Dha Yurt Bülteni-11

1)ÇEVRECİLERDEN 'KIZILIRMAK DELTASI AVCILIĞA KAPATILSIN' TALEBİSAMSUN'da geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaklaşık 50 yaban ördeğinin kaçak avcılar tarafından öldürülmesine tepki gösteren çevreciler, bölgenin tamamının avcılığa kapatılmasını istedi.

SAMSUN'da geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaklaşık 50 yaban ördeğinin kaçak avcılar tarafından öldürülmesine tepki gösteren çevreciler, bölgenin tamamının avcılığa kapatılmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan gelen tüfek sesleri üzerine belirlenen bölgeye gitti. Yüzlerinde kar maskesi bulunan kaçak avcılar ekipleri görünce kaçtı. Kaçak avcıların, bölgede yaklaşık 50 yaban ördeğini öldürdüğü belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler kaçak avcılara büyük tepki gösterdi. Bölgeden kaçan kaçak avcıların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



'TAMAMI AVCILIĞA KAPATILSIN'



Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, görüntüleri izlediğinde kahrolduğunu belirterek, "Burası korunması gereken bir alan. Buranın 19 Mayıs ilçesi girişinde bir güvenlik var ama Doğanca tarafı kısmında bir sıkıntı var. Burası 56 dönüm büyüklüğünde bir alan. Buranın 26 bin dönümlük kısmında av yasak, geri kalanında serbest. Ancak bu alan sürekliliği olan bir bölge. Kuş için, yaban hayatı için orada fiziki bir engel yok ki. Kızılırmak Deltası burası. Yaban hayvanı bilmez, oranın neresinde av serbest, neresinde değil, böyle bir şey olabilir mi? Bu bölge sürekliliği ve kendi içerisinde bütünselliği olan bir alan. Eğer burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kalıcı olarak alınacaksa, dünyada belli sayılı alanlar içerisine girecekse her ne olursa olsun avcılığın bu 56 dönümlük alanını tamamında yasaklanması gerekiyor. Drone kullanılarak trafikte sürücülere cezalar yazılabiliyorken görüş alanını müsait olduğu bir alanda nasıl olur da birkaç tane avcı tespit edilemez? Bu insanlar silah sıkıyorlar. Bu silahın sesi kaç yüz metreden duyuluyor" dedi.



Fahri av müfettişi ve fotoğrafçı Hasan Aktürk ise son 6-7 aydır kuş fotoğrafçılarının Kızılırmak Deltası'na girişte sorun yaşadıklarını belirterek, "Oraya gittiğimizde avcıları görüyorduk. Onlar da bizim fotoğraflarını çekip, ihbar edeceğimizi düşünüp, kaçıyorlardı. Bizim buraya giremememiz avcıların daha rahat dolaşmasını sağladı" diye konuştu.



356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR



Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daimi listeye alınması için başlatılan sürecin de devam ettiği belirtildi.



2)AFYONKARAHİSAR- ANTALYA KARAYOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU



AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş uzaklığı yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman yolu görmekte zorlandı. Yolun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin 50 kilometrelik bir bölümde etkisini gösterdiği belirtildi.Trafik polisleri yolda görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.



3)KIŞIN ORTASINDA DENİZDE YARIŞ



YÜZME Federasyonu'nun onayıyla İzmir'de ilk kez kışın denizde Türkiye Kış Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi, Menderes Kaymakamlığı ve Marathon Masters Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya 18-69 yaşları arasında Türkiye'nin farklı illerinden 120 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 152 sporcu katıldı. Özdere'deki bir otelin sahilinden başlayıp aynı yerde sona eren 1500 metrelik parkur sonunda kadınlarda birinciliği Deniz Kayadelen, ikinciliği Bengisu Avcı, üçüncülüğü ise Pınar Arpınar elde etti. Erkeklerde Berkal Sakal birinci olurken, Canberk Usta parkuru ikinci, Timüçin Güleç üçüncü sırada tamamladı. Yüzücüler 15 derece olan su sıcaklığından olumsuz etkilenmemek için wetsuit denilen özel giysilerle yüzdü.



Şampiyonada 25 hakem görev alırken, güvenlik önlemi olarak karada ambulans, sağlık ekibi, denizde 10 adet bot, sahil güvenlik, profesyonel dalgıçlardan oluşan can kurtaran hazır bulundu. Ayrıca Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından deniz trafiğe kapatıldı. Manş Denizi'ni rekorla geçen İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, organizasyonda ikinci olurken Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yarışmada kulaç sallayanlar arasında yerlerini aldı. 50 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Ziyap Ölker de yarışmayı başarıyla bitirerek alkış topladı. Tüm katılımcılara madalya verilirken kadınlarda dereceye girenlere ödüllerini Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, erkeklere ödüllerini İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk verdi.



4)'SESSİZ KONUŞ' DEYİP TOKAT ATAN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Samet Bulduk(19), adliyeye sevk edildi. Bulduk'un ilk ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte Yılmaz'ın evinde alkol aldığını ve telefonla konuştuğu sırada Yılmaz'ın yanına gelip 'Sessiz konuş' deyip tokat atması üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi'nde oturan Muzaffer Yılmaz'ın evinde meydana geldi. İnşaat işçisi Samet Bulduk, 6 arkadaşı ve meslektaşı Muzaffer Yılmaz ile birlikte evde alkol almaya başladı. İddiaya göre Yılmaz, bir süre sonra telefonla konuşan Samet Bulduk'a 'sessiz konuş' deyip tokat attı. Bulduk da belindeki bıçağı Yılmaz'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buruda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bulduk da olayın ardından gözaltına alındı.



Yılmaz'ı yaklaşık 3 yıldır tanıdığını ve fazla samimiyeti olmadığını belirten Samet Bulduk, ilk ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte Yılmaz'ın evinde alkol aldıklarını söyledi. Bulduk ifadesinde, "Ben telefonda bir arkadaşımla konuşuyordum. Muzaffer yanıma gelerek 'sessiz konuş' deyip tokat attı. Bende belimdeki bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi.



Bulduk, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



5)BİTLİS'TE 259 POLİS ADAYI, YEMİN EDEREK DİPLOMA ALDI



BİTLİS Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 259 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adım attı.Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Vali Vekili Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar,Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, polis memurlarının aileleri ve davetliler katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 259 polis adayı, mezuniyet töreninde mesleğe ilk adımlarını atarken, salonda yürüyüş yaptı. Törende okul birincisi olan Hüdai Sunay, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Törende konuşan Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende, 259 vatan evladını polis olarak teşkilata kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mesleki eğitimin yanı sıra, psikolojisi sağlam, sabırlı, hoşgörülü disiplinli, devletin bağımsızlığını ve hukukunu üstün tutan, her koşulda insan haklarına saygı duyacak bireyler olmaları için eğitim verdik. Bir eğitim kurumu olarak sizlere vermeye çalıştığımız en kavram olan vatan sevgisi daima ilkeniz olsun.Yeni görev yeriniz size, ailenize, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.



'ANNE VE BABALAR İÇİN MUTLU BİR GÜN'



Vali Vekili Tekin Erdemir ise bu günün anne ve babalar için mutlu bir gün olduğunu ifade ederek, "Yıllarca emek verip, üzerine titreyerek yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Hem de en şerefli bir iş için mezun oluyorlar. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Bugün öğrencilik hayatının sonu, meslek hayatının ise başlangıç günündesiniz. Uzun bir yol sizi bekliyor. Gece- gündüz demeden sabırla ilmek ilmek çalışın. Göreceksiniz ki; bu millet sevecek. Gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız sizleri sevecek. Böyle şerefli bir üniformayı üzerinizde taşıyacaksınız ve sizler her biriniz adalet, şefkat ve merhametle davrandıkça birer yıldız olacaksınız. Biz de sizlerle gurur duyacağız. Adalet, şefkat ve merhamet mesleğinizin esası. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.



AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de Bitlis POMEN'in 22. dönem mezunlarını verdiğini, bugüne kadar 3 bin 600'ün üzerinde polisin bu okulda mezun olduğunu söyledi.



6)AMASYA'DA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI



AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıldı.



Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafında Yavuz Selim Meydanı'nda 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 2019 adet fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılında 81 farklı türde 12 milyon fidan üretimi 20 milyon fidan bakımı 16 ton ise tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, "Kamu bina ve bahçelerini, Okul, hastane, mezarlıklar, yol kenarlarına dikilen ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtımı yapılan fidanlarla ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor bölgemizi ve ülkemizi yeşillendiriyoruz. Amasya'da Yavuz Selim Meydanında gelenekselleşen ve yılın son gününde gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliği Defne, Mazı, Kara Servi, Servi ağacı ve diğer çeşitli türlerde 2019 adet fidanın dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. 2019 adet fidan dağıtımını gerçekleştirerek yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek giriyor" diye konuştu.



