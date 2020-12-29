DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

29.12.2020 12:07
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Cip ile TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde TIR ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Vehbi Özen (52) ile eşi Ayşe Özen (40), kızı Yağmur Özen (9) ve kayınvalidesi Cemile Kılıçarslan (72) yaşamını yitirdi.

Cip ile TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde TIR ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Vehbi Özen (52) ile eşi Ayşe Özen (40), kızı Yağmur Özen (9) ve kayınvalidesi Cemile Kılıçarslan (72) yaşamını yitirdi. Vehbi Özen'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürek burktu. Özen'in, bir sosyal medya anketine "Vehbi cennete gideceksin, Ayşe seninle birlikte cennete gidecek" cevabı dikkati çekti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çay- Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde Dinar'a bağlı Akçaköy yakınlarında meydana geldi. Murat Kaplan yönetimindeki çekici plakası 01 Y 8546, dorse plakası 01 Y 9181 olan TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte sürücü Vehbi Özen ve eşi Ayşe Özen ile kayınvalidesi Cemile Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özen çiftinin çocuğu Yağmur Özen ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Yağmur Özen de kurtarılamadı. Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Aynı kazada yaralanan TIR şoförü Murat Kaplan da tedaviye alındı.

CENAZELERİ YAKINLARI ALDIAyşe Özen ve annesi Cemile Kılıçarslan'ın cenazeleri bu sabah Dinar Devlet Hastanesi'ne gelen yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve kızının cenazeleri, cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. Vehbi Özen ve kızı Yağmur'un cenazelerinin ise Aydın'dan gelen ilk eşinden olan 2 kızı ve damatlarına teslim edildi. Vehbi Özen ve Yağmur Özen'in cenazelerinin Aydın'ın Ortaklar ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.Bu arada, ailenin Germencik'te ikamet ettiği ve Ayşe Özen'in memleketi Adana'ya gittikleri öğrenildi.

'VEHBİ CENNETE GİDECEKSİN, AYŞE SENİNLE BİRLİKTE GİDECEK'

Kazada ölen Vehbi Özen'in 31 Mart 2019'da sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürek burktu. Çiftin birlikte çektirdiği fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Seninle cennete veya cehenneme gidecek olan arkadaşın kim?" sorusuna yönelik bir sosyal medya anketine, "Vehbi cennete gideceksin, Ayşe seninle birlikte cennete gidecek" cevabı dikkati çekti.

Kılıçarslan, Ayşe Özen, Ölü, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika


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