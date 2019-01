Dha Yurt Bülteni -11

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)



ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.



Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.



İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale (2)



OTOBÜSLER KONTAK KAPATTI, ÇÖP KAMYONLARI ÇALIŞMADI



DİSK'e bağlı Genel -İş İzmir 2 Nolu Şube üyelerinin basın açıklamasına polisin müdahale etmesinin ardından, DİSK'e bağlı Genel-İş 1 Nolu Şube'de örgütlü bulunan ESHOT çalışanları iş bıraktı. 12.00 -14.00 saatleri arasında ESHOT otobüsleri kontak kapatarak, sefere çıkmadı. Buca, Konak ve Çiğli Belediyeleri'nde örgütlü bulunan 5 Nolu Şube üyeleri de aynı saatlerde iş bıraktı. Buca Belediyesi temizlik hizmetlerinde çalışan personel, çöp arabalarını Konak Tünelleri'nin çıkışına park etti. İş bırakan işçiler, Büyükşehir Belediyesi personel kapısı önünde toplandı. İşçilere, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da destek verdi. İşçiler, 'Yaşasın iş ekmek ve özgürlük mücadelemiz' sloganı atıp, genel grev çağrısında bulundu.



'SENDİKAMIZIN ÖRGÜTLÜLÜK ORANI YÜZDE 95'TİR'



Polis müdahalesi sırasında gömleği yırtılan Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilere seslenerek, "Sendikamız Genel-İş, İZENERJİ Şirketi'nde 15 yıla yakın bir süredir yetkili sendikadır. Sendikamız yedinci dönem toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak amacıyla Çalışma Bakanlığı'na Eylül ayının başında yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık, 24 Eylül 2018 tarihli yetki tespiti yazısı ile sendikamızın toplu sözleşme yapabilmek için gerekli çoğunluğu sağladığını tespit etmiştir. Yetki için yasanın aradığı oran en az yüzde 40 olması gerekirken, sendikamızın örgütlülük oranı yüzde 95'tir. Kapsam dışı personel olan yüzde 5'lik kesimi dikkate almadığımızda sendikamız İZENERJİ'de çalışan tüm işçilerin iradesini ve örgütlülüğünü temsil etmektedir" diye konuştu.



İŞÇİLER İŞ BIRAKACAKLAR



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ Şirketi yönetiminin ise, bakanlık tarafından da tescil edilen yetkiye itiraz ettiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:



"Belediye yönetiminin itiraz gerekçesi, 696 Sayılı KHK ile belediye şirketine yani İZENERJİ'ye geçişleri yapılan işçilerin de yetki tespiti sayısına dahil edilmesidir. Bir başka ifadeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, taşerondan geçiş yapan işçilerin toplu sözleşme düzenine dahil edilmesine karşı çıkmaktadır."



Yaptıkları eylemin sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Yıldız, "Yetki itirazı geri çekilene kadar sendikamız ve İZENERJİ işçileri bundan sonra İzmir'in her noktasında eylemlerini ve mücadelesini ortaya koyacak. Yetki itirazı çekilene kadar İZENERJİ işçileri bundan sonra özverili çalışmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren iş bırakma dahil olmak üzere her türlü mücadele bizim için demokratik ve meşru bir haktır" diye konuştu.



Yetki itirazının geri alınmaması halinde, gelecek Pazartesi günü, DİSK'e bağlı şubeler, çalıştıkları birimlerde 2 saat boyunca iş bırakma eylemi yapacak.Öte yandan sabah polis müdahalesi sırasında gözaltına alınanların sayısının 9 olduğu belirtildi.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen çift toprağa verildi



Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Celal (56) ve Türkan Aksu (45) çifti gözyaşları içinde toprağa verildi.



Dün, Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde Aksu ailesinden haber alamayan komşuları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Eve balkondan giren itfaiye ekibi kapıyı açarken, içeri giren 112 Acil ekibi Celal ve Türkan Aksu çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen çocukları Habibe ve Nebile Aksu ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Bugün, Ağa Mahallesi Hazreti Hüseyin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Aksu çiftinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aksu çifti cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Gümüşhane'de kapalı yollar açılıyor



Gümüşhane'de kardan dolayı kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açmak için ekipler çalışma yürütüyor.



Gümüşhane'nin Demirören köyünde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar kütleleri ile mücadele sürüyor. İl merkezine 47 kilometre uzaklıkta denizden 2 bin 170 metre yükseklikte yer alan köye Sarıçiçek grup yolundan ulaşım sağlanabiliyor. Yoğun kar yağışının ardından 2 gün boyunca gerçekleşen şiddetli rüzgarın oluşturduğu tipi nedeniyle bölgeye iş makineleri güçlükle ulaştı. Yükleyiciyle yolu açan, greyderle de temizleyen İl Özel İdaresi ekipleri saatler süren çalışmaların ardından köye ulaştı.



Köy muhtarı Ekrem Hayal kış mevsiminde 4 hane ve 15 kişinin yaşadığı köyde vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "2 metre kar altında kalan köyde özellikle son 2 gündür tipinin etkili oldu. Köyünümüz, Gümüşhane'ye 47 kilometre uzaklıkta ve denizden 2 bin 170 metre yükseklikte. Hayat böyle devam ediyor. 2 metre karın altındayız şu anda. Önceki gece tipi vurdu. Her şeyle irtibatımız kesilmiş bir Allah'la irtibatımız kalmıştı. 2 gün sabrettik bugün de ekipler geldi. Devletimiz geldi, yolumuz açıldı. Huzur bulduk. Allah razı olsun. Ekmek ihtiyacımızı da sobalarla gideriyoruz. Unumuz var onunla yaptık. Aşağı köylere yürüme gidip köyden ekmek alıp geldiğimiz de olduö diye konuştu.



İl Özel İdaresinde yükleyici operatörü olarak görev yapan Mürsel Uçan ise esinti ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yerler olduğunu belirterek, "İşimiz bu vatandaş için uğraşıyoruzö dedi.



Kurumda 30 yıldır greyder operatörlüğü yapan Nihat Pezük te Sarıçiçek grup yolunu açtıktan sonra Demirören köyünü de açtıklarını belirterek, "Şu anda dönüyoruz. Saat belli olmuyor. Duruma göre 20-21'e kadar çalışıyoruz. Yolun durumuna göre çalışıyoruz. 30 yıldır operatörüm eskiden böyle karlar oluyordu, yakın zamanda değil. Bu yolda 2 metreyi aşkın karlarla da karşılaştık. Vatandaş elbette özgürlüğüne kavuşuyor. İstediği gidebiliyorö ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -



================



Balıkesir'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastı



BALIKESİR'de etkili olan yağmurla birlikte, Çay Deresi üzerindeki gölet taştı. Bölgedeki marangozhaneleri su bastı, kereste ve makineler zarar gördü.



Kentte bu sabah yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaşam ve mesire alanı Avlu Balıkesir'de, Çay Deresi üzerindeki yapay gölet, yağışla birlikte taştı. Ağır Sanayi Bölgesi, Dereceboyu Caddesi, Keresteciler Sokak'taki marangozhaneleri su bastı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri yapay göletin kapaklarını açarak taşkının vereceği hasarı önledi. Keresteciler Sokak'ı dolduran sular ekipler tarafından tahliye edildi. Marangozlar, taşkın nedeniyle iş yerlerindeki makinelerin ve karestelerin zarar gördüğünü söyledi. Bölgedeki çalışmalarını sürdüren ekiplerin, zarar tespiti yapacağı öğrenildi.



Gaziantep'te, 28 Şubat ve FETÖ mağduru ailelerden basın açıklaması



Gaziantep'te, '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileleri İnisiyatifi' adı altında bir araya gelen aileler basın açıklaması yaparak, cezaevindeki yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.



Cuma namazı sonrası Ulu Camii önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda aile katıldı. Ellerindeki döviz ve pankartlarla tutuklu yakınlarının bırakılmasını isteyen aileler adına '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileleri Gaziantep İnisiyatifi' başkanı Adem Kılınç basın açıklaması yaptı. Kılınç, İslami camia ve cemaatlerin FETÖ ve Ergenekon gibi örgütler tarafından sindirilmek istendiğini öne sürdü. FETÖ ve 28 Şubat sürecinin mağdur ettiği yüzlerce dindar mahkumun çile çektiğini belirten Kılınç, "Bu insanların hak taleplerini, adalet isteyen çığlıklarını duymayan kalmadı. Artık FETÖ mensubu hakim ve savcılar da yok. 16 yıldır iktidarda olanlar bu hukuksuzluğu gidermek için hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Hazreti Yusuf gibi zindanı medrese edinen bu kardeşlerimiz artık FETÖ'nün değil mevcut iktidarın mağdurudurlar" dedi.



Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.



MESİAD Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'ne doğru



Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (MESİAD) bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Yılın İş İnsanı Ödül Töreni, Cuma günü gerçekleştirilecek. Gecede Mersin'in ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan iş insanları 7 farklı kategoride ödüllendirilecek.



Ödül gecesinin tanıtım toplanıtsı Tenis Kulübü'nde yapıldı. Çok sayıda basın mensubu ve işadamının yer aldığı toplantıda organizasyona ilişkin bilgiler veren MESİAD Başkanı Hasan Engin, "Çok sevdiğimiz kentimizin güzelleşmesi ve ülkemizin kalkınması için üstümüze düşen birçok görevi yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Törenin moral ve motivasyonu artıracağını ifade eden Engin, "Bu bağlamda; yeni iş insanlarını üretim ve yatırıma teşvik etmek, önceki yatırımcıları onure etmek, vergi ödemelerinde, istihdam ve yatırımda öne çıkanları ödüllendirmek adına başlattığımız Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'nin bu yıl 12'ncisini düzenlemekteyiz. İnanıyoruz ki bu ekonomik darlıkta, büyük özveri ile gerçekleştireceğimiz ödül törenimiz, iş insanlarımıza moral ve motivasyon sağlayarak, bir arada buyunup iletişimlerini tazelemelerine katkı sunacaktır. Ödül komitemiz yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışma neticesinde ödül alacak firmaları belirlemiştir" diye konuştu.



Engin, herkesi 18 Ocak akşamı saat 18.00'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyona davet etti.



