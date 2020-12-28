Zonguldak'ta vaka sayılarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, koronavirüs günlük vaka sayılarındaki azalış sürerken Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında bulunan haritadaki kırmızı alanların büyük çoğunluğu yeşile döndü.

Koronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen Zonguldak 'ta, kasım ayı sonunda artan günlük vaka sayılarındaki azalış devam ediyor. Günlük 800'leri bulan vaka sayıları, alınan tedbirlerle birlikte kontrol altına alındı. HES uygulamasında bulunan haritadaki kırmızı alanların büyük bölümü yeşile döndü. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de halkı tedbirlere uymayı sürdürmeleri konusunda sık sık uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü 'nce kurulan ekipler ise kent merkezinde halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyor. Bugün kent merkezinde yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, araçların hoparlöründen banka önlerinde halkı sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yaya ekipler de denetimlerini sürdürüyor.'BİRBİRİMİZİ ENFEKTE ETMEMELİYİZ'Kent merkezine annesinin ilacını almak için geldiğini ifade eden Murtaza Tevlek, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Vaka sayıları düşse de ölüm sayılarının devam ettiğini ifade eden Tevlek, "Çok dikkat etmemiz lazım sosyal mesafeye. Vakalarda azalma olduğu söyleniyor ama ölüm sayıları henüz düşmedi. Ben İstanbul 'dan geliyorum. Burada annem hasta onun bakımı için geldim. Kent merkezine de ilaç almaya indim. Evde fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Mesafeli davranmak lazım. Bu virüsün henüz çaresi yok. Kendimi ne kadar korursak o kadar iyi olur. Birbirimizi enfekte etmememiz lazım. Kimin virüs olduğu elli değil." dedi.

Banka sırasında beklerken vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran Hasan Yıldız ise, "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem karşımızdaki hem kendimizi korumamız gerekiyor. Maskemizi tam takarak mesafemizi koruyoruz. Hijyen kurallarına uymamız gerek. Evimizdekileri korumak için eve girdiğimizde dezenfekte oluyoruz. Bu şekilde virüsten korunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.