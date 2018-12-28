Dha Yurt Bülteni -11

11Cerablus'a askeri sevkiyat sürüyor (2)KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti.

DHA YURT BÜLTENİ -11



Cerablus'a askeri sevkiyat sürüyor (2)



KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti. Saat 14.00 sıralarında da Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye giren, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, konuşlanacağı TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bölgedeki üslerine yönlendirildi.



Görüntü Dökümü



--------



-Sevkiyattan görüntü



Detaylar



Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Hasan DÖNMEZ/ CERABLUS,



=====================



GÖBEKLİTEPE'DE RESMİ AÇILIŞ İÇİN SON HAZIRLIKLAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız başkanlığındaki heyet, Göbeklitepe'ye gelerek, resmi açılış için yürütülen hazırlıkları inceledi.



Şanlıurfa bulunan, dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak kabul edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin resmi açılışını, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız başkanlığındaki heyet, Göbeklitepe'ye gelip, incelemelerde bulundu. Başkan Yıldız ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ve Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, resmi açılış için son hazırlıkları gözden geçirdi.



'TURİZM VE KÜLTÜR ŞEHRİYİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesini büyük sevinçle karşıladıklarını belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, Göbeklitepe'nin, özellikle UNESCO asıl listesine alındıktan sonra yerli- yabancı turistlerin görmek istediği mekanların başında geldiğini söyledi. Yıldız, "Cumhurbaşkanı'nın 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesiyle bölgede turizm canlanacak. Cumhurbaşkanı'mız 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilanını yaptıktan sonra bizler de il teşkilatı olarak burada yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere alana geldik. Biz Şanlıurfa olarak buna hazırız. Buradan tüm dünya insanlığına sesleniyoruz. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Göbeklitepe'yi gelip, gezmelerini görmelerini bekliyoruz. Biz turizm ve kültür şehriyiz. Altyapı ve üstyapılarımız hazır durumdadır. Ufak tefek eksiklikler ise en kısa sürede giderilecektir. Cumhurbaşkanı'mız önümüzdeki günlerde belirleyeceği programla birlikte buranın resim açılışı yapılacaktır" dedi.



'TURİZM PATLAMASI OLACAK'



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Beyazgül ise "Tarihi ve medeniyeti anlamak istiyorsanız bu sıfır noktadan başlamak gerekiyor. Burası Mısır Piramitleri'nden daha eski bir tarihi mekandır. Ben buradan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tarihi konuya dikkat çekerek, 2019 yılını turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmiştir. Bu ilan bölgede turizm patlamasına neden olacaktır. Herkesin buraya gelip, görmesini istiyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Göbeklitepe'de incelemede bulunananlar



Göbeklitepe'yi gezen heyetin yetkililerden bilgi alması



AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız açıklaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 542MB



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



=================



ASLIHAN'IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ VE YAKINLARINA TEPKİ



Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) ölümüne neden olan sürücü C.D.'nin (23) yargılanmasına başlandı. Duruşma sonunda sanık ve yakınlarının tavrından yakınan baba Okan Kocapınar, "Bir insanın hayatına mal olduğunun farkında değil. Ailesi de aynı şekilde. Pişmanlık duyguları yok. Çok rahatlar" diye tepki gösterdi.



Olay, 14 Kasım günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. C.D.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a çarptı. Yola savrulan Kocapınar'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Aslıhan Kocapınar'ın, tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara nakledildi. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sürücü C.D., ölen Aslıhan Kocapınar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık C.D. savunmasında, 50-55 kilometre hızla gittiğini belirterek, Aslıhan Kocapınar'ın kulağında kulaklıkla yola adım attığını söyledi. Kazadan dolayı pişman olduğunu aktaran C.D., "Ben Aslıhan'a çarptığım sırada frene basmadım. Çünkü frene basmış olsaydım arabanın altına alırdım. Aslıhan aracın ön camına çarptıktan ve yere düştükten sonra frene bastım" dedi.



Aslıhan Kocapınar'ın babası Okan Kocapınar ise sanığın 30 saniye beklememesi ve oradakilere hava atmak gayesiyle kızını hayattan kopardığını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen tanıklar ise sürücünün hızının 70-80 km olduğunu öne sürdü, fren sesi de duymadıklarını söyledi.



Sanığın tutukluluk halinin devamına kadar veren mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.



'PİŞMANLIK DUYGULARI YOK'



Duruşma sonunda DHA'ya konuşan acılı aile, sanık ve yakınlarının tavrından yakındı. Okan Kocapınar, "Benim 19 yaşındaki kızımı hayattan kopartan arkadaş, olayı basite indirgeyerek bir insanın hayatına mal olduğunun farkında değil. Ailesi de aynı şekilde. Bir pişmanlık duyguları yok. Çok rahatlar. Basit bir kaza olmuş gibi basitleştirmeye çalışıyorlar. Canımız gitti. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Gittiği yere kadar götüreceğiz. Türk kamuoyundan büyüklerimizden bu davanın arada kaybolup gitmemesi için herkesin bu davaya odaklanmasını istiyoruz. Yardım istiyoruz" diye konuştu.Ailenin avukatı Mehmed Emin Sakin, karşı tarafın suçlamayı kabul ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Biz burada kişinin hayatını hiçe sayacak bir davranışın söz konusu olduğuna dikkat çektik. Biz fiilin kasten öldürme olduğunu söylüyoruz. Ağırlaştırışmış müebbet hapis istedik. Mobese görüntülerinin mahkemece izlenmesini talep ettik. Sanık hızının normalin altında olduğunu ve Aslıhan'ın kulaklık taktığını gündeme getirdi. Kulaklığı gördüğü halde neden frene basmadığını sorduk. Bu konuda bize makul açıklamalar sunamadılar."



Anne Ayşe Kocapınar da çok acı çektiğini söyleyerek, "Hakimin vicdanına, merhametine bırakıyorum artık. Sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Sanığı ilk defa gördüm. Ağlamaktan konuşamadım. İçim daha çok acıdı" dedi.



Aslıhan Kocapınar'ın ablası Esra Nur Kocapınar, çok sinirli olduğunu belirterek, "Karşı taraf suçlu olmasına rağmen bize hala 'göreceksiniz' şeklinde ithamlarda bulunması sinirimi bozdu. Benim kardeşim öldü. Sanık sandalyesinde benim kardeşim olsaydı, ölenin yakınlarının ayaklarına kapanır ayaklarını öperdim. Bunlar nasıl insanlar. Bizi tehdit ediyorlar. Buraya okumaya gönderdim. Kardeşimin Azraili oldu o çocuk. Yüce adalete güveniyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum" diyerek gözyaşı döktü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Baba Okan Kocapınar röp.



Avukat Mehmet Emin Sakin



Anne Ayşe Kocapınar röp.



Abla Esra Nur Kocapınar röp.



Adliye dış plan



413 MB - 3.43'



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



=====================



ESKİ BAŞKAN KOÇAL: CHP'NİN SEÇİM SLOGANI VE SİMGESİNİ 10 YIL ÖNCE BEN KULLANDIM



Yalova Belediye eski Başkanı Yakup Koçal, CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart yerel seçim kampanyası için belirlediği 'Mart'ın sonu bahar' sloganı ile papatya simgesinin, kendisinin 29 Mart 2009 yerel seçim çalışmalarında kullandığı 'Mart bahar olacak' sloganından alıntı olduğunu iddia etti. Koçal, "Bir partinin yaratıcı olması gerekirdi ama bunca yıl sonra tekrar eski kampanya unsurlarını, bizim Yalova'da tükettiğimiz, kullandığımız bir sloganı ve sembolü yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten yakıştıramadık" dedi.



Demokrat Parti'den aday olarak girdiği 29 Mart 2009 yerel seçimlerini kazanarak Yalova Belediye Başkanı olan ve 2013'te AK Parti'ye geçen Yakup Koçal, CHP'nin yerel seçim sloganının kendi kampanyasından alıntı olduğunu ileri sürdü. CHP Genel Merkezi'nin görsel iletişim kılavuzunda yer alan sloganla ilgili konuşan Koçal, "Malum, 21 Mart Türk kültüründe bahar bayramıdır. Yani mart ayıyla beraber hayat yeniden canlanır. Doğarız, büyürüz, ölürüz ve yeniden canlanırız. Doğanın yeniden canlanması Türk kültüründe kutlanan bir etkinliktir. Bahar bayramı olur. Biz de bundan esinlenerek 10 yıl evvelki seçim kampanyasında 'Mart bahar olacak' demiştik. Sembol olarak da papatyayı kullanmıştık afişlerde. Bahar bayramı dediğim gibi yeniden yaratmak, yaratıcı olmanın, doğanın yeniden canlanması, hayat bulması anlamına gelir. Şimdi bekliyoruz ki CHP gibi Cumhuriyet'in kuruluşunu üstlenen, hayata geçiren bir partinin, devrimci niteliği olan bir partinin yaratıcı olması gerekirdi ama bunca yıl sonra tekrar eski bir kampanya unsurlarını, bizim Yalova'da tükettiğimiz, kullandığımız bir sloganı ve sembolü yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten hoş bulmadık, yakıştıramadık" diye konuştu.



'MUHARREM BİLİRDİ BUNLARI'



Konunun hukuki tarafını inceleyeceğini belirten Yakup Koçal, "Hukuki bir iş midir, buna bir bakacağız, göreceğiz. Öyle ise eğer muhakkak ki gereğini yapacağız. Muharrem İnce ile de çok temasları yok galiba. Muharrem bilirdi bunları, yaşardı, anlatırdı. Böyle bir durum var. Dün duyunca şaşırdım. Slogan da aynı, sembol de aynı. Bilemiyorum bunu hayata geçirirler mi? Yazık olmuş seçim kampanyasını yürütecekleri firmaya bu kadar verdikleri paraya" dedi.



CHP'nin yeni slogan bulmamasını 'gericilik' olarak nitelendiren Koçal, "Bu 2009 seçimlerinde, 10 yıl evvelki Yalova'daki seçimlerimizin sloganıydı. Bir sonraki seçimlerde kullanmadık çünkü artık tüketilmişti. Yani yeniden bir şeyler inşa etmek, yaratmak gerekiyor ama 10 yıl sonra şimdi bunları kullanmak biraz gericilik örneği gibi oluyor" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Yakup Koçal'dan detay görüntüler



-Koçal ile röp.



-Secımde kullanılan slogan ve sımgeden detaylar



Görüntünün Süre: 2.40 dk Boyut: 299 mb



Dosya adı: 2812ylvchpslogani/Yalova Klasöründe



HABER-KAMERA: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



======================



454 İŞÇİNİN TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ



MERSİN'de Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında varılan anlaşma ile imzalanan toplu sözleşmede 454 işçi yeni yıldan itibaren en az 2.200 TL ortalama 3 bin TL, en fazla ise 4 bin 500 TL maaş alacak.



Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Mersin Şubesi arasında sürdürülen toplu görüşmeler işçinin zaferiyle sonuçlandı. Toplu İş Sözleşmesi Belediye Meclis Salonunda, Başkan Tarhan ve DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertan Güner, Mutlu Mezitli Şirketi Genel Müdürü Filiz Yalın, Şube Sekreteri Özgür Yüksek ve çok sayıda belediye çalışanının huzurunda imzalandı.



Belediye başkanlığı öncesinde de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile sendikal mücadelede omuz omuza olduklarını belirten Şube Başkanı Kemal Göksoy, "Başkanımız Neşet Tarhan yüreği hep solda atan bir emek dostu kardeşimizdir. Aynı duyarlılığı elbette Toplu İş Sözleşmesi imzalarken de görüyoruz. Her ne kadar işveren tarafında olsa da DİSK şapkası sürekli başındadır ve biz kendisini 30 yıldır onursal üyemiz olarak görüyoruz. Bazı sistemlerin örgütlü toplumları dağıtma üzerine kurduğu projeleri böylesi yürekli ve emeğin yanında olan belediye başkanlarımızla yok edebiliriz. Emeğe karşı sürdürülen yok etme projesini omuz omuz vererek bertaraf edeceğiz. Bugün imzaladığımız TİS bunun ilk adımıdır" dedi.



Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan çalışanlarının en az şekilde etkilenmesi için hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Bizim bütçemizi etkileyecek aleyhimizde bir hayli gelişme oldu. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok belediyeler zarar gördü. Üretime yönelik hammaddelerde yaşanan aşırı fiyat artışının yanında imar düzenlemeleri sonrası inşaat sektöründe yaşanan kriz, hükümetin hazırlıksız bir biçimde hayata geçirdiği taşeron sistemiyle ilgili düzenlemenin yarattığı sıkıntılar gelirlerimizi düşürdüğü gibi sorunlara rağmen çalışanımızın hakkını alması için gayret ettik. Tüm bunlara karşın tasarruf tedbirlerini uygulayan ve de önemli projelere imza atan bir belediye olduk. Güzel şeyler yapıyorsak bunda en büyük pay tabi ki değerli çalışanlarımızındır. Buna duyduğumuz inançla çalışanımıza hep en iyisini verme gayretinde bulunduk" diye konuştu.



TİS'den yararlanan 454 işçinin 1/3'nün yılbaşından itibaren en az 2 bin 200 TL ortalama 3 bin TL, en fazla alanların ise 4 bin 500 TL olacağını kaydeden Başkan Tarhan, şunları söyledi:



"Elbette bu TİS yeterli değil, isteriz ki çok daha fazlasını verebilelim. Ancak elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de sendikanın talebi olsun olmasın, farklı gelişmeler yaşandığında yine çalışanımıza ek destekler sağlayacağız. Herkesin insanca yaşamasını istiyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Belediye Başkanı Neşet Tarhan salona gelirken



-Başkan Tarhan salondakilerle selamlaşırken



-Salondan genel ve detay



-Başkan Tarhan konuşurken



-Sözleşme imzalanırken



-İşçilerin alkışlanması



-Genel ve detay



BOYUT: 204,89 MB) (SÜRE: 4,35 dk)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



======================



MERSİN'DE KORKUTAN YANGIN



Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 12 katlı apartmanın zeminindeki mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangın, çevrede korku dolu anlar yaşattı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 2 kişi de yaralandı.



Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı 2'nci Çevre Yolu Kale Yolu Kavşağı'nda apartmanın zemin katındaki mobilya ve beyaz eşya mağazasında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı alevler sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine gelen polis de TOMA ile söndürme çalışmasına destek verdi. Bu arada, işyerlerindeki dumanların dışarıya çıkması için camları kırıldı. Vali Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının üst katlara sıçraması önlendi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.



Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın saat 13.30'da kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı mağazada hasarın çok yüksek olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



--------



Yangından genel ve detay görüntüler



İtfaiyecilerin genel ve detay görüntüleri



Bir itfaiyecinin balyozla camı sıkması



Kırılan camdan alevlere müdahale edilmesi



İşyerlerinin üstündeki binanın görüntüsü



Yanan eşyaların görüntüsü



İşyeri sahibi Mevlüt Ekmekçioğlu'nun ağlaması



Vali Ali İhsan Su'nun işyeri sahibini teselli etmesi



Polis ekiplerinin gelişi



TOMA'nın yangına müdahale etmesi



Dumandan etkilenen bir itfaiyeci



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'35" BOYUT: 391 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Uçan Kremlini'nin İçi İlk Kez Görüntülendi

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu

Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı