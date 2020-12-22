DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yol beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kara bıraktı. Yoğun ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının yavaş yavaş etkisini azaltması beklenirken, araçlar yavaş ilerlese de ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntüler-Kar küreme araçları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Samsun'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine ilgi

SAMSUN'da vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olarak belirlenmesinden büyük heyecan duydu. Bilet kuyruğuna giren bir vatandaş, piyangonun kendisine çıkması durumunda okul yaptıracağını söyledi. Bu yıl tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL'den satılıyor. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Mecidiye Sokak'ta gün içinde şehrin en kalabalık olduğu adresler arasında yer alıyor. Sokak üzerinde bulunan ve yıllardır aynı yerde bilet satan İlyas Memiş, "Bu yıl yine her zamanki gibi kalabalık. Vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun. Genel olarak çeyrek bilete talep daha fazla. Hayırlısı olsun" dedi.

'OKUL YAPTIRACAĞIM' DİYEN BİLE VARBilet kuyruğuna giren vatandaşların ortak temennisi biletin kendilerine çıkması yönünde. Birçok vatandaş ise şanslı biletin sahibi olması durumunda yoksul vatandaşlara yardım edeceğini söylüyor. Bir vatandaş ise, gelen parayla okul yaptırmayı düşündüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Bilet satıcısı İlyas Memiş'den detaylarMuhabir Tayfur Kara anonsBilet kuyruğundan detaylarBilet kuyruğunda bulunan vatandaşlardan röportajlarDetaylarBilet satıcısı İlyas Memiş'in röportajı

Haber- Kamera: Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,

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Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı' ADANA'da hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çalışmaların başladığını ve yakında projenin işler hale geleceğini belirterek, "Projedeki amaç, dramatik bir şekilde yakınını kaybetmiş bireyin en az hasarla yas sürecini atlatmasını sağlamaktır. Örneğin, koronavirüs salgını sürecinde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın psikososyal açıdan destekçisi olacağızö dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na kabul edilen 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' için çalışmalar başladı. Proje ile kentte her türlü travmatik olay sonucu yaşanan kayıpların ardından yeniden yapılanmaya çalışan aile bireylerine bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için profesyonel psikolojik destek sağlanacak. İlk olarak Adana'da hayata geçirilecek projenin ileriki zamanda ülke genelinde de uygulamaya konulması bekleniyor.

'YAS VE MATEM SÜRECİ İNSAN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ'Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, bakanlık olarak özellikle deprem, salgın, sel, trafik kazası gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşların her daim yanında olduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeyle bu acıları yaşamış kişilere psikososyal ve rehabilitasyon alanlarında destek sağlanacağını söyledi. Bu gibi dramatik süreçlerde yakının kaybeden kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceğinin insanın psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Özer, "Bundan dolayı Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi'ni başlattık. İlk olarak psikolojik alanda uzman olan 24 arkadaşımız proje kapsamında eğitim alacak. Daha sonra da il müdürlüklerimizde diğer arkadaşlarımızı eğitecekler. Bu halkayı ileride daha da büyüteceğizö dedi.

'KORONAVİRÜSTEN YAKINLARINI KAYBEDENLERE PSİKOLOJİK DESTEK'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tür acılar yaşamış bireylerin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Özer, çalışmayla birlikte kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceği konusunda sağlamlık kazanacağını ifade etti. Bu sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi sonucu geride kalanların hayata daha kısa sürede tutunacağını ve bir nebze de olsa acısının hafifleyeceğini dile getiren Özer, "Örneğin şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Onların yakınlarına bu proje kapsamında psikolojik desteğimiz sunacağız. Acısı olan vatandaşın acısına ortak olacağız. Umarım yakın zamanda ülke genelinde de bu proje uygulamaya geçecektirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den detay-Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA,

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Bayburt'ta kısıtlamalar sonuç verdi, vakalar yüzde 40 azaldı

BAYBURT'ta koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından uygulanan tedbir ve kısıtlamalar sonuç verdi. Kentte vakalar yüzde 40, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da yüzde 25 azaldı.

Koronavirüs vaka sayısında artış olunca Türkiye genelinde tedbirler de uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte denetimler de artırıldı. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta kısıtlamalar sonuç verdi. Kentte vakalar yüzde 40, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da yüzde 25 azaldı. Tedbirlerin sonuç verdiğini ifade eden Bayburt halkı, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

'VAKA SAYISI BİR NEBZE DE OLSA AZALDI'

Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısının azaldığını ifade eden Mahmut Durmuş, "Alınan tedbirler koronavirüsü bir nebze olsa da azalttı, şu an hastanelerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bu tedbirler biz esnafları, etkiledi. Devletimizin de bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

'YASAKLARIN VERDİĞİ OLUMLU SONUÇLAR BİZİ KANDIRMASIN'

Tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Tevfik Türk ise, "Bayburt'ta insanların artık evlerine yöneldiğini görebiliyoruz. Ama yasakların verdiği olumlu sonuçlar bizi kandırmasın, akraba, eş, dost, komşu ziyaretlerini kesinlikle yapmamak gerekiyor. Ben aileme izin vermiyorum ve herkesin bu hususa dikkat etmesini istiyorum. Çünkü virüsün nerde ve nasıl karşımıza çıkacağı belli değil, koronavirüs olursak tüm çevremizi etkiliyoruz. Bu yüzden evde kalmamız ve işimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. Maske, hijyen ve mesafe şartlarına da dikkat edersek, inşallah bu virüsü atlatacağızö ifadelerini kullandı.