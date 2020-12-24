DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

24.12.2020 12:13
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

'Abdülhamid'in rüya projesi' Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu 'SULTAN Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi kapsamında yapımında, sona gelinen Zonguldak'taki Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette yerini alacak olmasının yanı...

'Abdülhamid'in rüya projesi' Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu

'SULTAN Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi kapsamında yapımında, sona gelinen Zonguldak'taki Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette yerini alacak olmasının yanı sıra Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin karadaki üssü oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) doğal gaz çalışmalarını yürüttüğü liman, 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin de lojistik merkezi konumuna geldi

Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirildi. Bölge, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı. 6 milyon metrekarelik alan 2015 yılında 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu yönetici şirket olarak atanan Tosyalı Holding ise geçen yıl çalışmalara başladı.

FİLYOS LİMANI'NIN İLK KONUKLARI 'FATİH' VE 'KANUNİ' OLDU İnşaatı 2016 yılında başlayan ve üst yapısı büyük ölçüde biten Filyos Limanı, tamamlandığında Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak Filyos Limanı'nın önemi, Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle de daha da arttı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğal gaz aramalarının merkezi konumuna geldi. Limanın ilk konuğu 'Fatih' sondaj gemisi oldu. 'Fatih', doğal gaz çalışmaları öncesi 30 Haziran 2020'de Filyos'a geldi ancak sondaj öncesi son hazırlıkları nedeniyle limana girmedi. 'Fatih'in Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulduğu 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından ise limanda hummalı bir çalışma başladı. 'Fatih' sondaj gemisinin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı. 'Kanuni' sondaj gemisi ise Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına katılmak üzere 13 Ekim'de kule montajı için limana giriş yaptı. Kule montajı tamamlanan Kanuni'nin sondaj öncesi diğer hazırlıklarını tamamlamasının ardından 2021'in ilk aylarında doğal gaz arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.

TPAO LİMANA KURDUĞU ÜSSÜ GENİŞLETİYORTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için limana üs kurdu. Limanın sol giriş kısmında çalışmalarını sürdüren TPAO, doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması konusundaki planlamaları dahilinde limandaki çalışma alanını genişletmek istiyor. Doğal gazın karaya nereden ve nasıl çıkarılacağı konusunda henüz resmi bir açıklamada olmasa da Filyos Limanı'ndan çıkarılmasının planlamalar dahilinde olduğu ve buna göre bir çalışma hazırlandığı öğrenildi.

'DOĞAL GAZIN KARAYA ÇIKIŞ NOKTASINDA KULLANILABİLECEK EN OPTİMAL ALAN'Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım, doğal gazın keşfiyle birlikte Filyos Limanı'nın öneminin daha da arttığını söyledi. Filyos Limanı'nın 25 milyon ton kapasitesiyle önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, "Doğal gazın keşfiyle birlikte doğal gazın karaya çıkış noktası olarak kullanılabilecek aslında en optimal alan olma özelliğini koruyacak. Filyos Limanı ayrıca büyük tesislere, büyük firmalara ev sahipliği yapacakmış gibi gözüküyor. Bu bölgede de bazı değişiklikleri de getirecek. Büyük ölçekli firmaların buraya geliyor olması bir istihdam meselesini gündeme getirecek. Firmaların ihtiyaç duyacağı iş gücünün buraya çekilmesine dair bazı politikaların gerekliliğini ifade edebiliriz burada. Zonguldak bölgesi taş kömürüyle Türkiye'nin merkezi olmuş ve pek çok kentten iş gücü çekmiş bir kent. Fakat taş kömürünün önemini yitirmesi ile şehir her geçen gün önemini kaybetti diyebiliriz. İş gücü buraya gelmedi ve göçler başladı. Ancak bunun tersine dönmesi için burası bir fırsat. Sadece Zonguldak için değil, bölge için de bu bir fırsat. Tüm şehrin, sivil toplum örgütlerinden sanayi odaları valilik ve tabii ki üniversitenin bu değişime hazırlık yapması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE, ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEK Filyos'un Türkiye'ye katkılarının konuşulacağı bir çalıştayın düzenleneceğini kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Üniversitemiz Şubat ayında gerçekleşecek bir çalıştayla bu konuya nasıl katkı vereceğini değerlendireceği Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan bilim adamları, uzmanlar ve sahadaki insanları bir araya getirerek bu konuda ki yaklaşımını netleştirmeye çalışacak. Bu sayede bu oluşumun, bu değişimin içerisinde yer alacak. Burada tüm kurumlar iş birliği içinde bu değişimi başarılı bir şekilde yürütürlerse bölgenin bundan çok kazanç sağlayacağın söyleyebiliriz. İstihdam, ekonomik canlılık ve diğer sosyal fırsatlar anlamında yeni bir dönüşümü, yeni bir değişimi beraberinde getireceğini söylemek mümkündür" diye konuştu.

'ZONGULDAK, TAŞ KÖMÜRÜNÜN ARDINDAN DOĞAL GAZLA ÜLKEYE KATKI VERECEK'Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesinde önemli rolü bulunan Zonguldak'ın doğal gaz rezerviyle de ülkenin enerji ihtiyacında önemli yere geldiğini söyledi. Zonguldak'ın Türkiye'nin enerji üssü konumuna geldiğini belirten Yeşil, şöyle dedi:

"Zonguldak, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Türkiye'ye hizmet etmiş, yer altından çıkartmış olduğu taş kömürü ile Türkiye'nin kalkınmasında büyük bir rol almıştır. Zonguldak çok bedeller ödemiş bir ilimizdir. Sonuç itibariyle çok maden şehidimiz vardır. Yeraltı kaynağımızın dışında Zonguldak açıklarında da doğal gaz bulunması bizler için çok sevindiricidir. Bunun Zonguldak üzerinden Türkiye'ye dağıtımı konusunda daha önce taleplerimiz oldu. Bunun Zonguldak'tan Türkiye'ye dağıtılması hem Zonguldak halkı hem de Türkiye ekonomisi için çok önemlidir. İstihdam anlamında da bu zenginlikten faydalanmasını Zonguldak'ın hak ettiğini düşünüyoruz. Bu zenginliğin ekonomiye katılması Zonguldak üzerinden yapılması bize mutluluk verir."

Zonguldak, Türkiye, Filyos, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


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