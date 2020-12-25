DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Karadeniz'de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölge illerinin yükseklerinde, 2 gündür kardan kapanan 250 yerleşim yerinin yolundan 132'si ulaşıma açıldı. 118 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Rize'de yayla evinde mahsur kalan Meyrem Çelik (90) de karla kaplı yolu açan özel idare ekiplerince kurtarıldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İki gündür süren yağış nedeniyle bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu.

Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta toplam 250 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mahallelerin yollarının açılması için belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, harekete geçti.

Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

132 YOL AÇILDIÖzel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerinin iş makineleri eşliğindeki çalışmalarıyla; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kardan kapanan 250 yerleşim yerinden 132'sinin yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 118 köy ve mahalle yolunda da ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve hamile vatandaşların evlerine giden yolları sürekli ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

MAHSUR KALAN MERYEM NİNE, KURTARILDIÖte yandan Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyü yaylasında yolun kar nedeniyle kapanmasıyla evinde mahsur kalan Meyrem Çelik (90) için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin iş makineleriyle 3 saat süren çalışması sonucu kronik hastalığı bulunan Çelik, kurtarıldı. Ekipler, yaşlı kadını, sırtında, açtıkları yola kadar taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Muhabir anonsu (Aleyna KESKİN)-Ekiplerin karla mücadelesi-Mahsur kalan yaşlı kadına ulaşılması-İş makineleri çalışma-Drone görüntüleri-Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Arzu ERBAŞ-Sinan UÇAR-Murat SÖYLEMEZ/TRABZON,

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Koronavirüslü kişiyle temaslı oldukları yalanıyla hastaneye gönderip kasayı çalan şüphelilerin kaçma anı kamerada

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde telefonla aradıkları Mustafa N.'yi koronavirüslü kişiyle temaslı oldukları yalanıyla eşiyle birlikte hastaneye göndererek evlerindeki, içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan kasayı çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan biri komşusu, 4 kişinin araçla kaçarken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Kasım'da Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu testere tamircisi Mustafa N.'yi telefonla arayan bir kişi, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorum. Koronavirüslü bir kişiyle temas ettiğiniz tespit edildi. Eşinizle birlikte acilen devlet hastanesine gidin, ücretsiz koronavirüs testi yaptırın. Doktorlar sizi hastanede bekliyorlar" dedi. Gelen telefon üzerine Mustafa N., yanına eşini de alarak Tavas Devlet Hastanesi'ne gitti. Mustafa N.'ye hastanede yapılan testin sonucu negatif çıktı, arıca kendisini arayan kişinin de bakanlık görevlisi olmadığını öğrendi.

22 BİN 285 ARAÇ GÖRÜNTÜLERDEN TEK TEK İNCELENDİ

Hastanede yapılan testten sonra mahallesine dönen Mustafa N. evinin yatak odasında içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan çelik kasanın çalındığını görünce jandarmayı aradı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çelik kasa hırsızlığı olayına karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Mustafa N.'yi koronavirüs yalanıyla kandırıp çelik kasasını çalabilmek için eşiyle birlikte hastaneye gönderdikleri belirlendi. Tavas Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, mahalle başta olmak üzere karayolu üzerindeki 113 güvenlik kamerasından 22 bin 285 aracı inceledi.

CAMİDEN ANONS YAPTIRILDI

JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ile araç görenlerin ekiplere ulaşması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KOMŞU ÇIKTI

Ekipler, görgü tanığının ifadesi doğrultusunda ilçenin farklı yerlerindeki kamera kayıtlarından otomobilin plakasını tespit etti. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şüpheliler Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A. 23 Aralık'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Fatih T.'nin, Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N.'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Şüphelilerden Yücel B.'nin Pamukkale Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerden Fatih T.'nin 2, Bayram Ç.'nin 6, fırın ustası Burak A.'nın ise 5 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Tavas Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinde görüntü -Camiden yapılan anonstan görüntü -Şüphelilerin kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Vaka sayılarının yüzde 66 düştüğü Gaziantep'te, Vali ve belediye başkanından, 'tedbir' çağrısı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs vaka sayılarının yüzde 66 oranında düşüş gösterdiği kentte; disiplinli şekilde tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te vaka sayılarının yüzde 66 oranında düştüğünü açıkladı.Vaka sayılarındaki düşüşü değerlendiren Gaziantep Valisi Davut Gül, maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesinin en önemli etken olduğunu söyledi. Vaka sayılarındaki düşüşün Gazianteplilerin başarısı olduğunu ifade eden Gül, "Kendimizi disipline ettiğimizde dikkat ettiğimizde vaka sayıları düşüyor. Tedbirleri gevşettiğimizde dikkat etmediğimiz zaman bir hafta sonra yükseliyor. Dolayısıyla bunun düşüşünü, yükselişini çok dikkate almamak lazım. Tamamen yok olana kadar bu disiplinli yaşama devam etmemiz lazım. Maske-mesafe temizliğe Gaziantepliler olabildiğince dikkat ediyorlar onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.'KORONAVİRÜSTEN EN HIZLI KURTULAN ŞEHİR GAZİANTEP OLACAK'Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise birçok alanda örnek çalışmalar yaptıklarını ve vatandaşların kurallara uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi: "En önemli şey vatandaşın disipline olmasıydı, koordinasyondu ve gelen genelgelerin hayata geçirilebilmesiydi. Bu noktada üzerimize ne iş düşüyorsa yaptık. Büyük bir lojistik desteği sağladık. Biz temaslıları, şüphelileri, pozitif olanları, hastaları toplu taşımaya bindirmeyerek otobüsleri güvenli ve sağlıklı hale dönüştürdük. Güvenli okul yaptık. Çocuklarımızın güvenli okullarda okuması için. Sağlık adına, şehrin sağlıklı olması adına şehrin bir an önce bu musibetten kurtulması için bütün belediye başkanlarımızla çok yoğun çalıştık. Valimizin başkanlığında halkımız inandı ve güvendi. Rakamlar bir ile başladı. O bir bitene kadar çok disiplinli olarak maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat edeceğiz. Koronavirüsten en hızlı kurtulan şehir Gaziantep olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Çarşıdaki kalabalıkGaziantep Valisi Davut Gül ile röpGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röpAlışveriş yapan vatandaşlarPolis ve zabıtaGenel ve detay görüntülerHaber: Mustafa KANLI Kamera: Ahmet KILIÇ-GAZİANTEP-DHA)

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Kırıkkale'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Cebrail Uçakkuş (39) hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Cebrail Uçakkuş'un kullandığı 06 YMP 08 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cebrail Uçakkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Uçakkuş'un cansız bedeni, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.