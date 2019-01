Dha Yurt Bülteni -11

Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldıDiyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 18'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı



Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 18'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakırlıların Okkan'ı unutmadığını belirterek, "Hala ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor" dedi.



Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve polisler ile çok sayıda kişi katıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, anma programında Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafının yer aldığı, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartı taşıdı. Programda Kur'an-ı Kerim okunurken, çevredeki binalarda oturanların, evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asıp, pencereden dua ettiği görüldü.



Anma programında konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Aslan, Diyarbakırlıların, şehit Emniyet Müdürü Okkan ve arkadaşlarını 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadıklarını belirterek, "Diyarbakır halkının hala onu unutmamış olması, hala ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Sayın müdürümüzün o günkü tarihlerde yapmış olduğu hizmetlerin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Sayın müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere de böyle bir şahadet nasip eder inşallah" dedi.



Duaların ardından törene katılan İl Emniyet Müdürü Aslan ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı.



Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'a, Hendek'teki mezarı başında hüzünlü anma



Diyarbakır'da silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, şehadetinin 18. yıl dönümünde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabri başında gözyaşlarıyla anıldı.



Diyarbakır'da görev yaptığı sırada silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın acısı hala ilk günkü gibi. Şehit düştüğü günden bu yana her yıl kabri başında anılan Okkan, şehadetinin 18. yılında da geniş katılımlı programla anıldı. Okkan'ın Hendek Aile Kabristanlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programı, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayıp, katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.



Protokol üyeleri ve şehit müdürün yakınları tek tek kürsüye çıkarak Okkan ile ilgili duygularını ifade etti.



Anma programına şehit müdürün eşi Zerrin, kızı Sezin Okkan, ablası Sebahat Arslan ile Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Eski Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan ve çok sayıda kişi katıldı.



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Okkan'a duyulan sevginin vefanın en güzel örneği olduğunu belirterek, "İnsanı kıymetli kılan ona yakışan seciyeler vardır. Doğruluk dürüstlük, hoşgörü gibi ama onlar içinde bir tanesi çok özel bir yere sahiptir, vefa duygusu. Bugün burada vefanın çok güzel bir örneğini görüyoruz. 18 yıl önce şehit verdiğimiz Ali Gaffar Okkan'a duyulan vefayı, arkadaşlarıyla ailesiyle hemşehrileriyle birlikte burada gündeme getirmiş oluyoruz. Vefa, kadir kıymet bilmektir, hayırla yad etmektir. İnanıyorum ki bu duyguya en güzel örneğiyle layık olan da aziz şehidimiz, müdürümüz Ali Gaffar Okkan idi. Eğer bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde özgürce yaşıyorsak, namusumuz mukaddesatımız koruma altındaysa minarelerden ezanlarımız, gönderlerde de bayraklarımız varsa bunu biz şehitlerimize borçluyuz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimiz bugün bize sağlanan bu ortamın kahramanlarıdır" dedi.



Daha sonra kürsüye çıkan Emekli emniyet müdürü ve Okkan'ın sınıf arkadaşı Mustafa Acar, şehit müdürle gençlik dönemlerindeki anılarını anlatarak "Onun yeri doldurulamaz" ifadelrini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, ellerindeki çiçeklerle Okkan'ın kabrine gelerek dua etti. İmam hatip, kabir başında anmaya katılan kalabalığa dua yaptırdı. Bu sırada şehidin eşi Zerrin okkan ve ablası Sebahar Arslan ile çok sayıda kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı programda dua sonrası ilk olarak Okkan'ın ailesi ve sonrasında tüm katılımcılar kabir üzerine karanfil bıraktı. Katılımcılar dua yapıldığı sırada "Okkan'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız" mesajları verdi. Anma programı, çiçeklerin bırakılması ve dua yapılmasıyla son buldu.



15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü



Şanlıurfa'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşi Mehmet E.'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan kadının, boşanma isteğine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği iddia edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği Mehmet E.'ye, anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet E., kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet E., komşuların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet E.'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.



Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdiler



Bartın'da arızalanması nedeniyle sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen otomobil çarpması sonucu yaralanan Mustafa Akkabak'ın yakınları, sürünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



Önceki gece Bartın-Zonguldak yolunda arızalanan otomobile yardımcı olmak istemeleri sonrasında yaşanan kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişide yaralanmıştı. Kazadan sonra arızalanan otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak'ın tedavisi Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakımda devam ediyor. Diğer yaralı Yusuf Kaynak'ın tedavisi ise Zonguldak'taki hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.



Bartın Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi devam eden Mustafa Akkabak'ın ailesi olaydan sonra kazaya neden olan 74 AAD 252 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Bayrak'ın adli makamlar tarafından adli kontrol ile serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



Mustafa Akkabak'ın ağabeyi Sedat Akkabak, kazanın güvenlik kameralarında her şeyin ortada olduğunu söyleyerek, "Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kardeşimin otomobil arıza yapmış, onlarda iterek yol kenarında bulunan celbe çekmişler. Sonra başka bir araba resmen cinayet işlercesine kardeşlerimin bulunduğu bölümü uçarak, yaralanmalarına ve ölümlerine neden oluyor. Bu kazada genç yaşta 1 kişi hayatını kaybetti. Benim kardeşim ve diğer arkadaşımız hastanelerde yoğun bakımda tedavi altındadır. Ama sürücü bu kadar her şey ortadayken, adli kontrol şartı ile serbest bırakılıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil, yüce Türk adaletine güveniyoruz.ödedi.



Mustafa Akkabak'ın babası Nihat Akkabak ise sürücünün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına bir anlam veremediklerini belirterek, "Benim oğlum yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Ancak onu bu hale getiren kişi serbest bu bizim için çok zor bir durum. Adalete güveniyoruz.ödedi.



Polisi görünce uyuşturucuyu sobaya attılar



Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda, baskın yapılan evlerden birinde bir şüpheli, polisi görünce uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attı.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, il merkezindeki Yıldırım Beyazıt ve Esenevler Mahalleleri 7 Ocak Şehir Stadyumu civarında belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette bir miktar esrar maddesi ile birlikte, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi. Operasyon yapılan evlerden birinde ise polisi gören bir şüpheli bir miktar esrar maddesini yanan sobaya atarak yok etmeye çalıştı. Bir bölümü yanan uyuşturucu, polis tarafından sobanın içinden çıkarıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.



Adana'da itfaiyeden kedi ve martı kurtarma operasyonu



Adana'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ve uçamadığı için nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir kedinin, evin duvarındaki deliğe başının sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.



Seyhan Nehri'nde akıntıya kapılan ve boğulmak üzere olan martı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her 2 hayvan da tekrar doğaya bırakıldı.



Pompalı tüfekli intiharı polis önledi



Trabzon'da boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan şizofreni hastası Ö.D. (41), çalılık alandan gizlice yanına ulaşan çelik yelekli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Olay, saat 12.00 sıralarında, Beşirli Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu mevkiindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ö.D., yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Ailesinin durumu 155'e bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çelik yelek giyerek önlem aldı, intihara kalkışan şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca, çelik yelekli sivil polisler, çalılık alandan gizlice şahsın yanına yaklaştı. Çalıların arasında kendisini fark ettirmeyen polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalandıkları Ö.D'nin elindeki tüfeği alarak intiharı önledi.



İntihar girişimi engellenen Ö.D., sağlık kontrolünün ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ö.D.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle intihara kalkıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Tehlikedeki Avukatlar Günü için adliyede eylem



24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü dolayısıyla Antalya Adliyesi önünde eylem düzenleyen avukatlar, tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılmasını istedi.



Antalya Adliyesi Sarayı bahçesinde toplanan bir grup avukat, adliye içerisinde basın açıklaması yapmak istediklerini söyledi. Başsavcılığın talimatı ile adliye içerisi ve bahçesinde basın açıklaması yapılamayacağı yönünde uyarılar alan avukatlar, 'Avukatlardan Elinizi Çekin' yazılı pankartı açarak adliye bahçesinden dışarıya doğru yürüdü.



Adliye bahçesi dışına çıkan avukatlar adına Baran Taşar basın açıklamasını okudu. Avukatların Türkiye'de tehlike altında olduğunu söyleyen Avukat Taşar, "Türkiye'de yaklaşık 570 avukat tutuklanmış, 1480'i ise kovuşturma ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan 79'u uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştır. 20 ilde 34 avukat örgütü KHK ile kapatılmıştır. ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tutuklanmış ve tek kişilik hücrede tecrit altındadır" dedi.



Tutuklu avukatların serbest bırakılmasını ve savunmayı hedef alan siyasi müdahalelerin derhal son bulmasını isteyen Baran Taşar, "Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiyeli devrimci, demokrat, yurtsever avukatlar da ezilenlerin ve halkın avukatlığını yaptıkları için şiddet, tehdit, gözaltı, tutuklama ve işkence ile karşı karşıya kalmakta ve hatta katledilmekteler. Tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik ve bundan sonra da eğmeyeceğiz" diye konuştu.



Ellerinde ölen ve tutuklu avukatların fotoğraflarını taşıyan avukatlar, slogan attıktan sonra dağıldı.



