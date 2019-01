Dha Yurt Bülteni -11

1)FIRTINA ANTALYA'DA MADDİ HASARA YOL AÇTIANTALYA'nın Kemer, Akseki, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gece boyunca yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.

ANTALYA'nın Kemer, Akseki, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gece boyunca yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.



Kemer ilçesinde gece boyunca etkili olan fırtına Kuzdere, Aslanbucak, Yeni ve Merkez mahallelerinde maddi hasara yol açtı. Çok sayıda ağaç fırtına yüzünden kökünden söküldü. İlçedeki trafik tabelaları, aydınlatma direkleri de yola devrildi. Kemer Hükümet Konağı önünde bir ağacın yola devrilmesi nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Kemer Devlet Hastanesi bahçesinde ise 2 ağaç devrildi.



Kemer Küçük Sanayi Sitesi'nde 5 iş yerinin alüminyum tavanları parçalandı. Sanayide bulunan bir araçta ise çatılardan düşen parçalardan dolayı maddi hasar oluştu. Ayrıca yola devrilen ağaçlar nedeniyle 3 araçta maddi hasar oluştu. Beycik Mahallesi'ne ise fırtına nedeniyle hatlardaki arıza nedeniyle sabah saatlerine kadar elektrik kesintisi yaşandı. Yola devrilen direk ve tabelalar belediye ekiplerince kaldırıldı.



5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ



Kemer Sınırlı Sorumlu Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın, fırtına nedeniyle 5 iş yerinin zarar gördüğünü kaydetti. Hasarın özellikle çatıların uçması nedeniyle oluştuğunu anlatan Akın, "Esnafımız mağdur" dedi.



'YARDIM TALEP EDİYORUZ'



Fırtınadan iş yeri zarar gören İsmail Tankulu ise "Dükkan doğal afetten dolayı kullanılamaz halde. Şu an çok mağduruz. Mağduriyetin giderilmesi için bir şekilde yardım talep ediyoruz" dedi.



ALANYA'DA PLAJLAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ



Alanya ilçesinde ise yağış ve fırtınanın ardından oluşan dalgaların sürüklediği çöpler kıyıya vurdu. Plajı, plastik şişe, naylon, araç lastiği, odun, ağaç parçaları, kola, gazoz şişesi, buzdolabı gibi atıklar kapladı. Yürüyüş için sahile gelen çevre sakinleri atıklardan rahatsız olurken, bazı turistler de görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.



'ODUNLAR SAHİLE VURDU'



Dalgaların kıyıya vurduğu odunları ailesiyle toplayan Mehmet Özsoy, "Odunları toplayıp kışın yakacak olarak kullanıyoruz. Hemen hemen her yıl bu manzara oluşuyor. Bu yıl ilk kez odun toplamaya geldik. 2 ton kadar odun çıktı. Bir kış boyunca bu odunları kullanıp ihtiyacımızı karşılayacağız" dedi.



AKSEKİ'DE EVİN ÇATISI UÇTU



Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde de şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Selahattin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatısı uçtu. Uçan çatının başka bir binanın duvarına da zarar verdiği görüldü. Bazı binalarda kalorifer dairelerini su basması sonucu çalışma başlatıldı.



İŞ YERİNİN ÇATISI UÇTU



Manavgat ilçesinde de fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran sac levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sac levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.



Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı(EK)



2)KAZI YAPILAN ALANDA BİR SONUCA ULAŞILAMADI



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara ileri bir tarihde devam edileceği öğrenildi.



==================================================



3)ALANYA'DA APARTMANDA YANGIN PANİĞİ



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, saat 11.30 sıralarında Saray Mahallesi Halimağa Sokak'taki 4 katlı Mentaş Apartmanı'nın üst katındaki dubleks dairede çıktı. Evin teras katında duman yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle teras kattaki yatak odası, tuvalet, banyo ve bir 1 oda kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



==================================================



4)GAZİANTEP'TE YOĞUN SİS



GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.



Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi, uçaklar ise yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.



==================================================



5)SELMET ŞÜKÜR'E 15 YIL HAPİS İSTENDİ



SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz sanık Selmet Şükür hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Yabancı ülkeye gidiş kayıtları incelenen Selmet Şükür'ün 'silahlı terör örgütü' üyeliği ile ilgili soruşturma yürütülen kişilerle aynı tarihte ülkeden çıkış ve giriş yaptığı tespit edildi.



İDDİANAME 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE KABUL EDİLDİ



İddianamede gizli tanık X1'in ifadelerine de yer verildi. X1 'in ifadesinde, "Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Hakan Şükür Konaklarını babası oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum" şeklinde beyanda bulunması üzerine iddianamede, "Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" denildi. 5 sayfalık hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



FETÖ'NÜN KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ



İddianamede, Selmet Şükür'ün adresinde arama yapıldığı ve FETÖ'nün propaganda ve örgüte üye kazanma amacıyla kullandığı, kayyum atanan Feza Yayınevi'ne ait, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yazarı olduğu 'İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur 1-2' isimli kitapların ele geçirildiği belirtilirken sanığın mal varlığına el konulduğu ifade edildi.



KONAKLAR HAKAN ŞÜKÜR ADINA SATILMIŞ



İddianamede Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte FETÖ'nün parasını akladığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi. İddianamede "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunduğu firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" denildi.



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya)



=======================================================



6) BİN 80 SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYDI SAYESİNDE YAKALANDI (DÜZELTEREK YENİDEN)



Karaman'da Mustafa Yıldız'ın motosikletine çarparak yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S.'yi (21) polis, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamera kaydından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü inceleyerek kimliğini tespit edip, yakaladı. Nazmi S.'nin ifadesinde korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.



Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde geçtiğimiz 20 Aralık günü saat 22.30 sıralarında yaşanan kazada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşakta Mustafa Yıldız'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Yıldız, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Kask takmadığı belirtilen ve ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Yıldız'ın, bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aşırı hızlı olduğu görüldü.



ÖZEL EKİP KURULDU



Kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsünün yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, özel ekip kurdu. Özel ekip, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Bin 80 saatlik görüntünün incelenmesi sonucunda da aracın plakasından sürücü Nazmi S.'ye ulaşıldı.



'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'



Polis. Nazmi S.'yi 'Kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına aldı. Nazmi S.'nin ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını ileri sürerek, "Olay günü çok korktuğum için durmayarak hızla olay yerinden kaçtım. Çarptığım kişiyle uzaktan yakından hiç bir ilişkim yoktur. Kesinlikle kasıtlı bir şey yapmadım. Olayın şokuyla birlikte ne yapacağımı anlayamadan kaçmaya başladım. Kazadan dolayı çok üzgünümö dediği öğrenildi.



Nazmi S., adliyeye sevk edildi.



Haber: Muammer ŞEN/KONYA



===================

