DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

23.12.2020 12:04
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETREVan'da 372 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)Kar yağışı, Bahçesaray ilçesinde de etkili oldu.

BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETRE

Van'da 372 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

Kar yağışı, Bahçesaray ilçesinde de etkili oldu. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Vatandaşlar güne, evlerinin toprak damlarında biriken karları temizleyerek başladı. Çocuklar ise naylon ve kızak üzerinde kayarak, karın keyfini çıkardı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

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Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı

TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, sabah 05.00'de Erzurum'a, 10.50'de Kars'a ulaştı.

Tekirdağ Çerkezköy'den Çin'e gitmek için hareket eden ikinci ihracat treni bugün sabah 05.00'de Erzurum Garı'na ulaştı. 790 metre uzunluğunda, 42 vagon/konteyner içinde bin 400 buzdolabı yüküyle sabah erken saatlerinde Erzurum'a ulaşan tren, bir süre mola verdikten sonra Kars'a hareket etti. İhracat treni, saat 10.40'de Kars Garı'na vardı. Yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından tren Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

(GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ)

HABER: Bedir ALTUNOK/ KARS, -

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Iğdır'da yavru köpek cami avlusuna terkedildi

IĞDIR'da cami avlusuna terkedilen yavru köpek, görevliler tarafından kurtarıldı. Cami avlusunda bulunduğu için Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in ismi verilen yavru köpek, yapılan muayenisinin ardından Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Iğdır'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, merkez Atatürk caddesinde Ulu Cami'nin avlusuna 3 aylık olduğu belirlenen yavru köpek bıraktı. Kent merkezinde sıfır dereceye düşen hava sıcaklığında battaniye sarılan yavru köpeği gören gençler, Iğdır Belediyesi'nden yardım istedi. Iğdır Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, cami avlusuna giderek yavru köpeği muayene etti. Soğuktan üşüdüğü için titreyen köpeğin karnını sütle doyuran Akuş, daha sonra kucağına alarak Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Köpeğe cami avlusunda bulunduğu için Ashab-ı Kehf'in köpeği 'Kıtmir'in ismi verildi.Vatandaşlar, şimdiye kadar cami avlusuna bebek bırakıldığını gördüklerini ama ilk defa köpek yavrusunun terkedildiğini gördüklerini söyledi.

Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, "Belediyemize yapılan ihbar üzerine Ulu cami avlusuna gittik. Yavru köpeği bulunduğu yerden ayarak merkezimize getirdik. Yavru köpeğin şu anda bir sorunu sıkıntısı görünmüyor" dedi.

Bahçesaray, Iğdır, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


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