Otomobilde parçalar halinde esrarla yakalandılar - Son Dakika

BOLU'da A.Z. (22) ve M.Y. (22), polisin durdurduğu otomobilde, parçalar halinde 26,11 gram esrar ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 parça halinde 26,11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Araçtaki A.Z. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.