Dha Yurt Bülteni -11

11PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER RASULAYN'DA HENDEK KAZMAYI SÜRDÜRDÜŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmaya sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.



İş makinesi ile kazılan hendek



Kazı alanında inşaat demiri hazırlığı



Kazı alanından genel detay görüntüler



Rasulayn şehrinin farklı noktalarında açılan hendekler



Ara sokaklara yakılmak için bırakılan araç lastikleri



PKK/PYD'li teröristlerin mevzileri



Çevresi hendeklerle kazılmış olan mevziler



Genel detay görüntüler



Teröristlere ait iş makinesi



Çevresi hendeklerle kazılmış olan teröristlerin karargahı



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 834 MB+HD



Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)



SINIRA ASKERİ SEVKİYAT



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinden vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçti. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.



Vagonlara yüklenen askeri araçların tren yolundan geçişi



SÜRE: 17" BOYUT: 32 mb



Haber-Kamera: ADANA,



DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜ, CESEDİ 2 GÜN VALİZDE SAKLADI



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde erkek arkadaşından hamile kalan R.U. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Cesedi, evde, valizde 2 gün saklayan R.U., susturmak için eliyle ağzını kapatırken bebeğinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü.



Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan fabrika işçisi R.U., kuaför olan erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişkiden hamile kaldı. Ailesinden hamililiğini gizleyen R.U., önceki gün evde doğum yaptı. Ancak bebek yaşamını yitirdi. R.U., bebeğin cesedini iki gün boyunca evde, valizde gizledi. R.U. bugün Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek bebeğinin ölü olarak dünyaya geldiğini söyledi. Doktorlar şüphe üzerine polis ekiplerine haber verdi.



'ÇELİŞKİLİ İFADESİ ELE VERDİ'



Polisin ifadesini aldığı R.U., çelişkili söylemleri üzerine soruşturma başlatıldı. Mahkeme kararıyla evde yapılan incelemede kan örneklerine rastlandı. Polislerin incelemesi sürerken, R.U., erkek arkadaşı Ö.Ö.'den hamile kaldığını, doğum sonrası susturmak için ağzını kapatırken, bebeğinin ölümüne neden olduğunu itiraf etti.



ANNE HASTANEDE, BABA EVİNDE GÖZALTINA ALINDI



R.U. hastanede, erkek arkadaşı Ö.Ö. ise evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.U. ve Ö.Ö. ifadelerinin alınması için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



-Kadın zanlının emniyetten çıkışı



-Polis aracına bindirilmesi



-Emniyet tabelası



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



ADIYAMAN KENT MERKEZİNDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR HAYATI FELÇ ETTİ



Adıyaman kent merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar nedeniyle ise 72 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



Kent merkezinde bir haftadır etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, 77 ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken, hem de evlere dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı.



Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, Çelikhan'da 14, Gerger'de 19, Gölbaşı'nda 1, Kahta'da 2, Sincik'te 19 olmak üzere toplam 72 köy ve mezranın yolu kapandı. İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin, kapanan yolların açılması için çalışmarını sürdürüyor.



Göle dönen caddeler



Araçların suda ilerlemesi



Biriken yağmur suları



Vatandaşlar ile röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -



ÖLMEDEN 4 SANİYE ÖNCE UYARILMIŞ



Samsun'da tramvayın çarpması sonucu 73 yaşındaki Muhammet Tüfek'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tramvayın Tüfek'e çarpmadan 4 saniye önce yan yolda yürüyen bir vatandaş tarafından uyarılmaya çalışıldığı anlar yer aldı.



Kaza, 29 Kasım 2016 tarihinde Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 73 yaşındaki Muhammet Tüfek, güvenlik bariyerini aşıp tramvay yoluna girerek karşıya geçmek istedi. Bu sırada kent merkezinden Tekkeköy ilçesine giden tramvay Tüfek'e çarptı. Tramvayın altında kalan Tüfek, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazaya şahit olan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından Tüfek'in cansız bedenini çıkardı. 2 sene önce meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Tüfek'in tramvay yolu üzerinde yürüdüğü sırada yan yolda bulunan bir vatandaşın çarpma anından 4 saniye önce elini sallarak uyarmaya çalışması ve ardından tramvayın Tüfek'e çarpması görüntüde anbean yer aldı.



Tüfek'in, çarpma anından 4 saniye önce bir vatandaş tarafından uyarılmaya çalışılması



Tramvayın Tüfek'e çarpma anı



-Kaza sonrasında olay yerinden arşiv görüntüler



(SÜRE: 3.21 DK) (BOYUT: 375 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



BURSA'DA UYUŞTURUCU BASKINI



Bursa'da emniyet güçlerinin özel hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl KOM-Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sucundan adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -



'FETÖ' VE 'BÖCEK' YALANINA İNANIP, 306 BİN LİRASINI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI



İzmit'te, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanına inanan M.Y. (83), verilen hesap numaralarına para yatırdı. "Eviniz dinleniyor, böcek araması" yapacağız yalanına da inanan yaşlı adam, evindeki para ve altınları ise poşete koyup, dolandırıcılara verdi. Para ve altın olmak üzere 306 bin liralık dolandırıcılık yapan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.



Olay, 10 Ekim'de, İzmit'e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y.'yi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ terör örgütü olaylarına karıştı. Soruşturma kapsamında yapacağımız çalışmalar için para vermeniz gerekiyor" yalanını söyleyerek, yaşlı adamdan para talep etti. Kendisine verilen hesap numaralarına farklı günlerde ve farklı miktarlarda para yatıran M.Y., haber beklemeye başladı. Dolandırıcıların bir kez daha arayıp, "Eviniz dinleniyor, böcek araması yapacağız. Ekipler evinize geliyor, evde bulunan bütün para ve altınları poşete koyup, evinizin önüne bırakın. Biz teslim alacağız" yalanını söylemesi üzerine M.Y., evdeki para ve ziynet eşyalarını da poşete koyarak, evinin önüne bıraktı. Bir süre sonra evin önüne gelen dolandırıcılar, poşetin içindeki parayı ve ziynet eşyalarını aldı. Eve gelen ve M.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen oğlu, polise haber verdi.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, dolandırıcıların kullandığı kiralık otomobili tespit etti. Araç üzerinden incelemelerini devam ettiren ekipler, olaya karışan 6 kişinin, daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan F.S. (27), B.P. (22), E.A. (19), Ö.K. (28), C.K. (23) ve A.T. (23) olduğunu belirledi. Dolandırıcıların adreslerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. F.S.'nin, olayın ardından başka suça karıştığı için cezaevinde olduğu öğrenilirken, B.P., E.A., Ö.K., C.K. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 5 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



-Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılması



-Detaylar



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)



MÜZAKERECİ POLİSLER, 4 SAATTE İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ



Antalya'da vücudunun çeşitli yerlerine bıçakla zarar veren T.G., ardından 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. Kayalıktan sarkan, zaman zaman yukarı çıkıp dinlenirken dua eden T.G., 4 saatin sonunda müzakereci polisler tarafından ikna edildi.



Olay, saat 08.00 sıralarında Atatürk parkı içinde bulanan falezlerde meydana geldi. Sabah erken saatlerde falezlere gelen T.G., burada bir süre oturdu. Yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesen T.G.'nin falezlerden sarktığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ve itfaiye T.G.'yi ikna etmeye çalışırken, deniz polisi de aşağıda önlem aldı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan T.G., zaman zaman yukarı çıkıp dinlenip dua etti. Polise ve itfaiye ekiplerine "Ben suçlu değilim. Ben kötü bir insan değilim" diye seslenen T.G., ikna olmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere ekipleri çağrıldı. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, alanı tamamen boşalttı. Herkesin alandan ayrılmasının ardından T.G. ile konuşan ekipler, 4 saatin sonunda bulunduğu yerden adamı aldı. T.G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



İntihar detay



Polisin ikna çabaları



Falezlerden görüntü



T.G.'nin inmesi



Sağlık ekipleri detay



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)



