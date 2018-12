Dha Yurt Bülteni -11

11ZONGULDAK'TA 29 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIZonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı.

DHA YURT BÜLTENİ -11



ZONGULDAK'TA 29 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı.



Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6, Kozlu'da 10, Devrek'te 2, Gökçebey'de 10 ve Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. TIR'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi.



Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.



Görüntü Dökümü



-----------



-Köy yollarından görüntüler



-Yolda kalan araçlardan görüntüler



-Sürücülerin zincir takması



-Sürücülerle röportaj



-Zonguldak-Ankara Karayolu'ndan detaylar



-Kar kürüme aracından detaylar



Süre: (2: 44) Boyut: (305)/Dosya Adı: zngkar



Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



=================



KARLA KAPLI GÖLCÜK BUZ TUTTU



Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.



Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 4 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı. Araçlarında kar lastiği olmadan Gölcük Tabiat Parkı'na gelmeye çalışan ziyaretçiler yollarda zorluk yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Gölcük manzaraları



-Röportajlar



-Patinaj çeken araç



-Yoldan görüntüler



Süre: 02.20-Boyut: 262 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===================



KARAGÖL'DE KIŞ GÜZELLİĞİ



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'ndaki eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendine hayran bırakan Karagöl, kar yağışıyla karpostallık güzelliğe büründü.



Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait tabiat parkı olan, Karşıyaka'ya 23, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan heyelan set gölü Karagöl, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kızılçam, karaçam, zakkum, kestane ve meşe ağaçlarıyla zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Karagöl'e beyaz örtü çok yakıştı. Doğayla huzurun birleştiği adres olarak yaz sıcağından kaçmak isteyenler için iyi bir seçenek olan Karagöl, kış mevsiminde kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kaz ve ördek sesleriyle soğuk havaya rağmen kışın ve karın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir seçenek oldu. Karagöl'ü çevreleyen ağaç örtüsünün karla buluşması görsel şölen yaşattı. Karagöl bu mevsimde karın yağmasıyla birlikte karpostallık fotoğraf çekmek isteyenler için ise doğru adres olarak öne çıkıyor.



KARAGÖL EFSANESİ



Karagöl, mitolojide de yer alıyor. Efsaneye göre İzmirli olan Frigya Kralı Tantalos, Smyrna'dan (İzmir) Magnesia'ya (Manisa) doğru uzanan Spilios Dağı'nda, Frigya halkı ile birlikte yaşar ve Batı Anadolu'ya yayılmış devletini yönetir. Spilios Dağı çok verimli topraklara ve zengin maden yataklarına sahip bir yerdir. Tanrıların sofrasına oturabilen tek insan olan Tantalos gün gelir, Olimpos Dağı tanrılarının hışmına uğrar. Anadolu tanrıçası Kibele'ye inandığı için Hellen tanrılarını küçük gören ve onların güçlerini sınamaya kalkan Tantalos, büyük bir cezaya çarptırılır. Spilios Dağı'nın bir yarığından atılarak ölüm tanrısı Hades'e gönderilen Tantalos, burada Zeus tarafından ebedi açlık ve susuzluğa mahkum edilir ve bu ceza dünyanın her köşesinde Tantalos işkencesi olarak anılır. Hatta İzmirli tarihçi Homeros da Odysseia'da hemşerisi Tantalos'un çektiği acıları etkileyici biçimde anlatır. Tantalos'un atıldığı yarık daha sonra göl haline gelir ve bu göle 'Tantalos Gölü' adı verilir. Göl günümüzde ise suyunun renginden dolayı Karagöl adını almış.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



Karagöl'den drone görüntüleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Drone: Mehmet CANDAN – Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



===================



Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)



420 KÖY YOLU KAPANDI



Tokat'ta kar yağışıyla birlikte Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 420 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.



Kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde organize sanayide bulunan iş yerlerine servis ve araçları ile gitmek isteyenler zor anlar yaşandı. Bazı servis araçları yolda kalırken, çalışanlar yürüyerek iş yerlerine ulaştı. Kar yağışı ile nedeniyle kent merkezinde ise Tokat Belediyesi ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Yeşilırmak kenarında bulunan parklarda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Parklarda oynayan çocuklar kardan adam yaparak yağışın keyfini çıkardı.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Parklardan görüntü



-Aileleriyle eğlenen çocuklar



-Kar temizleme çalışmaları



Haber-Kamera: TOKAT,



====================



KAR, AFYONKARAHİSAR'I BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI



Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası kent merkezinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı kentte vatandaşlar da kartopu oynayıp, karın tadını çıkardı. Gece ulaşıma kapanan şehirlerarası yollar açılırken, belediye ekipleri kent merkezini temizledi.



Afyonkarahisar'da dün öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı gece etkisini yitirdi. Özellikle dün şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalara neden olan kar, ilçe merkezini ise beyaz örtüyle kapladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime, yüksek kesimlerde ise 25 santime kadar ulaştı. Sabah beyaz örtüyle uyanan Afyonkarahisar halkı kartopu oynayıp, özçekim yaptı. Kent merkezindeki Anıt Park'ta bulunan Utku Anıtı'nda da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını en çok bugün eğitim ve öğretime ara verilmesi dolayısıyla öğrenciler çıkardı.



SOKAK VE CADDELER TEMİZLENDİ



Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri 23 yol kaldırım kar temizleme makinesi, 10 sık pompa solüsyon makinesi ve 150 temizlik personeliyle cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.



BUZLANMA VE DON UYARISI



Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini belirterek, buzlanma ve dona karşı sürücüleri ve vatandaşları uyardı.



ŞEHİRLERARASI YOLLAR NORMALE DÖNDÜ



Diğer yandan gece boyunca yapılan çalışmalar sonrası şehirlerarası ulaşım normale döndü. Bölgede kapanan köy yolu olmadığı belirtilirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehirlerarası yol ve kavşaklarda trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



-Anıtpark önünden detay



-Vatandaşlar fotoğraf çektirirken detay



-Genel detaylar



-Temizlik işçileri çalışırken detay



-Yollardan detay



-Karla kaplı ağaç ve ormanlık alanlardan detay



-Vatandaşlar işyerlerinin önünü temizlerken detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



===================



AKSARAY'DA KAR SEVİNCİNİ, KAR BANYOSUYLA KUTLADI



Aksaray'da turizm seyahat firmasında çalışan Sami Yüksel (61) kar sevincini, kar banyosu yaparak kutladı. Kar nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrencilerde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.



Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken karın tadını çıkaranlarda oldu. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkına gelen Sami Yüksel, kar sevincini, kar banyosu yaparak kutladı. Her yıl kar banyosu yaptığını belirten Yüksel, "Bu karın yağmasını bekliyordum. Her yıl banyo yaparım. Her gün soğuk suyla duş alırım. Spor yaparım. Alkol, sigara yok. Un, şeker yemem. Faydalı olan şeyleri severim. Karı da çok seviyorum." diye konuştu.



Kar yağışını nedeniyle okulların bugün olmak üzere bir gün tatil edilmesini fırsat bilen çocuklarda parkta kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Oğlu Kaan ile birlikte kardan adam yapan öğretmen Zuhal Arıbaş, "Oğlum Kaan ile birlikte bugünü kardan adam yaparak değerlendirdik. Çok mutluyuz." dedi.



Kartopu oynayan 7'inci sınıf öğrencisi Hazal Altındal ise, "Kar yağdı okullar tatil oldu. Çok güzel oldu. Bugün geziyoruz. Mutluyuz, kar topu oynayıp kardan adam yapacağız.ö diye konuştu.



HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI



Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de kar nedeniyle kuşların aç kalmaması için kentteki parkları yaklaşık 1 ton yem bıraktı.



Görüntü Dökümü



---------------



Sami Yüksel'in kar banyosu yapması



Yüskel röp.



çocukların kar topu oynaması, kardan adam yapması



Kar manzarası detay



Kuşlara yem bırakılması



Röportajlar



Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



===================



Yalova'da istinat duvarı yıkılan 2 bina toprak yığını altında kaldı (2)



'DEPREM OLDUĞUNU SANDIK'



Yalova'nın Çınarcık ilçesi Liman Mahallesi'nde, 25-30 yıllık olduğu belirtilen istinat duvarının yıkılmasıyla toprak yığını altında kalan 2 binada incelemeler sürüyor. Bölgeye gelen 2 binanın müteahhiti Erdem Küçük,"Binalarda hasarlar oluşmuş. Hasarlar binalarımızdan değil, istinat duvarının çökmesi sonucunda meydana geldi. Hasar tespiti yapılacak, AFAD'ın çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.



Bölgede market işletmeciliği yapan Ali Osman Yardımcı ise, ilk başta deprem olduğunu sandıklarını belirterek, "Daha sonra duvarın çöktüğünü gördük" dedi. Toprak yığını altında kalan binalardan birinin inşaat halinde olduğu belirtilirken, duvarın çökmesiyle birlikte toprağın 2'nci ve 3'üncü kata kadar girdiği görüldü.



Görüntü dökümü;



-----------



-Alandan detaylar



-Binalardan detay görüntüler



-Müteahhit ile röportaj



-Vatandaşla röportaj



Süre: 5.04 dk, Boyut: 568 MB



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



================



(ÖZEL)-BARAKADA YAŞAYAN AİLEYE EV HEDİYE ETTİ



Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ekonomik durumu yetersiz olduğu için tek odalı barakada yaşam mücadelesi veren 8 kişilik Sayan Ailesi'ne yardım eli uzandı. İstanbul'da yaşayan iş insanı, sosyal medyadan durumlarını gördüğü aileye ev hediye etti.



Geçen günlerde bir grup öğretmen tarafından yapılan sosyal araştırmada, Hilvan'a bağlı Mantarlı Mahallesi'nde Sayan Ailesi'nin tek odalı barakada yaşadığı belirlendi. Ömer Sayan (75) ile ikinci eşi Seyran Sayan (38) ve 6 çocuklarının sadece yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını öğrenen öğretmenler, ailenin durumunu sosyal medyadan paylaşarak hayırseverlerden yardım istedi. İstanbul'da yaşayan iş insanı, ailenin durumunu öğrenince yardım etmek için harekete geçti. Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı, Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan Belediyesi ve sosyal medyada paylaşımda bulunan öğretmenlerle iletişime geçerek aileye ev hediye etti.



'BU BİZİM İNSANİ GÖREVİMİZDİR'



Satın aldığı evi eşyalarla döşeyen iş insanı, "Sayan Ailesi'nden sosyal medya aracılığı yapılan paylaşımlar sayesinde haberdar oldum. Aile ile yakından ilgilenen öğretmen ve mahalle muhtarının da aracı olması nedeniyle Allah rızası için yardım elini uzattık. Zaten bu bizim sosyal ve insani sorumluluğumuzdur. Bugün bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Sayan Ailesi'nin yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyorum. Ayrıca böyle hayırlı bir işe vesile olan öğretmen kardeşlerimize ve evin tadilatı konusunda desteklerini esirgemeyen Hilvan Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.



'İLK DEFA SICAK BİR YUVAM OLDU'



Evin tapusunu gözyaşları içinde alan 6 çocuk annesi Seyran Sayan hayatında ilk defa sıcak bir yuvaya kavuştuğunu belirterek, "Yaşadığımız tek gözlü barakayı hem yatak odası hem mutfak hem de banyo olarak kullanıyorduk. Şükürler olsun artık çocuklarımın ayrı birer yatağı, oyuncakları, banyo ve mutfağımız oldu. Kim aracı olup sesimizi duyduysa ve kim yardım ettiyse Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.



Hayırsever iş insanının hediyeler aldığı çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Ailenin mutfak ve giyim eşyasını muhafaza ettiği çadır



Kadın ve çocuklarının çadırdaki detayları



Ailenin yaşadığı baraka



Çocukların kışın giydiği terlik ve ayakkabılar



Aile reisinin detayları



Barakanın dıştan görünüşü



Aile fertlerinin eden çıkıp araçlara bindirilmesi



Satın alınan evde yapılan tadilatlar



Kadının Tapu dairesindeki işlemleri ve aldığı tapuyu göstermesi



Çocukların yeni evdeki odalarından detaylar



Evin mutfağı



Kadının Kürtçe röportajı



Kadının duygulandığı anlar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 296 MB



Haber- Kamera: Mustafa UFAK -HİLVAN-ŞANLIURFA-DHA)



===============



YÜKSEKOVA'DAN KOCAELİ'YE MEKTUP KARDEŞLİĞİ



Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde, bulunan Hamit Kesici İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencileri, 'mektup kardeşliği' adı altında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Nene Hatun İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencilerine yeni yıl nedeniyle kartpostal ve mektup gönderdi.



Yüksekova ilçesinde 4 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan, "Mektup Kardeşliği" adı altında yaptığı etkinlikle 3'üncü sınıf öğrencilerine, unutulmuş olan mektup yazma duygusunu yaşattı. Hamit Kesici İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Kılınçarslan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden yazışmaların yapıldığını, mektup gönderme geleneğinin ise unutulduğunu söyledi. Öğrencilerine bu duyguyu yaşatmak için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Ben ve öğrencilerim bu kültürü yeniden canlandırmak istedik. 'Mektup Kardeşliği' adı altında öğrencilere, bu kültürü yaşatmak için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Nene Hatun İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencileri için mektup yazdık ve PTT aracılığı ile gönderdik"dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



-Öğrencilerin PTT'ye gelmeleri



-Sıraya giren öğrenciler



-Kartposttalar ve mektupları gönderen öğrenciler



-Öğencilerle röportaj



-Sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan ile röportaj



-Öğrencilerin milli eğtim müdürlüğünde şube müdürü ile sohbetlerinden görüntü



Genel Detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek