Dha Yurt Bülteni -11

11Karadeniz'de balıkçı teknesi battı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (1)Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.

DHA YURT BÜLTENİ -11



Karadeniz'de balıkçı teknesi battı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (1)



Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı.



Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.



Sinop'un 1.2 mil açığındaki bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 2 balıkçıyı bota aldı. Kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.



ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



AKTÜEL TAKİP EDİLİYOR



Haber-Kamera: Esra AKSU - Tayfur KARA/SİNOP, -



====================



TIR'ın gizli bölmelerinden 600 bin uyuşturucu hap çıktı



Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan ili ayrı TIR'ın alt kısmındaki gizli bölmelerine saklanmış 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, en az 1 milyon kişinin hap kullanmasına engel olduklarını söyledi.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti. Plakası belirlenen iki TIR aracı, polis ekipleri tarafından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra takibe alındı. TIR araçları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi otoban çıkışında durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda alt kısmına yapılan gizli bölmelere saklanmış kutular içerisinde 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Tekirdağ'ın yeni yıl ilk büyük yakalaması olan uyuşturucu hapların 'duble' boy denilen büyük ölçülerde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Y.D., Y.G. ve F.Ü. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



'1 MİLYON KİŞİNİN HAP KULLANMASINA ENGEL OLDUK'



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yakalanan uyuşturucu hapların vatandaşlara satılmasına izin vermediklerini ifade ederek, ""Arkadaşlarımızın istihbaratı doğrultusunda uzun süredir takip ettikleri bir çalışma sonucu Tekirdağ sınırları içerisinde yurt dışından gelen TIR'lar durduruldu. Araçların zula tabir edilen gizli bölmelerinde çıkarılan 134 kilo kimyasal uyuşturucu dediğimiz extacy hap olarak tabir ettiğimiz 600 bin hap ele geçirildi. Bu yeni yılda yakaladığımız en yüklü miktar. 600 bin kimyasal extacy hapın vatandaşın kullanımına sunacaklardı. Bunu yakalamakla en az iki katı miktarda vatandaşımızı bundan kurtarmış olduk. Tekirdağ'ın nüfusu bir milyon bu kapların kullanılması halinde ilimizin nüfusu kadar vatandaşımızın uyuşturucu kullanmasına engel olduk. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------



-Durdurlan TIR'lar



-TIR'lardaki zulalar



-Polis ekiplerinin arama yapması



-Uyuşturucunun bulunması



-Yere indirilmesi



-Emniyet Müdürü röp.



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



===================



Ortaokul öğrencisi, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldı



Elazığ'da buzlanma nedeniyle kayan yolcu minibüsünün altında kalarak sıkışan ortaokul öğrencisi Zeynep Erginöz, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, hastanede tedaviye alındı.



Olay, bu sabah Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kent içi yolcu taşımacılığı yaptığı 23 M 0376 plakalı minibüsüyle 170'inci Sokak'a geldi. Sürücü burada yolcu indirirken, minibüs buzlanan yolda kaymaya başladı. Bu sırada yol kenarında bekleyen ortaokul öğrencisi Zeynep Erginöz minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, buzları küreklerle kırarak, yaralanan öğrenciyi sıkıştığı aracın altından kurtardı. Yaralı öğrenci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Zeynep Erginöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



Ekiplerin çalışması



Öğrencinin çıkarılması



- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



===================



Rüzgarda devrilen baca evin çatısını yaktı



İzmit'te rüzgar nedeniyle devrilen baca tek katlı evin çatısını yaktı. Çatıda bulunan samanların tutuşmasıyla büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İzmit Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak'ta Hüseyin Yorgun'a ait tek katlı evin bacası rüzgarın etkisi ile devrildi. Evde kimsenin olmadığı sırada bacanın devrilmesi ile başlayan yangın, evin çatı arasında bulunan samanlara sıçrayınca yangın bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Evin çatısı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



-Yangından alevli görüntüler



-İtfaiyenin çalışmaları



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



================



Hatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı



Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Antakya ilçesinde 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 131 gram esrar, 1113 uyuşturucu hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-----



-Operasyona katılacak polislerin narkotik şubeden çıkışı



Polislerin operasyon yapılacak sokaktaki görüntüleri



Polislerin belirlenen adrese girişi



Evin içerisinde arama yapılması



Ele geçirilen uyşturucu görüntüsü detay



Gözaltına alan zanlıların Narkotik şubeden çıkarılması



-Zanlıların adliyeye getirilmesi



SÜRE: 01.35 BOYUT: 180 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



================



Burhaniye'den Derik'teki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve giysi



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin desteği ile topladıkları kırtasiye malzemeleri ve giysileri, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki Hacı Ahmet Irmak İlkokulu'na gönderdi.



Burhaniyeli öğrenciler, Mardin Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki öğrencilerin yardım isteğine duyarsız kalmadı. Okuldaki 232 öğrenci ile öğretmen ve veliler, Mardinli öğrencilere yardım için seferber oldu. İlçede çok sayıdaki esnaf da yardımsever öğrencilere destek oldu. Hazırlanan 47 koli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin de katıldığı törenle kargoya verildi.



Yardımlarının devam edeceğini anlatan Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu Müdürü Arif Ertekin, "Okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte el ele verip Mardinli öğrencilerimizi bir nebze olsun sevindirmek için bu işe giriştik. Onları mutlu edebilirsek, bizde mutlu oluruz, seviniriz. Ne mutlu bize, böyle projelerimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah, ilerde daha da büyüklerini yapacağızö dedi.



Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Alper Yıldırım ise, "Bunu, Okul Aile Birliği, velilerimiz ve öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Hazırlanan 47 koli yardımı kargoya vermiş durumdayız. Mardin'in Derik ilçesindeki Direkli Köyü İlkokulu'nda okuyan kardeşlerimizi sevindirmek istedik. İyi günlerde, can sağlığıyla kullanmalarını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



Yardım kolilerinin doldurulması



Kolilerin yüklenmesi



Müdür Arif Ertekin ile röp.



Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Alper Yıldırım ile röp.



Hanife Soycan ve Şennur Yıldırım ile röportaj



Süresi: 3 Dakika 58 Saniye, Boyutu: 126 MB.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),



=================



Zeybekci, görme engellerlilerle bir araya geldi



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası'nda görme engellilerle bir araya geldi. Burada engellilerin sorunlarını dinleyen Zeybekci, tarihi ve özelliği olan çarşılar haricinde kentin bir kaldırımında işgale ve araç parklarına kesinlikle izin vermeyeceklerini, bunu da esnafla konuşup yapacaklarını söyledi. Toplantı sonrasında ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 40 beyaz baston verildi.



7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası kapsamında, AK Parti İl binasında İnsan Hakları ile Sosyal Politikalar birimlerinin işbirliğiyle düzenlenentoplantıda, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, görme engellilerle buluştu. Toplantıya gelen görme engelliler adına ilk olarak Beyaz Ay Görmeyenler Derneği Başkanı Salih Arıkan söz aldı. 1 Nisan tarihinden itibaren Nihat Zeybekci ile birlikte çalışacakları düşüncesiyle bazı önerilerinin olacaklarını söyleyen Salih Arıkan, "Merkezi ve yerel idareler, engelliler ile ilgili bir şeyler yapıyorlar. Engelli kişi evinden çıktığında sokaklarda kaldırımlarda rahatça yürüyemiyorsa o zaman o haklara ulaşmasında gerçek anlamla sıkıntı olacaktır. Bizim özellikle kaldırım işgalleri anlamında sıkıntımız var. Belediyeler bir masa yerine üç masa için işgaliye alıyor. Kaldırımlar artık yürünemez halde. Beyaz baston alamıyoruz, sponsorlarla bunu yapıyoruz. Destek ödemenin yüksek olması hepimiz için kazanç olacaktır. İzmir'de engelliler anlamında sıkıntı var. Dernekler arasında ayrımcılık yapılıyor. Belediye otobüslerine sesli uyarı sistemi son zamanlarda takılmaya çalışıldı. Toplu ulaşımda aktarmalı sistem tam bir eziyete dönüştü. Metro ve İZBAN gibi araçlarda yeterli düzenlemeler yok. Halen eski otobüsler var. Bunlar da arkadaşlarımızın hayatlarını zorlaştırıyor. Özellikle kaldırım işgalleri yaşantımızı sıkıntıya sokuyor. Engellilerle ilgili hizmetler yeteri kadar yapılamıyor. Engelliler, aileleriyle birlikte ciddi bir kitle. Bizlerin de bu sürece dahil edilmesini istiyoruz. Birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi lazım. Engellilerin unutulmamasını istiyoruz. Engellilerin de sistemin dışına itilmeden sisteme dahil edilmesini istiyorum" dedi.



Daha sonra söz alan Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı Ufuk Özen ise "AK Parti'nin engellilerle ilgili düzenlemeleri olduğunu biliyoruz. Bizler eşit bireyler olarak toplumda yer almak istiyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Ancak toplumsal dönüşümler kısa sürede olmuyor, sancılar oluyor. Toplumsal algıyı değiştirmek kolay değil. Beyaz baston bizlerin toplumsal yaşama katılmasının bir sembolü. Beyaz baston metal çubuk olarak sıradan bir metal olmasına rağmen bizim için anlamı çok büyük. Beyaz baston bizi görünür kılıyor" diye konuştu.



ENGELLİLER İÇİN YAPACAKLARINI ANLATTI



Görme engellilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Nihat Zeybekci, seçilmeleri halinde yapacakları düzenlemeleri anlattı. Engelli olmanın kimsenin suçu olmadığını ifade eden Nihat Zeybekci, "Engelli kardeşlerimiz, engelli olmayanların yerine engelli olmuştur. Görme engelli bir kardeşim, benim gözümde, benim yerime görme engelli olmuştur. İşitme engelli de fiziksel engelli de öyle. Bu kardeşlerimizin toplumdan ve bizden alacağı var. Kentleri tasarlarken şöyle bir özellik vardır; Sağlam olanlar, engelliler için tasarlanan yerlerde hayatlarını kolayca idame ettirebilirler ama engellilerin sadece sağlamlar için tasarlanan yerlerde yaşamalarını sürdürmeleri imkansızdır. Burada görev kamu yönetimine, yerel yönetime düşer. AK Parti hükümetleri engelliler için çok güzel çalışmalar yaptı. Sunulan imkanlar hep üst seviyede oldu ama yeterli mi, yeterli değil. Her iki başkanımızın da dile getirdiği beyaz baston zorunlu bir ihtiyaç. Bunun ödemesinin sosyal güvenlik içerisinde yapılamamış olmasını teknik bir hata olarak görüyorum" dedi.



Yerel yöneticilik yaptığını tek isteğinin engellilerin kentin bir başından diğer ucuna kadar kolayca gitmesini sağlamak olduğunu söyleyip kaldırım işgallerine de değinen Nihat Zeybekci, "Tarihi özellikleri olan bazı çarşılar dışında hiçbir yerde, engellerin kullandığı kelimeyle işgaliyeye müsaade etmeyiz. Hükümetimiz toplu taşıma araçlarıyla ilgili çok net düzenlemeler yaptı. Özellikle 1 Nisan'dan itibaren bu şehrin kaldırımlarında, engelli engelsiz herkes için bir hak olan kaldırımlarda, araç parkına asla müsaade etmeyeceğiz. 'Yeterli otopark var mı ki, önce bunları sağlayın sonra bizi kaldırın' diyebilirsiniz. Yeterli otopark imkanı 5 yıl içerisinde sağlanacak. Kente yüzde 90'ı açık olmak kaydıyla 14 bin araç civarında otopark var. Bunu 5 yıl içerisinde 70 bine çıkartacağız ama hiçbir şey kaldırım işgalini hak olarak vermez. Gerek ticari malları koyma gerekse de araç park etme, bu hususu da esnaflarımızla oturup konuşarak halledeceğiz. Herkes kaldırımdan içeriye girdiği zaman, bir rahatsızlık olmayacağını düşünüyorum. Kemeraltı'nda ve bazı mesleklerin sokakları vardır; bakırcılar sokağı, demirciler sokağı gibi. Birde çiçekçiler ve gazeteler hariç kimsenin kaldırımları işgal etmesine izin vermeyiz. Çiçekciler de kaldırımları güzelleştirdiği için, gazete kitap ise okuma hakkı için" dedi.



'İZMİR'İN BİR HAYALİ OLACAK'



Belediyenin engellilerin talip talep ettiği beyaz bastonları hediye etmesinin son derece sempatik olacağını da dile getiren Nilat Zeybekci, "Biz bunu da yapacağız. Seçim propaganlarında, beyannamelerde bunları yazmak sanki biraz ayıp gibi geliyor. Bunlar beyan edilmez sadece yapılır, bir hak çünkü bu. Bunun reklamını yapmak da son derece yanlış. Engelliler sokağa çıkamadıklarını söylüyor. Evet çok haklılar. İnşallah bu şehir, İzmirimizin bir hayali olacak. Bir hayal yazacağız. Bir idealimiz ve hedefimiz olacak ama bu şehirde baştana ayağa, bir uçtan bir uca bütün standartlarıyla engellileri engelleyen hiçbir uygulama olmayacak. Bu da şehrin anayasası olacak. Arabalar kaldırıma çıkmasın diye 30 santim yükseklik yapmak ilkelliktir. Kaldırımları işgal etmeyi engelleyememekte bir acizliktir. Bunları belediye başkan adayı olarak söylemiyorum. Bunları yaptık, inşallah 1 Nisan'dan sonra da yapacağız. Engelli dostu binalar yapacağız" dedi.



Toplantı sonrasında ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 40 beyaz baston verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



Toplantıdan görüntü.



Konuşmalardan görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR



===================



Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı



Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda, otomobilin bagajındaki yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.A. (28) ve M.A.A. (22) isimli şüphelilerin 07 EU 687 plakalı otomobil ile Kütahya'ya uyuşturucu madde getirecekleri ihbarını aldı. Çevre yolunda önlem alan polis ekipleri, belirlenenen aracı durdurmak istedi ancak şüpheliler polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ne giren otomobil, yolu kesmeye çalışan sivil polis aracına çarptı. Yaya kaçmaya devam eden U.A. ve M.A.A biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada, bagajdaki yedek lastik içerisine gizlenmiş, poşetlere sarılı 2 kilo kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:



----------



-Kaza yapan şüphelilerin otomobili ve polis aracının,



-Otomobilde yapılan arama,



-Yedek lastiğin içinden çıkan uyuşturucuların,



-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken,



-Uyuşturucuların emniyet müdürlüğünde teşhir edilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)



Boyut: 340 MB



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,



==================



Bingöl'deki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması uzatıldı



BİNGÖL'de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerdeki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması, 15 gün süreyle uzatıldı.



Bingöl merkez ve Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle daha önce önce 26 yerde uygulanan 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasının süresi, 24 Ocak'a kadar uzatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."



Açıklamada, 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' yerleri ise şöyle sıralandı:



Merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi, Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi."



BİNGÖL, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Medipol Başakşehir'de Robinho, İlk Maçına Çıktı

Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı