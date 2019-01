Dha Yurt Bülteni -11

Adliyedeki kavgayı polis, biber gazı sıkarak ayırabildiBursa'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip, hız yapmalarına tepki gösteren Sevda Doğan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri, gelini Zübeyde Şen'i (36) de yaraladıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava görülürken,...

Adliyedeki kavgayı polis, biber gazı sıkarak ayırabildi



Bursa'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip, hız yapmalarına tepki gösteren Sevda Doğan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri, gelini Zübeyde Şen'i (36) de yaraladıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava görülürken, tarafların yakınları adliye koridorunda birbirine girdi. Polis, kavgayı biber gazı sıkarak ayırabildi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana geldi. İddaya göre akşam saatlerinde, yüksek sesle müzik açtıkları otomobille hız yapan ikiliye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan ikili ile "Neden gürültü yapıyorsunuz?" diye uyaran komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Sevda Doğan ve 2 yıl önce cinayete kurban giden oğlunun eşi Zübeyde Şen, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan Sevda Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden Ferhat E., Ahmet T., Yusuf G. ile Metin Bargın ve Fırat Erdal tutuklandı.



BİBER GAZINDAN ETKİLENDİLER



Haklarında 'basit yaralama, kasten öldürme ve ruhsatsız silah kullanma' suçlarından dava açılan sanıklardan Ferhat E. ve Ahmet T. ilk duruşmada tahliye edildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen ikinci duruşması sürerken, adliye koridorunda taraflar arasında arbede çıktı. Polis tarafları ayırmakta zorlanınca biber gazı sıktı. Biber gazından etkilenenlere adliyeye gelen sağlık ekibi, müdahale etti. Adliye Polis Karakolu'nda kavgaya karışan 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.



BİR SANIK DAHA TAHLİYE EDİLDİ



Duruşmada ise mahkeme heyeti, Yusuf G.'yi tahliye etti. Fırat Erdal ve Metin Bargın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



Görüntü dökümü:



----------------



-Kavga eden kadının götürülmesi, fenalaşması



-Polislerin toplanması



-Detaylar



1 dk. 112mb



Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



===================



Öğrencisine tekme atan öğretmene 4,5 yıl hapis



Bursa'nın İznik ilçesinde sınıfta arkadaşıyla kavga eden ilkokul öğrencisi B.G.'ye (9) tekme atarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Hasan Can Ş., (40), 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 17 Nisan 2018'de İznik ilçesine bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıfta arkadaşıyla kavga eden 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'ye, öğretmen Hasan Can Ş., iddiaya göre kızıp tekme attı. Aldığı darbeyle iç kanama geçiren erkek öğrenci, ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenci, buradan da ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sol akciğeri parçalanan B.G., ameliyat edildi. Öğrencinin babası Burhan G., durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na aktardıktan sonra savcılığa giderek, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Hasan Can Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, yaklaşık 1 ay sonra ise serbest bırakıldı.



Öğretmen hakkında İznik Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava bugün sonuçlandı. Sanık Hasan Can Ş.'ye 'ağır yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın cezası paraya çevrilmedi ve ertelenmedi.



Akciğer tedavisi gören öğrencinin babası Burhan G., öğretmene verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Bu ceza az. Oğlum halen akciğer tedavisi görüyor" dedi.



Görüntü Dökümü



--------



-Çocuğun görüntüsü



-Babasıyla röp.



-Detaylar



Haber: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -



=================



AK Parti'nin Marmaris Adayı o otelin sahibi oldu



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasından kısa süre sonra darbeci askerlerin saldırısına uğrayan 5 yıldızlı otelin sahibi iş insanı Serkan Yazıcı, AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkanı Adayı oldu. İlçede yapılan anketlerde isminin ilk sırada çıktığını belirten Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ederek, hizmete talip olduğunu söyledi.



AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, adaylık süreci ve yapacağı çalışmalar hakkında konuştu. 35 yıldır Marmaris'te ailesiyle birlikte yaşadığını söyleyen Serkan Yazıcı, "Marmaris'te, AK Parti tarafından yapılan anketlerde adım çok farkla ilk sırada çıkınca, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir görevi almamı söyledi. Ben de onur duydum ve kabul ettim. Sayın Cumhurbaşkanı ile birçok şeyi yaşamış biri olarak hem kendisine hem de vatana borcum olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet yarışına böylelikle girdim" dedi.



Hedeflerini anlatan Yazıcı, "Marmaris halkına başkanlık değil bir ağabey, arkadaş ve kardeş olmaya geldim. Marmaris'te iş hayatında edindiğim 35 yıllık tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Hedefim, Marmarisimizi dünya çapında bir kent haline getirmektir. Edindiğim izlenimlere göre burada hoşgörü eksilmiş ve çok yabancılaşmış. Memleketimde Türk örf ve adetlerimizi tanıtabileceğimiz; sanat ve sanatseverlerin, doğa dostu insanların ve hayvanseverlerin bir bütün içinde güzelce yaşayabileceği mükemmel turizm şehri yapmak istiyorum. İlçemizin en büyük eksikliği 12 ay turizmdir. 12 ay turizme bir yerden başlamak için kendi konaklama tesislerimde şifalı su çıkarttım. Yapılan incelemelerde yüksek mineralli ve birçok hastalığa iyi geleceği belgelenen bir su çıktı. Bu şifalı suyu hem kendi hem de devlet imkanlarıyla tüm otellere yaymak istiyorum. Şu anda dünyada sağlık turizmi ciddi yükseliş gösteriyor. Bu konuda Marmaris'in önü açıktır. Deniz, kum ve güneş üçgeninde yıl boyu turizm yapamazsınız. Yıl boyu yapabilmemiz için ilk adımlar atıldı. Marmarisimizi Avrupa'da şifalı bir kent yapmak için çalışmalara başladık. Marmaris sorunlarını çok yakından biliyorum. Bu sorunların hepsini çözmek için 5 yıllık bir plan oluşturduk. Benim AK Partili ve MHP'li büyüklerimle birlikte tüm sorunların üstesinden gelerek doğaya, insana ve hayvanlara saygılı dünyanın bildiği bir kasaba yapmayı hedef seçtim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



------



-Serkan Yazıcı ile röp.



-Detaylar



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



======================



Kayseri'de kargalar gökyüzünü kapladı



Kayseri'de gökyüzünü kaplayıp birlikte hareket eden yüzlerce karga dikkat çekti.



Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Kongre Merkezi civarında gökyüzünü kaplayan yüzlerce karga bir süre uçtu. Gökyüzünde birlikte hareket eden kargaların dansı çevrede ilgiyle izlendi. Çıkardıkları seslerle de dikkat çeken kargaların bazıları daha sonra bölgedeki ağaçlara bazıları da binaların çatılarına kondu.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Gökyüzünü kaplayan kargalardan görüntüler



-Detaylar



Süre: 42 Boyut: 80 MB



Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,



===================



İtalyan genç İslami seçti, sünnet oldu



Yurt dışında birlikte okuduğu ve 3 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk arkadaşının ailesini ziyaret için geldiği Sakarya'da, ezan sesinden ve ailenin yaşantısından çok etkilenen İtalyan genç Daniele Silvestri (25), Müslüman oldu. Sünnet olarak 'Burak' adını alan genç, İtalya'da okulunu bitirdikten sonra İstanbul'da yaşamak istiyor.



23 Eylül 2015 yılında Çanakkale'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Egemen Edirneli(21) ile yurtdışında dil eğitimi alan İtalyan genç Daniele Silvestri, arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra aileyi ziyaret için Sakarya'nın Pamukova ilçesine geldi. Daha önce de bir çok kez İstanbul'a gelen Daniele'yi misafir ederek evlerinde ağırlayan Edineli ailesi, Daniele'yi çok sevdi. Oğulları gibi gördükleri Daniele'ye çok merak ettiği İslam hakkında bilgiler veren aile, Türkiye'deki tarihi camileri gezdirdi. Ezan sesinden ve ailenin yaşantısından çok etkilenen Daniele, Müslüman olmak istediğini aileye söyledi. Adapazarı'nda özel bir hastanede sünnet olarak İslami seçen İtalyan genç, arkadaşının ailesi ile daha sık vakit geçirebilmek için çok sevdiği İstanbul'da yaşamak istiyor.



'EZAN SESİNİ DİNLEMEK ÇOK HOŞUNA GİDİYOR'



Daniele'nin oğlunun vefatının ardından sık sık kendilerini ziyarete geldiğini ifade eden Hüseyin Edirneli, "Kendisi oğlumun arkadaşı. Oğlumuz elim bir kazada vefat etmişti, kendisi İtalya'da İngilizce dersi alırken tanışmıştı ve o günden bugüne sürekli geldi gitti. Bundan sonra da görüşeceğimize inanıyorum. Bizlerle tanıştığında ve Türklerin sıcaklığını gördüğünden olacak ki kendi düşüncesiyle Müslümanlığı kabul etmiş. Bize bunu açıkladı ve bugün bunu gerçekleştirdik, sünneti işlemini yaptırdık. Biz de çok mutluyuz. Pazar günü Ulu Camii'ye gittik orada resimler aldı ve bu tür ortamlar hoşuna gidiyor, ezan sesini dinlemek hoşuna gidiyor. Egemen'in de bunda çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Uzun bir süre düşünmüş, Bursa'ya gidip geldikten sonra Pazar günü bunu açıkladı. Dönecekti gitmeden sünnet olması gerektiğini söyledi. Çok kez geldi gitti ama şimdi karar vermiş. Bizim şu ana kadar ayakta kalmamıza sebeptir bu çocuk. Bizim çocuğumuzdur, sürekli diğer arkadaşları da her daim hocaları olsun gelip giderler. Ben bunlar İndigo çocukları diyorum, bu tür çocuklar dünyanın belirli yerlerinde davranış ve yaşam biçimi olarak çok güzel enerji bıraktıkları için böyle çocuklar geliyor ve bir şeyler bırakıp gidiyorlar, görevli olarak geliyorlar diye düşünüyorum. Öğüt veren değil, örnek insanlara ihtiyaç var ülkede, bu da böyle yapmış diye düşünüyorum. Daniel artık kesin bizim çocuğumuz ve kendi düşüncelerine göre burada okulunu bitirdikten sonra kalmak niyetinde. Bir kişiydi oğlumuz bir çok çocuk bıraktı, biz hepsini seviyoruz, her zaman bekliyoruz onları. Milan'da bir Türkçe okuluna gidip Türkçe öğrenmek, sonra okulunu bitirip İstanbul'da iş bulmayı düşünüyor" dedi.



'DANİELE BİZE EGEMEN'DEN YADİGAR'



Egemen Edirneli'nin arkadaşı olan Ahmet Faruk Gümüş de Daniele'yi aileye yaptığı ziyaretler sırasında tanıdığını ve arkadaşlık kurduklarını belirterek, "Viyana'da dil kursuna gittik beraber arkadaşlığımız oradan başladı. Daniele buraya geliyordu ailenin yanına, ben de dil bildiğim için tercüman olarak beni çağırıyorlardı. Aynı zamanda göstermiş olduğu vefa duygusundan ötürü ben de ona bu yakınlığı göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için Daniel'e el uzattık. Arkadaşlığımız oradan başladı. Bu sürece nasıl gelindi, açıkçası ben de hiç bilmiyorum bir anda oluverdi. Bir anda aileyle samimiyet başladı. Aile hakkında Türklerin yaşamı ve Müslümanlık hakkında sorular soruyordu. Ben ve diğer arkadaşlarım bu konuyla ilgili gerekli bilgileri verdik. Daha sonra Bursa'ya gittik, eve geldik herkese bir açıklama yapmak istediğini söyledi. Orada benim yardımımla aileye Müslüman olmak istediğini, gerekli şartları sağlamak istediğini söyledi. Sünnetin zorunlu olmadığını söyledim, 'biraz daha düşün emin misin?' diye sorular sordum, o uzun zamandır Türkiye'ye ilk geldiği günden beri Müslümanlığı düşündüğünü ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini söyledi" diye konuştu.



DANİELE BURAK İSMİNİ SEÇTİ



Ülkesinde ekonomi öğrenimi gören, kalbinin sesini dinleyerek İslami seçtiğini anlatan Daniel Silvestri, "25 yaşındayım Roma'da doğdum, ilk kez Türkiye'ye 2013 yılında geldim. Daha önce bir çok kez Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. Türkiye benim ikinci vatanım memleketim gibi, ilerde de buraya taşınmak istiyorum. Normalde Hıristiyan değilim ateistim. Ailem Hıristiyan'dı, ancak hiç bir zaman bu kurallara uygun bir şekilde yaşamadım ve dindar değildim. Kalbimin sesini dinleyerek Müslümanlığı tercih ettim. Camileri, Müslümanlığı, oruç, nasıl ibadet ediliyor bunları hep araştırdım. Müslüman olarak ilk kez bu yıl Ramazan ayını geçireceğim bunun için çok heyecanlıyım. İlk kez oruç tutacağım. Heyecanlı ve meraklıyım. Şu anda ailemin konuyla ilgili hiç bir bilgisi yok, İtalya'ya döndükten sonra aileme söyleyeceğim. Bizde aileler çocuklarına pek karışmazlar, bu yüzden pek sorun olacağını düşünmüyorum. İstanbul'da bir çok cami gezdim, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Camii, Bursa'da Ulu Camii, buradaki camileri yapı olarak ve sanatsal olarak çok etkileyici buldum. Egemen öldükten sonra burada aileyle iletişime girdim. Sık gelmeye başladım ve git gide daha çok sevdim. Aile ile yakınlaştıktan sonra kendimi Müslümanlığa daha yakın hissettim. Sünnet olmayı kendim istedim. Operasyon gayet başarılı geçti doktorlara çok teşekkür ederim. Türkçe öğrenmeye başladım, 1-2 seneye kadar öğreneceğim. Sonra burada yaşamaya devam edeceğim. Burak ismini tercih ediyorum. Aslında bir nedeni yok sadece kulağa hoş geldiği için bu ismi istiyorum. Burada öğrendiğim kelimelerin yüzde 90'ı yemekle alakalı. Hayatımdaki en önemli insan Egemen'di. Çünkü bir çok şeyi beraber paylaştık. Tüm Avrupa'yı beraber gezdik. İngiltere'de de bir İngiliz ailesinin evinde beraber kaldık. Aynı zamanda sınıf arkadaşımdı. Egemen ile 22 Eylül 2012 yılında tanışmıştım, 3 yıl sonra 22 Eylül 2015 yılında da kaybettim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Daniele ve aile detay



Baba ve arkadaş röp



Daniele röp



Daniel detaylar



Haber-kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA,



===================



Gelinlik modasının kalbi İzmir'de atıyor (2)



DERİ VE DERİ KONFEKSİYON FUARI DA AÇILDI



Deri sektöründe büyük bir boşluğu kapatmak amacıyla 2018'de ilk kez düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. 13. IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuarİzmir'de gerçekleşen Leather & More 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edildi. Fuarla birlikte üç gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanıyor. C Holü'nde düzenlenen fuarın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener birlikte yaptı. Kurdele kesiminin ardından fuardaki firmaları ziyaret eden Kocaoğlu ve Zeybekci, deri ceketleri deneyerek objektiflere poz verdi.



Deri konfeksiyon ve deri aksesuarlarının yer aldığı fuara İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Manisa'dan toplam 30 firma katıldı. Almanya, Rusya, Kazakistan, Norveç, Mısır, Belçika, Azerbaycan, Karadağ, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Pakistan, Tunus, Dubai ve Kosova'dan alım heyetinin gelmesi beklenen fuarda genç tasarımcıların deri ve aksesuarları üzerine çalışmalar gerçekleştireceği Tasarımcı Platformu etkinliği yapılacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, fuara katılan 30 firmanın 29'unun İzmir'den birinin ise İstanbul'dan olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 26 deri konfeksiyon firması, 4 saraciye ve deri firması var. Yurtdışndan 90 firma bekliyoruz. Daha önce bu fuar ayakkabıyla birlikte düzenlenmişti. Bu yıl ilk kez tek olarak düzenlendi. Katılımcılar memnun. İleri dönemde İzmir'in yıldızı olacak. Deri İzmir'de lokomotif sektörlerinden biriydi. 2000'li yıllarda kan kaybetti ancak yeniden tırmanışa geçti. Her geçen gün büyüyecek" dedi. Leather & More Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'nın kuluçka dönemini yaşadığını ifade eden Zandar, "IF Wedding Fashion İzmir ile birlikte olması bu fuara da hareket getirecek. Deri, konfeksiyon ve saraciye potansiyeli yüksek olan sektörler. İzmir'de firma sayısı az. Sektöre yeni başlayan firmaları arttırmalıyız" diye konuştu.



Leather & More 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, sadece sektör profesyonelleri tarafından 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



-Fuarın açılışından görüntü,



-Kocaoğlu ve Zeybekci'nin birlikte fuarı gezmesinden görüntü,



-Zeybekci'nin deri ceket giymesinden görüntü,



-Stantlardan genel görüntü.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



==================



Enez'de lastik botta 43 kaçak yakalandı



EDİRNE'nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 43 kaçak, yakalandı.



Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada şişme lastik botta bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 19'u çocuk, 11'i kadın, toplam 43 kaçağı yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bberi Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), -



=================



AK Partili Kavak'tan, 'sahte tutanak' açıklaması



AK Parti'nin Nurdağı belediye başkan aday adaylarından Ökkeş Kavak, son günlerde kendisiyle ilgili olarak sosyal medyada yer alan tutanağın gerçeği yansıtmadığını belirterek, algı operasyonu yaptığını iddia eden kişilerin peşini bırakmayacağını açıkladı.



AK Parti'den aday adayı olan Ökkeş Kavak ile ilgili sosyal medyada, 2009 yılında yine aday adayı olduğu Nurdağı belediyesi için aday gösterilmeyince AK Parti ve Türk bayrağını yaktığı ve bu durumun partililer tarafından tutanak altına alındığına yönelik dolaşan belgenin sahte olduğunu açıkladı. Yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösteren Kavak, bilinçli olarak ortaya atılan sahte belgeler ile amacın algı operasyonu yaparak şahsını ve AK Parti'yi yıpratmak olduğunu savundu. Sözde tutanakta ismi geçenlerin hazırladıkları ve imzaladıkları yeni tutanak ile olayın gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna aktardığını vurgulayan Kavak, şöyle dedi:



"Üzerime atılan suç çok çirkin. Bayrakları indirip, yakmışız. Bu hayali bir kurgu ve çok acemice yapılmış bir algı operasyonudur. İmzası bulunan kişilerin böyle bir tutanaktan haberi yok. Bunu şuan başka bir partide siyaset yapanlar gerçekleştiriyor. O sözde tutanakta ismi bulunan arkadaşlar yeni bir tutanak konuyu yalanladılar. İmzalardan haberleri olmadığını ve bunun apaçık bir algı operasyonu olduğunu kayıt altına almış oldular. Bu saldırılar bizleri ayrıştırmadığı gibi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Teşkilatımıza nifak sokmaya çalışanlar emeline ulaşmadı. Konuyla ilgili olarak tüm yasal yollara başvuracağım. İddia ve varsayım ile şahsımı zan altında bırakan bu olayın peşini asla bırakmayacağım. Aday olmadığımız dönemde de Nurdağı'nda rekor oyların alınmasına katkı sağladık."



Kavak, tüm oynanan oyunlara rağmen Ak Parti'nin Nurdağı'nda rekor bir oy ile yeni bir seçim zaferi kazanacağını da sözlerine ekledi.



GAZİANTEP, -



=================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada

Duruşmada Cinayet Anını Anlattılar

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı