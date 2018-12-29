Dha Yurt Bülteni -11

11MENBİÇ'TEKİ HAREKETLİLİK, YERİNİ SESSİZLİĞE BIRAKTISURİYE'de Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'e yönelik operasyon için harekata geçmesiyle başlayan bölgedeki hareketlilik, bugün yerini sessizliğe bıraktı.

DHA YURT BÜLTENİ -11



MENBİÇ'TEKİ HAREKETLİLİK, YERİNİ SESSİZLİĞE BIRAKTI



SURİYE'de Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'e yönelik operasyon için harekata geçmesiyle başlayan bölgedeki hareketlilik, bugün yerini sessizliğe bıraktı. Muhalifler, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşme sonucunu beklerken, ABD helikopterleri ise Menbiç semalarında alçak uçuş ile devriye görevini sürdürdü.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınırın hem Türkiye, hem de Suriye tarafında başlayan hareketlilik devam ediyor. TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kenti ile sınır olan Menbiç'in de teröristlerden temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu güçleri dün harekete geçti. Cerablus ilçe merkezinde toplanan ÖSO unsurları, Azez ve El Bab bölgesinden gelen takviye güçlerle birlikte Menbiç sınırına doğru harekete geçti. Yüzlerce araçla Menbiç sınırındaki cephe hatlarında toplanan binlerce ÖSO askeri, kenti teröristlerden temizlemek istediklerini ifade etti. Menbiç'e yakın noktadaki sınır hattında bekleyen ÖSO askerleri, gece yarısı operasyonun ertelendiği açıklanınca yeniden görev bölgelerine döndü.



MENBİÇ SINIRINDA SESSİZLİK



Dün, tüm gün hareketliliğin hakim olduğu Cerablus ve Menbiç sınırı, yeni güne ise sessizlikle başladı. Sokaklarda günlük yaşam sürerken, Cerablus ile Menbiç sınırındaki cephe hatlarında nöbet tutan ÖSO güçlerinin PKK/PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi sürekli takip ettikleri görüldü.



ABD HELİKOPTERLERİ YİNE DEVRİYE UÇUŞU YAPTI



Menbiç bölgesinde bulunan ABD askerleri ise devriye faaliyetini bugün de sürdürdü. Türk ve Rus yetkililer arasında Suriye ve Fırat'ın doğusuna yönelik harekata ilişkin görüşmelerin yapıldığı saatlerde Menbiç semalarında gözüken 2 ABD helikopteri, Cerablus ile Menbiç'i birbirinden ayıran sınır olarak kabul edilen Sacur Çayı üzerinde alçak uçuş yaptı.



TERÖRİSTLER MEVZİLERDE BEKLİYOR



Menbiç ile Fırat'ın doğusunda ise PKK/PYD'li teröristlerin paniği ise devam ediyor. Sürekli olarak Türkiye tarafı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bulunduğu alanları dürbünlerle izlediği belirtilen teröristler, mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni hendekler kazarak İHA ve SİHA ile uçakların bombardımanından korunmak için tüneller inşa etmeyi sürdürdü.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Yılmaz BEZGİN



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ÇUKURCA'DA 30 YILDIR ÇIKILMAYAN TEPEDE PİKNİK YAPTILAR



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların 30 yıldır çıkmadığı Kiyeris Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın da katıldığı yürüyüşte, polisler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar, tepede, doyumsuz manzara eşliğinde piknik yaptı.



Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca 2'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Savcısı Elif Oğuz, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhun Doğan, kurum amirleri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saat 10.00 sıralarında hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyeris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe kaymakamlığı ve Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Kiyeris Tepesi'nde ekmek arası sucuk, çay ve su ikram edildi. 30 yıl aradan sonra Kiyeris Tepesi'ne çıkan vatandaşlar çok mutlu olduklarını söyledi. Çocuklar tepede kar topu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.



Güzel bir gün yaşadıklarını belirten Kaymakam Ayca, "Bugün havanın güzel olması itibarı ile askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir doğa yürüyüşü yapmaya karar verdik. Şu anda Çukurca'nın en hakim tepelerinden Kiyeris Tepesi'ndeyiz. Öğrencilerimizle konuşacağız, piknik yapacağız. Bunu birlik ve beraberliğimizi artıran bir aktivite olarak değerlendirdik. Çukurca, huzurun, barışın sağlandığı ve sağlandıktan sonra bu tarz güzel görüntülerin çıktığı bir yer. Biz bu şekilde devam edeceğini inanıyoruz" dedi.



Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Abdul Kudüs Tunç ise daha önce sık sık çıktıkları Kiyeris Tepesi'ne 30 yıl aradan sonra yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tunç, "Şu anda çok güzel bir ortam var. Askerimizle, polisimizle Kaymakamımızla, Emniyet Müdürümüzle buradayız ve çok mutluyuz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yürüyüş için toplananlar



-Yürüyüşten genel



-Türk Bayrağıyla yürüyünler



-Kiyeris tepesinden genel



-Genel ve detaylar



-Yürüyüşe katılara mangal yakılması



-Kaymakam Ayca'nın açıklamaları



-Genel ve detaylar



-Vatandaşlar ile röportaj



Haber-Kamera: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), -



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SAĞLIK GÖREVLİSİ, YAŞLI HASTAYI 500 METRE SIRTINDA TAŞIDI



Kayseri'nin İncesu ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası Ali Gencer'i (82), sağlık görevlisi kar nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sırtında taşıdı. Sağlık görevlisinin yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı Gencer, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.



İncesu ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde oturan KOAH hastası Ali Gencer, solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Yakınları da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri kar engeliyle karşılaştı. Kar nedeniyle ambulans evin bulunduğu noktaya gidemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, ambulansı eve yaklaşık 500 metre mesafede bırakıp, yürüyerek Ali Gencer'e ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan yaşlı adamı, ambulansa götürebilmek için sağlık personeli Hacı Hasan Durmuş, sırtına aldı. Durmuş, Gencer'i yaklaşık 500 metre sırtında taşıyrarak, ambulansa ulaştırdı. Gencer, ambulansla İncesu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Haber: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, -



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BERGAMA'DA KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI



İzmir'in Bergama ilçesinde kardeşi Nesrin Cengiz (43) ve eniştesi Taner Cengiz'i (44) beylik tabancasıyla öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı (55) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Avcı'nın polisteki ve adliyedeki ifadelerinde olayı borç olarak verdiği 25 bin lirayı eniştesinin geri ödemek istememesi nedeniyle işlediğini söyledi.



Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak'taki iki katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı, dün (cuma) saat 11.00 sıralarında alt kattaki kardeşi Nesrin Cengiz ve eniştesi Taner Cengiz'in yaşadığı daireye indi. İddiaya göre Ali Rıza Avcı ile bir kahvehanede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Avcı, belinden beylik tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C. (Kemal Ata Cengiz) ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi Avcı'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Avcı, ardından tabancasını eniştesine doğrultup, kurşun yağmuruna tuttu. Taner Cengiz de olay yerinde öldü. Avcı, olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 'Kardeşim ve kocasını öldürdüm' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ekipleri ile giden polis, içeri girdiklerinde çiftin çocukları K.A.C.'yi cesetlerin başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. Cengiz Çifti'nin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



ENİŞTESİ 25 BİN LİRA BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN DEHŞET SAÇMIŞ



Gözaltına alınan Avcı'nın polisteki ve adliyedeki ifadesinde, "Enişteme 25 bin lira borç vermiştim. Olay gün istemek için evlerine gittim. Ancak, beni geri çevirdi. Bunun üzerine tartıştık. Kavga çıktı. Bu sırada tabancamı çıkardım, kız kardeşim eşini korumak için önüne geçti. Amacım kardeşimi yaralayıp, yere düşürerek eşini korumaya çalışmasını engellemekti. Kardeşim, vurulup düştükten sonra bir el eniştemin başına ateş ettim. Ardından tabancam tutukluk yaptı. Mekanizmayı peş peşe dört kez çektim. Dört mermiyi dışarı attıktan sonra tekrar tabancamı yerde yatan enişteme doğrultup, 7'kez daha başına 1 kez de göğsüne ateş ettim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından dün (Cuma) gece adliyeye sevk edilererk tutuklanan Avcı'nın uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli edildiği öğrenildi.



Öte yandan polisin alınan izinlerin ardından çilingir yardımıyla açtığı Avcı'nın evinde yaptığı aramada bulunan ruhsatsız iki pompalı tüfeğe de el konulduğu öğrenildi.



Haber: Cevdet ŞEN/ BERGANA,(İzmir),



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EVİNİN AVLUSUNDA KUCAĞINDAKİ AV TÜFEĞİYLE ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU



Hatay'ın Hassa ilçesinde Abdussamet Kelce(60) evinin avlusunda oğlu tarafından vurularak, hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kucağında av tüfeği olduğu görülen Kelce'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.



Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kelce, sabah işe gitmek için üst kattaki evinden indiği sırada babası Abdussamet Kelce'yi kanlar içerisinde buldu. Kısa süre şok geçiren Kelce, cep telefonuyla 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk babası Abdussamet Kelce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kucağında av tüfeği olduğu belirlenen Kelce'nin intihar etmiş olabileceği değerlendirilerken, cenazesi otopsi için Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden genel görüntü



Kapıdaki jandarma ekibi



Vatandaşlardan görüntü



Cenaze aracı



BOYUT: 27,6 MB



Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),



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KABLO HIRSIZINI ELLERİ VE YÜZÜNDEKİ YANIKLAR ELE VERDİ



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde girdiği elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken meydana gelen patlamada yaralanan M.Ş., tedavi olmak için gittiği hastanede polis tarafından yakalandı.



Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki Eski Mezarlık'ta bulunan elektrik trafosunun kilitli olan kapısını kırıp içeriye giren bir kişi, trafo kabini içindeki yüksek gerilim hattı kablosunu kesmek isterken patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilçenin bir bölümünde elektrikler kesilirken, olay yerine giden arıza ekipleri demir testere ve yüksek gerilim eldiveni buldu. Polis ekipleri de trafoda detaylı incelemede bulundu. Elektrik arıza ekiplerinin trafoda meydana gelen patlamada, olayı gerçekleştirmek isteyen kişinin yaralanmış olabileceğini bildirdi.



Bunun üzerine polis ekipleri ilçedeki tüm hastaneleri arayarak eli, yüzünden yanıklar olan kişinin hastanelere başvurup vurmadığını araştırmaya başladı. Bir süre sonra 112 ekipleri



tarafından M.Ş., isimli bir kişi ellerinden ve yüzünde yanıklar meydana gelmiş olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. M.Ş.'nin 112 ekiplerine yaktığı ateşe düştüğünü ve bu yüzden elleri ve yüzünde yanıklar meydana geldiğini söylediği belirtildi. Polisin yaptığı incelemede ise trafoya kablo hırsızlığı yapmak için giren ve patlamada yaralanan kişinin hastaneye getirilen M.Ş,. olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan M.Ş., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Trafodan detaylar



-Polislerin inceleme yapması



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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