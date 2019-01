Dha Yurt Bülteni -10

Bodrum, ocak ayı ortalamasının iki katı yağışla rekor kırdıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ocak ayının tamamında sağanak yağmur etkili oldu.

Bodrum, ocak ayı ortalamasının iki katı yağışla rekor kırdı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ocak ayının tamamında sağanak yağmur etkili oldu. Uzun yıllar ocak ayı ortalamasına göre metrekareye 149 kilogram yağmur yağan ilçede, bu yıl aynı ay içinde metrekareye 336 kilogram yağış düştü. Rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri de gölete döndü, vatandaşlar zarar gördü. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu bu göletler, filamingo gibi göçmen kuşların ise akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri ise durumu gözler önüne serdi.



Bodrum geçen aralık ayından bu yana adeta sağanak yağmurlara teslim oldu. İlçe merkezi ile birlikte çok sayıda mahallesinde dereler taştı, sel oldu, araçlar sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı. Geçen 26 Ocak günü ise Bodrum'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde sele dönüştü. Gece saatlerinde bir arkadaşlarnının nişan merasiminden dönen Çağlar Bencik ile nişanlısı Billur Atik, otomobillerinin Akarca mevkiinde taşan derenin sularına kapılıp sürüklenmesiyle hayatlarını kaybetti.



RAKAMLAR YAĞIŞI ORTAYA KOYDU



Ocak ayının neredeyse tamamında yağmlur yağan ilçede Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verileri de, rekor yağış alındığını ortaya koydu. Bodrum'a geçmişte, uzun yıllar ortalamasına göre ocak ayında metrekareye ortalama 149 kilogram yağış düştü. Ancak bu yıl aynı dönemde ise metrekareye 336 kilogram yağmur yağdı. Bu yıl rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri de gölete döndü. Yağışın en etkili olduğu alanlarda yaşayan vatandaşların hayatı bu durumdan olumsuz etkilendi. Su basan ev ve işyerlerinin yanı sıra sular altında kalan tarım arazileri de büyük zarar gördü. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu bu göletler, filamingo gibi göçmen kuşların ise akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri de bu durumu gözler önüne serdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



Su altında kalan tarım arazilerinin görüntüsü



Su altında kalan evlerin görüntüsü



Flamingo kuşlarının görüntüsü



Bölgenin havadan görüntüsü



Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Uğur CAN - Murat ÇİMEN/ BODRUM (Muğla),



======================



Çocukların antreman yaptığı halı sahanın yanında kurşun yağdırdı



Bursa'da 56 yaşındaki Ali Z., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yılmaz B.'ye Elmasbahçeler Spor Kulübü çocuk futbolcularının antreman yaptığı halı saha yanında kurşun yağdırdı. Bu anlar kameralara yansırken olayın ardından kaçan Ali Z.'nin polis tarafından arandığı öğrenildi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Z., (56) daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz B.'nin, eskiden hurdacılık yaptığı deponun önüne geldiğini öğrendi. Kısa bir süre içerisinde buraya gelen Ali Z., kaldırımda oturan Yılmaz B.'nin yanına gelerek, belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından ve belinden vurulan Yılmaz B., yere yığılırken, Ali Z., kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yılmaz B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan mermi kovanları, halı sahada bulundu. Olay anında Elmasbahçeler Spor Kulübünü çocukların antrenman maçı yaptığı, silah sesinin ardından antrenmanı sonlandırdıkları öğrenildi. Antreman yapan çocuklar, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli Ali Z.'nin daha önceden de adam yaralama ve uyuşturucu kullamak suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca olay anı, çevrede bulunan güvenlik kamerları tarafından da görüntülendi. Şüpheli Ali Z., polis ekipleri tarafından aranıyor.



Görüntü Dökümü



-----------



-Olay anı güvenlik kamerası



-Halı sahanın görüntüsü



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinden detaylar



-Boş kovanlardan görüntüler



Süre: 1.49 Boyut: 204 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=======================



Barda genç kadını öldürüp, intihar etti (2)



SIR PERDESİ ARALANIYOR



Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal İ.'nin, bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek intihar ettiği olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ.'nin, aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile de ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü üzerinde durulduğu belirtildi.



Bu arada, Serdal İ.'nin Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi. Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cesetleri otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ



Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),



======================



Karlar eridi, evi su bastı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, bir evde baskına yol açtı. Ev sahibi suyu tahliye etmek için evinin duvarını delmek zorunda kaldı.



Yüksekova'da geçen hafta kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, iki günden beri ise açık ve güneşli hakim. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar erimeye başlayınca, yollarda su birikintileri oluştu. İnanlı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Ragıp Şener'in evini ise su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, Şener, kar sularını tahliye etmek için evin duvarını delmek zorunda kaldı. Şener, su baskınlarının yaşanmaması için yetkililerden yardım istediğini söyledi.



Görüntü Dökümü



----



-Sular içerisinde kalan evdeki eşyalar



-Suyu tahliye etmeye çalışan evin fertleri



-Delinen duvarda tahliye edilmesi



-Detaylar



-Ev sahibi Rağıp Şener ile röportaj



-Evden detaylar



-Karla mücadele ekiplerin çalışmaları



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -



=================



MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer'i aday göstermesini eleştirdi. Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminin askeri savcısı olduğunu ve o dönemde ülkücüleri haksız yere yargılattığını ileri süren Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer, MHP camiası aracılığıyla Türk milletinden özür dilemeli" dedi.



MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısı ile CHP'nin İzmir'de, Tunç Soyer'i Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesini eleştirdi. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, düzmece belgeler ve hukuksuz yargılamalarla Ülkücü Hareketi mahküm ettirmeye çalışan savcı olduğunu ileri süren Tamer Osmanağaoğlu, "Nurettin Soyer, sırtını yasladığı cuntacılardan aldığı güç ve cesaretle, bugün dahi Türk tarihinde utanç verici bir leke olarak anabileceğimiz MHP ve Ülkücü kuruluşlar iddianamesini hazırladı. Bu memleketin vatansever evlatlarına karşı taarruza kalkıştı" diye konuştu. Nurettin Soyer'e yönelik sözlerini sürdüren Tamer Osmanağaoğlu şöyle dedi:



"İşkence tezgahları ve idam sehpaları arasına sıkıştırmaya çalıştığı Ülkücü gençliği, hazırladığı iftiraname doğrultusunda ifade vermeye zorlamış, çoğu kez sorgu esnasında yaşanan insanlık dışı muamelelere bizzat nezaret etmiştir. Milliyetçi Hareketin başbuğu Alparslan Türkeş başta olmak üzere, yüzlerce Ülkücü'nün idamını talep eden Nurettin Soyer, savcı cübbesinin içinde kimliğini kamufle etmek isteyen bir katildir."



Nurettin Soyer'in yürüttüğü işkenceli sorgular nedeniyle pek çok Ülkücü'nün daha dava aşamasında katledildiğini iddia eden Osmanağaoğlu, yargılamanın sonunda da 9 Ülkücü'nün haksız suçlamalar sonucunda darağacına çıkarıldığını savundu. MHP'li Tamer Osmanağaoğlu, "CHP, Ülkücülüğün temsil ettiği ne kadar değer varsa hepsine hasımlık güttüğünü göstere göstere Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan etti" diye konuştu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tunç Soyer'e yönelik, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. İş birliği yapılmış her yerde destek vereceğiz" sözlerini de eleştiren Tamer Osmanağaoğlu, "Meral Akşener, kendisine kanarak üç hilalin ışığından kopan Ülkücülerin hatıralarını, politik pazarlık masalarına meze yaptığını itiraf etmiştir" dedi. MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçenlere de çağrıda bulunan Osmanağaoğlu, şunları söyledi:



"MHP'den kopuş yaşamış bütün yol arkadaşlarımız, karşı karşıya kaldıkları bu incitici muameleye rıza göstermeyecekler ve yeniden üç hilalin çağrısına kulak vereceklerdir."



Tunç Soyer'i HDP'ye destek vermekle de suçlayan Osmanağaoğlu, HDP'nin İzmir, Mersin ve Adana'da aday çıkarmayacağını söyleyerek, her iki partinin gizli ittifak yürüttüğünü savundu. Tunç Soyer'in MHP camiası aracılığıyla Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini belirten Tamer Osmanağaoğlu, "Biz bu konuda tarafız ve özür dileyeceği yer MHP'dir" dedi.



AĞABEYİ HATIRLATILDI



Bir gazeteci, Tamer Osmanağaoğlu'na, ağabeyi Ünal Osmanağaoğlu'nun Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler suikastı davasında ve Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partili (TİP) 7 öğrencinin öldürülmesi davasında idamla yargılandığını hatırlatarak, 24 Haziran genel seçimlerinde benzer eleştirilerin kendisine de yönetildiğini dile getirip, bu konudaki düşüncesini sordu. Bunun üzerine Tamer Osmanağaoğlu, "Milletvekili adayı olduğumda karşılaştığım durumla aynı değildir. Rahmetli ağabeyim tüm davalarından beraat etti" dedi.



Nurettin Soyer'in aynı zamanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ilk ceza almasını sağlayan savcı olduğunun ve Tunç Soyer'e gelen eleştirilerin arkasında FETÖ'cülerin de bulunduğunun kamuoyunda konuşulmasını da değerlendiren Osmanağaoğlu, "Ben öyle bir şey duymadım. FETÖ'cüler o dönemde çok daha yeni filizleniyorlardı. Onların o dönemde o kadar etkili olduklarına inanmıyorum. Hazırlanmış bir iddianame var mı?" dedi. Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü



------



MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun basın toplantısından görüntü



Tamer Osmanağaoğlu'nun açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



==================



Lastiği patlayan otomobil takla attı: 7 yaralı



Diyarbakır- Silvan karayolunda lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 DK 996 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu taklalar atarak 100 metre ilerleyip, şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



------------



Takla atan otomobil



Yere dağılmış eşyalar



Jandarma ekibi



Polis ekibi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



====================



Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı



ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G. ve R.G. çifti gözaltına alındı.



Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan E.G. ve eşi R.G., Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandıkları evde jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan FETÖ şüphelisi çiftin, Muğla'ya gönderileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Acil servis



Jandarma ekipleri



Şüpheliler araçtan çıkartılması



Şüpheliler acile götürülmesi



Şüpheliler araca bindirilmesi



Jandarma ekiplerin ayrılması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



=================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı

Osmaniye'de Adaylıktan Geri Alınan MHP'li İsim Kalp Krizi Geçirdi

Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti