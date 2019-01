Dha Yurt Bülteni -11

Kocaeli'de TEM'de kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2)TEM yolu İzmit geçişinde aynı yöne giden ciple otomobil çarpıştı.

Kocaeli'de TEM'de kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2)



TEM yolu İzmit geçişinde aynı yöne giden ciple otomobil çarpıştı. Savrulan cipin takla attığı, otomobilin ise önündeki TIR'a çarptığı kazada, 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM yolu İzmit Bekirdere Rampası'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Erdem Eynel yönetimindeki 34 KH 7635 plakalı cip ile Nuran Horasan yönetimindeki 34 VC 8931 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Savrulan cip takla atarken, otomobil ise önde giden İran uyruklu Hüseyin Donyamalıpour yönetimindeki 16873-27 İran plakalı TIR'a çarptı.



Kazada, ters dönen cipte sıkışan sürücü Erdem Eynel, Özgür Çağla Eynel ve Gülseren Gürler ile otomobil sürücüsü Nuran Horasan, yanındaki Burak Horasan, Hasan Yıldırım, Müzeyyen Yıldırım ve Buğrahan Horasan (7) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte sıkışan 3 kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolu, yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.



Ukrayna'dan koyun getirmek isterken dolandırıldı



Eskişehir'de hayvancılık yapan Ferhat Aydemir (59), çiftlik kurmak için internet üzerinden tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. Bu iş için yaklaşık 1,5 milyon lira yatırım yapan Aydemir, 2 yıldır koyunların gelmediğini belirterek, "Ben yandım, başkaları yanmasın" dedi.



Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ferhat Aydemir, yaklaşık 2 yıl önce iddiasına göre bir yakının tavsiyesi üzerine internetten tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 tane 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. 2 yıl geçmesine rağmen koyunların hala gelmediğini söyleyen Aydemir, bu iş için 1,5 milyon lira yatırım yaptığını ve L.B.'nin kendisi gibi 4-5 kişiden daha koyun getirmek için para aldığını belirterek şöyle konuştu:



"Ukrayna'da bir şirkete 24 bin dolar para verdik. Bir ayın içerisinde 300 tane gebe hayvan getireceklerdi. Bunların alt yapılarını hazırladık. İki ayrı yer kiraladık, yemlerini aldık. Ödemesini peşin yaptık ancak 'bugün gelecek, yarın gelecek' diye diye 2 sene geçti. Şu anda 1,5 milyon liraya yakın zararım var. Oğlumla Ukrayna'ya gittik. O kişi, çftliğime bile geldi. Oraya gittiğimde hayvanları da gördüm. Türkiye'den topladığı paraları Ukrayna'da çalıştırıyor. Şu anda benim gibi 4-5 kişinin mağdur olduğunu biliyorum. Ben 24 bin dolar verdim. 100 bin, 200 bin dolar veren var. Toplam ne kadar bilmiyorum. Bunlar bizim bildiklerimiz. Daha bilmediklerimiz de vardır. Bunun önünün kesilmesi için yakalanıp, adalete teslim edilmesi lazım. Çünkü biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Entegre tesisi, çiftlik kuruyoruz. Yatırımlarımızı çok engelledi. Bizi mağdur etti, başkalarını mağdur etmesin. Profesyonel dolandırıcının teki. Ağzı çok iyi laf yapıyor, inandırıyor."



Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı



Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Zekeriya Yasin (25) yönetimindeki 33 MA 0831 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Yasin(18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Uğur Acar: 21 Ocak doğum günüm oldu



Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 7'nci yüz nakil yaşını, operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile kutladı. 5 Haziran 1993 doğumlu olduğunu belirten Acar, "Asıl doğduğum gün, nakil olduğum 21 Ocak 2012'dir" dedi.



Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (37) bağışlanan yüzü, Türkiye'de ilk defa yapılan ve 11 saat 45 dakika süren operasyonla Uğur Acar'a nakledildi.



Uğur Acar, yüz naklinin 7'nci yıl dönümünü operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile pasta keserek kutladı.



YENİ YÜZLE YENİ HAYAT



Nakilden sonra hayatının değiştiği hastanede iş sahibi olan, girdiği ortamlarda ilgi gören Uğur Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının sevincini yaşadığını söyledi. 5 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldiğini belirten Acar, "Fakat asıl doğduğum gün 21 Ocak 2012. Nakil oluncaya kadar ne yaşımı ne de hayatımı yaşadım. Sürekli toplumdan kaçarak yaşadım. Daha önce bazı ameliyatlar oldum ama asıl isteğim yüz nakli olmaktı. Türkiye'nin ilki oldum. Benim için de yüz nakli yeni bir başlangıç oldu. Daha önce bir iş görüşmesine gitsem bakıyorlardı, bunun ne manaya geldiğini hissediyorsunuz. İş ve arkadaş bulma konusunda çok sıkıntı çekiyordum. Yüz nakli ameliyatıyla bu engelleri de aşmış oldum. İş sahibi oldum, yeni arkadaşlar edindim. Artık sosyal faaliyetlerim oluyor. 7 yıl önce 21 Ocak günü yeni yüzümle yeni bir hayata başladım" dedi.



DÜNYANIN EN GENÇ YÜZ NAKİLLİSİ



Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar'ın ameliyattan sonra üniversite kampüsü içinde iş sahibi olduğunu, bu sayede sürekli takipleri altında olduğunu söyledi. Süreci yakın takip ettiklerini, kendisinin de konuyla çok yakından ilgilendiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Uğur ilk hastamız. İşin aslına bakarsanız o dönemde dünyanın en genç hastasıydı. Halen şu ana kadar da en genç hasta, 19 yaşındaydı. Zaten 18 yaşından sonra bu tür ameliyatlara izin veriliyor. En genç yüz nakilli hastamız olan Uğur Acar o güne kadar birçok ameliyat geçirmiş. Son çare olarak da biz yüz naklini gerçekleştirdik" diye konuştu.



'İLK OLMASI, BAŞARILI OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR'



Uğur Acar'ın ameliyata adaptasyon ve gelişim olarak en uygun hastalardan biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları dedi:



"İlk yüz nakli yapılan hasta. Tecrübelerin biraz daha gelişmesi açısından biz de Uğur sayesinde gelişmeleri öğreniyoruz. Hastalara yapacağımız ameliyatlarda nasıl gelişmeler olabilir, uygulanacak ilaçlarda nasıl bir gelişme olur, dünya literatürünü takip ediyoruz. Bizim katkılarımız neler olabilir, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yakın takip gerektiriyor. Kendisine uyarılarda bulunuyoruz. Bu önemli bir ameliyattı, imaj bir ameliyattı, prestiji açısından önemli bir ameliyattı. Uğur bu açısından ilk olması açısından önemli, başarılı olması açısından da bizi oldukça mutlu ediyor."



'BAŞKA ÜLKEDE YAŞASA YÜZ NAKİLLİ OLDUĞUNU ANLAMAZLAR'



Prof. Dr. Ömer Özkan, Uğur Acar'a 37 yaşındaki bir kadavradan nakil yapıldığını hatırlatarak, "Uğur'un yüzü ameliyat tarihinde histolojik ve mikroskobik olarak 37 yaşındaydı. Bugün ise 44 yaşında. Kendisi ise 26 yaşında. Bu bir rekonstrüktif ameliyat ama sonra bu işi estetik cerrahi ele alıyor. Estetik cerrahide yüzde ufak tefek germeler yapabilirsiniz. Yapılması gerekenleri biz de planlıyoruz. Uğur'a da arada yaptığımız müdahaleler var. Her hasta için böyle bir uygulama gerekmiyor. Uğur yüz nakli açısından, kozmetik açıdan dünyanın en başarılı vakalarından biri, bunu net söyleyebilirim" diye konuştu.



Acar'ın dünyada yüz nakli yapılan en genç hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları kaydetti:



"Zaten dünyada toplasanız 40 vaka var. Çok zor ameliyatlar bunlar, herkesin ve her ülkenin yapabileceği ameliyatlar değil. Masraflı ve özellikli ameliyatlar. Tecrübenin çok az olduğu ameliyatlar. Amaç ameliyatı yapıp ayrılmak değil. Yüz fonksiyonlarının yerine getirilebildiği, yemek yiyebildiği, nefes alabildiği. Sonuçta dünyanın en yakışıklı adamını ve en güzel kızını, kadınını yapmak istemiyoruz. Ama toplumda fark edilmeyen, normal insanlardan farklı olmayan bir kişi olmasını sağlamak. Uğur Acar'ın farkı, ilk yüz nakli olduğunu bilmeseniz kolay kolay kimse 'Bu yüz nakli olmuş hasta' demez. Bu en büyük başarılardan biri. Uğur başka bir ülkede yaşasa yüz nakli olduğunu kimse anlamaz."



DÜNYADA BÖYLE BİR MERKEZ YOK



AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan da AÜ Hastanesi'ndeki doku nakli sürecine ilk olarak Cihan Topal'a çift kol nakli yaparak başladıklarını söyledi. Daha sonra rahim nakli ve yüz nakli yaparak bu süreci devam ettirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Dünyada böyle bir merkez yok. Bu açıdan çok şanslıyız, Ömer Özkan gibi bir ekip liderimiz var. O nedenledir ki dünyanın çift kol, rahim ve yüz nakli yapılan tek merkeziyiz. Bu anlamda tecrübemiz çok fazla. Dünyada birçok merkez bizimle çalışmak istiyor. Deneysel ve klinik olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



21 Ocak 2012 tarihinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu tarihte ilk yüz naklini yaptık ve devamında 4 yüz nakli daha gerçekleştirdik. Bizi ilk tecrübelendiren Uğur Acar oldu. Şu an her şey çok iyi gidiyor. En başta ilaçlar çok farklıydı. Şimdi daha az ilaç kullanıyor. Birkaç ameliyat daha yaptık. Bunlar Uğur'u gençleştirmek adına, bunlar aslında dünyada ilk yapılan şeyler. Devamı da gelecek. Uğur ailemizden biri oldu. Tüm yüz, kol ve rahim nakilli hastalarımız bir aileyiz, ameliyat sonrasında da tüm süreci takip ediyoruz" diye konuştu.



Denetimli serbestlik hükümlülerinden okullara bakım



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Manisa'daki okullarda boya, tadilat ve fidan dikimi çalışmalarına başladı.



Manisa'daki denetimli serbestlikten faydalanan 3'ü kadın toplam 10 hükümlü, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe bakımı, boya ve temizlik ihtiyaçlarını giderdi. Etkinlik için düzenlenen programa; Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe katıldı. Toplamda 111 yükümlünün, kent genelinde bulunan Görgülüler İlköğretim Okulu, Cemal Ergün İlkokulu, Milli Birlik İlkokulu'nun da boya, tadilat ve temizlik işlerini yapacakları belirtildi.



'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK'



Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2006 yılından beri faaliyetlerini yürütüyor. O günden bugüne çok güzel infaz faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile alternatif bir infaz sistemi olduğunun bilinmesini isterim. Bu anlamda gerek Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarımızda, gerek hastanelerde, gerek diğer kurumlarda bu şekilde faaliyet gösteren hükümlüler infazlarını yerine getiriyor" dedi.



'TOPLUMA ADAPTASYONU SAĞLANIYOR'



Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise hükümlülerin 2 haftalık tatil süresince okulların ihtiyaçlarını karşıladığına işaret ederek, "Bu görevlendirilmelerin hem eğitime destek için hem de bu arkadaşlarımızın tekrar topluma dönme sürecindeki sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve rehabilitasyonunu sağlamak için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızda hizmet veren bu personellerine de yeniden topluma dönmelerinde 'Hoş geldiniz' diyoruz" dedi.



Askeri yasak bölgede yakalanan şüpheli tutuklandı



EDİRNE'de, sınır birliği askerlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan G.E. serbest bırakılırken, K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, sınır birliği askerlerince, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen G.E. (31) ve K.A.'yı (57), 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı.



Jandarma ekiplerine teslim edilen G.E.'nin 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ve Edirne 3 ve 4'üncü Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından devam eden dosyaları bulunduğu, K.A.'nın ise Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu madde ithal etmek' suçundan devam eden dosyası olup, hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı olduğu tespit edildi. G.E. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, K.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-

