayburt'ta kısıtlamalar sonuç verdi, vakalar yüzde 40 azaldı

BAYBURT'ta koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından uygulanan tedbir ve kısıtlamalar sonuç verdi.  Kentte vakalar yüzde 40, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da yüzde 25 azaldı.

Koronavirüs vaka sayısında artış olunca Türkiye genelinde tedbirler de uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte denetimler de artırıldı. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta kısıtlamalar sonuç verdi. Kentte vakalar yüzde 40, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da yüzde 25 azaldı.  Tedbirlerin sonuç verdiğini ifade eden Bayburt halkı, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

'VAKA SAYISI BİR NEBZE DE OLSA AZALDI'

Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısının azaldığını ifade eden Mahmut Durmuş, "Alınan tedbirler koronavirüsü bir nebze olsa da azalttı, şu an hastanelerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bu tedbirler biz esnafları, etkiledi. Devletimizin de bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

'YASAKLARIN VERDİĞİ OLUMLU SONUÇLAR BİZİ KANDIRMASIN'

Tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Tevfik Türk ise, "Bayburt'ta insanların artık evlerine yöneldiğini görebiliyoruz. Ama yasakların verdiği olumlu sonuçlar bizi kandırmasın, akraba, eş, dost, komşu ziyaretlerini kesinlikle yapmamak gerekiyor. Ben aileme izin vermiyorum ve herkesin bu hususa dikkat etmesini istiyorum.  Çünkü virüsün nerde ve nasıl karşımıza çıkacağı belli değil, koronavirüs olursak tüm çevremizi etkiliyoruz. Bu yüzden evde kalmamız ve işimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. Maske, hijyen ve mesafe şartlarına da dikkat edersek, inşallah bu virüsü atlatacağızö ifadelerini kullandı.

D-100 Karayolu, Adana, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi         
11:58
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor         
11:15
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor         
10:59
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul'da suyun yüzde 22'si çatlak borular nedeniyle şebekeye ulaşamıyor Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul'da suyun yüzde 22'si çatlak borular nedeniyle şebekeye ulaşamıyor         
09:37
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 12:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei