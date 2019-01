Dha Yurt Bülteni -11

11MARMARA EREĞLİSİ'NDE DENİZ 20 METRE ÇEKİLDİTekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

MARMARA EREĞLİSİ'NDE DENİZ 20 METRE ÇEKİLDİ



Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.



Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin panik yaptığını ifade ederek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenlerde bir panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.



Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin 'mevsimsel' olduğunu belirterek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu, bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" dedi.



Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerinde kara oturduğu görüldü.



UZUNGÖL, BUZ TUTTU



Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan, Karadeniz'in ünlü turizm merkezindeki Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplandı.



Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yazın olduğu gibi kışın da çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her yıl yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ün yüksek kesimleri, yağan karla ayrı güzelliğe bürünürken, göl yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri ile çalışanların yanı sıra yeni yıla Uzungöl'de girmeyi planlayan ziyaretçiler de buz tutan göl çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.



UZUNGÖL



Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.



ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI İZMİR'DE DESTEK GÖRDÜ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama ilk gününde destek görürken, bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirerek aldıklarını taşıdı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip poşet satın alırken, bazı vatandaşlar da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün "Poşet ister misiniz" diye sorarak müşterileri kasada karşıladı.



VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN



Alışveriş yapan ve evden getirdiği poşetleri kullanan Serhat Sezersan, uygulamaya alışacaklarını belirterek, "Poşetleri evden getirdik. Sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Poşetler için cebimizden neden para çıksın? Destekliyorum, bence doğru bir karar. İsrafın önüne geçmiş olacağız" dedi. Melike Sezersan da uygulamanın insanları çevreyi koruma adına bilinçlendireceğini vurgulayarak, "Yani 25 kuruş olması bizim için maliyetli. Ama evdeki poşetlerimizi daha iyi korumayı öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına güzel bir proje" dedi. Alışverişini yaptıktıa sonra 10 tane poşet alan Çağlar Yıldızbaşı, uygulama öncesi insanların gereğinden fazla poşet tükettiğini söyleyerek, "10 tane poşet aldım. Ben zaten çöp için çöp poşeti alıyordum. Bu poşetler de 25 kuruş olmuş. Sıkıntı yok. Destekliyorum, bu poşetin de bir maliyeti var. En azından insanlar daha önce 25- 30 tane poşet alıp eve gidiyordu. Bunun önüne geçilmiş olacak" diye konuştu. İki tane poşet alan Murat Aydın, artık kullanacakları kadar poşet alacaklarını dile getirerek, "Daha önce bu alışveriş için 5 poşet alırken, artık 2 poşet alacağız. Fazla tüketmemeyi öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına mantıklı, destekliyoruz" dedi. Market sorumlusu Kerim Bal da uygulamanın gayet iyi başladığını belirterek, "Öncesinde duyurusunu yapmıştık. Bugün de 25 kuruşluk poşet uygulamasına geçtik. Memleketimiz ve doğamız adına güzel bir uygulama. Sabahtan beri herhangi bir olumsuz tepki almadık. Müşterilerimiz destekliyor ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz" dedi.



BİTLİS'TE KAYAKLI KOŞU YARIŞMALARI YAPILDI



Bitlis'te Türkiye Kayak Federasyonu yarış programında yer alan Kayaklı Koşu İl Birinciliği yarışmaları düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.



Rahva Bölgesi'nde bulunan El-Aman Hanı Kayak pistinde gerçekleştirilen yarışmalara 50 sporcu katıldı. Son 2 yıldır kurak geçen Bitlis'te bu yıl karın yağması kayakçıları da sevindirdi. Havanın ve kayak pistinin elverişli olduğunu belirten Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Döymaz, Bitlis'te bu yıl yeteri kadar kar yağmasının kayakçılar açısında önemli olduğunu söyledi.



Kayaklı Koşu il birinciliği yarışmaları için açıklamalarda bulunan Döymaz şöyle konuştu:



"Burada dereceye girecek sporcular 15-19 Ocak tarihleri arasında Bitlis'te yapılacak eleme yarışmalarına katılacaklar. Burada dereceye girecek sporcular da Şubat ayı içerisinde Bolu'da düzenlenecek yarışmalara katılacaklar. Yaklaşık 50'ye yakın sporcumuz var. Türkiye'nin en güzel pistlerinden birine sahibiz. Şu anda kar ve hava şartları yarışmalar için çok elverişlidir. Yarışmalara hazırlanırken, genellikle sis ve soğuk havaya takılıyoruz. Zor olmasına rağmen iyi çalışarak birçok yarışmadan madalyalarla dönüyor sporcularımız. Bu yıl 50'ye yakın sporcu ile start verdik. Bu her geçen gün artacaktır. Daha önce antrenmanlarımızı Nemrut Krater Dağı'nda gerçekleştiriyorduk. Ancak 2 haftadan beridir burada yeteri kadar kar olmasından dolayı çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Önümüzdeki etap yarışmalarına en iyi şekilde hazırlanıyoruz."



HEYKELTIRAŞ, KARDAN FOLKLOR EKİBİ YAPTI



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Hacı Fendoğlu (41), ilçeyi etkisi altına alan karı sanata dönüştürerek kardan 12 kişilik folklor ekibi yaptı.



Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim bölümünden mezun olan Hacı Fendoğlu KPSS'de atanamayınca ilçede kurs merkezi açarak gençlere eğitim vermeye başladı. İlçede etkili olan kar yağışını fırsat olarak gören Fendoğlu, herkes gibi kardan adam yapmak yerine karı sanata dönüştürerek yöreye ait kültürel izleri taşıyan 12 kişilik folklor ekibi yaptı. Fendoğlu'nun evinin önündeki karlardan folklor ekibi yapmasını yoldan geçenler büyük ilgiyle izledi.



Uygun malzemelerle her yerde heykel yapabileceğini söyleyen Hacı Fendoğlu, "Ben güzel sanatlar bölümü mezunu olduğum için her zaman sanata merakım vardır. Nerde sanat yapılmaya uygun malzemeler olsa orda sanatımı yaparım ve bundan da derin mutluluk duyuyorum. Kar çalışmamıza gelince burada da yöremizin folklor ekibinin kardan heykellerini yaparak hem onların sanatına vefa borcumu ödedim hem de sanatımı icra ettim" dedi.



Vatandaşlar kardan yapılan folklor ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNE, 'KARNIM ŞİŞ' DİYE KANDIRMIŞ



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde dünyaya getirdiği bebeğini, ağlamaması için ağzını kapatarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen R.U.'nun (19), ailesine, "Düzenli adet olmuyorum. Karnım bu yüzden şiş" diyerek hamileliğini gizlediği ortaya çıktı. R.U.'nun sevgilisi Ö.Ö. ise ilişkiyi doğrularken, bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdü.



Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan fabrika işçisi R.U., geçen hafta evinde bebek dünyaya getirdi. R.U.'nun, ailesinin fark etmemesi için ağlamaması amacıyla ağzını kapattığını öne sürdüğü bebek öldü. Ardından hastaneye giden R.U., bebeğini ölü olarak dünyaya getirdiğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren R.U. doktorların ihbarı üzerine hastanede, bebeğin babası olduğu belirtilen Ö.Ö. ise evinde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bebeğini kasten öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



R.U.'nun ailesini adet görmediği için karnının şiştiğini söyleyerek kandırdığı ortaya çıktı. R.U.'nun mahkemedeki ifadesinde, "Ö.Ö. ile ilişkiye girdik ve hamile kaldım. Aileme de düzenli adet görmediğimi ve karnımın bu yüzden şiştiğini söyledim. Doğum sonrası ise kan olduğunu gördükleri için adet gördüğümü söyledim" dediği belirtildi.



'BABASI BEN DEĞİLİM'



Ö.Ö. ise ilişkiyi doğrularken, bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdü. Ö.Ö.'nün ölen bebeğin babası olup olmadığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak DNA testinin ardından netlik kazanacak.



Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -

