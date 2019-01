Dha Yurt Bülteni -11

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandıBursa'da dün, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın (74) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Yenişehir ilçesine gönderildi.

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı



Bursa'da dün, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın (74) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Yenişehir ilçesine gönderildi.



Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan işçi emeklisi ve 3 çocuk babası Ömer Can'ın cenazesi, otopsinin ardından Ertuğrulgazi Camii'ne getirildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Ali Sürmeli, acı gününde Erkan Can'ı yalnız bırakmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Yenişehir'e bağlı Çiçeköyü köyüne götürüldü.



Görüntü Dökümü



------



Cenazeden görüntüler



-Erkan Can'dan görüntüler



-Cenaze namazı görüntüleri



-Erkan Can'ın tabutu omuzlaması



-Kıvanç Tatlıtuğ'dan görüntüler



-Detaylar



Süre: 03.34 Boyut: 400 MB



Haber: Mehmet İNAN-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



===============



Teröristlerin roketli saldırısında zarar gören cami ibadete açıldı



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/PYD tarafından roketli saldırı sonucunda hasar gören Kilis'teki tarihi Çalık Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında, PKK/PYD'li teröristler tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde, akşam namazı kılındığı sırada atılan roket, 1682 yılında ibadete açılan Çalık Cami'ne isabet etti. Teröristlerin düzenlediği hain saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı ve camide büyük hasar oluştu. Tarihi cami saldırı sonrası ibadete kapatılarak restorasyonu için çalışmalara başlandı.



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı ve Çalık Camii bugün ibadete açıldı.



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, 24 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen saldırının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarının 1 yılda tamamlandığını belirterek, "Hain saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu. Biz olayın hemen ardından bakan ve genel müdürümüzle buraya geldik. Caminin ne kadar sürede ibadete açılacağını bize sorduklarında bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Çok şükür bir yıl içerisinde restorasyonu tamamladık ve bugün camimizi ibadete açıyoruz" dedi.



İbadete açılan Çalık Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, bürokratlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Restorasyonu tamamlanan cami



Caminin içeri ve cemaat



Cuma namazı kılanlar



Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 382 MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



=================



Ulus Pazarı'na Yunan ve Bulgar ilgisi sürüyor



Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na, Yunanistan ve Bulgaristan'dan günü birlik alışverişe gelen turistlerin ilgisi sürüyor.



Yunanistan ve Bulgaristan' sınır Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde cuma günleri kurulan, Ulus Pazarı fiyatların uygun olması nedeniyle komşu Yunan ve Bulgarların ilgisi soğuk ve zaman zaman yağmurlu havada da sürüyor. Yunan ve Bulgar turistler Türkiye'de döviz kuru farkı nedeniyle gıdadan, kıyafete temizlik malzemesine kadar ülkelerinden ürünleri 3'de 1 fiyatı daha ucuza satın alıyor. Ulus Pazarı, mağazalardan çok daha uygun fiyata satılması nedeniyle yerli turistinde alışveriş için tercih ettiği yer olma özelliğini taşıyor.



Pazarcı Nevzat Keleş, Bulgar ve Yunan turistin yaşanan aşırı soğukların ardından bu hafta pazara daha yoğun şekilde geldiğini ve işlerinin iyi olduğunu söyledi. Bu hafta Yunan ve Bulgar turistin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren pazarcılar, son dönemlerde de yerli turistlerin de ilgi gösterdiğini belirtti. Tekirdağ'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini belirten Selen Peremeci, kaliteli kıyafetlerin mağazalardan çok daha uygun fiyata satın aldığını söyledi. Ailesi ve sevdikleri içinde alışveriş yaptığını söyleyen Peremeci, "Ben neredeyse her hafta buraya alışveriş yapmak için geliyorum. Burada mağazalarda satılanlardan daha uyguna kıyafet satın alıyorum. Öğrenci olduğum için da bu pazarı tercih ediyorum."dedi. Pazara alışveriş için Çanakkale'den gelen Ayşe Destancı da pazarda satılan her şeyin mağazalara göre çok daha uygun satıldığını söyledi.



Uzunköprü ilçesinden alışveriş yapmak için Ulus Pazarı'na gelen Öşüre Yazıcı, hayat pahalılığından yakındı. Pazarda satılanların ucuz olduğu parası olmadığı için alışveriş yapamadığını anlatan Yazıcı, "Bu hayat pahalılığında hiç bir şey almadım sadece 7 liraya terlik aldım. Bu devir yaşanacak devir değil. Param yok o yüzden alışveriş yapamadım" dedi.



Görüntü Dökümü



------------



Ulus Pazarı tabelası



Kalabalıktan detay



Alışveriş yapanlar



Yunan ve Bulgar turistler



Vatandaş röportajları



Farklı açıdan görüntüler



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



=================



Erbaa'da 150 yataklı hastane inşaatında sona gelindi



Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanan 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı. Hastanenin Mart ayı ortalarında açılması planlanıyor.



Yavuz Sultan Selim Mahallesinde 2016 yılında 41 Milyon 250 bin lira bedelle yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesinde sona yaklaşıldı. 150 yataklı, 250 rezerv yatak kapasiteli hastanenin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. İçme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz altyapısı da tamamlanan hastanenin Mart ayı ortalarında hizmete başlayacağı belirtildi.



Hastanenin geçici kabulünün yapıldığını belirten Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş "İnşallah bizim niyetimiz Mart'ın sonuna kadar taşınmak. Bunun için de maddi kaynaklar bakanlık tarafından sağlandı. Sadece malzeme, mobilya ve tıbbi aletler konusunda firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte. Bu görüşmelerimizi de en yakın zamanda bir hafta, 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu görüşmelerden sonra, bu malzemelerin hastanemize taşınması ve hastanemize yerleştirilmesi safhası var. Bu da yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde olacak inşallah" dedi.



Hastanenin bulunduğu noktada altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise "Burada yeni bir imar planı uyguluyoruz. Yeni bir altyapı çalışması yapıyoruz. Kanalizasyon altyapımız, su altyapımız, elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı tamamlanmış durumda. Hastanemizle koordineli haldeyiz. Taşınmasıyla beraber vatandaşlarımızın hastaneyi daha iyi, daha konforlu kullanması için hem minibüs hatları, hem yolun kaplanması ve diğer eksiklerin tamamlanması eş güdüm halinde hastanemiz açıldığında belediye hizmetleri burada tamamıyla bitmiş olacak" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Hastane binasının drone görüntüleri



-Binanın gezilmesi



-Başhekimin açıklaması



-Belediye Başkanının açıklaması



Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),



===================



Şırnaklı vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi



Türk Kızılayı'nda kan stoklarının azaldığı açıklamasının ardından Şırnak'ta yüzlerce kişi kan bağışında bulundu.



Şırnak'ta, Türk Kızılay Derneği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Biz bitti demeden bitmez' projesi kapsamında, kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. 21-25 Ocak tarihlerinde yapılan kampanya ile Cizre'de 205, Silopi'de ise 170 ünite kan toplandı. Kan bağışının devam ettiği kent merkezinde ise kan bağışında bulunmak isteyenler Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlar, bağış yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, kan bağışı tavsiyesinde bulundu.



'GEÇMİŞ YILLARA GÖRE KAN BAĞIŞ ORANLARINDA CİDDİ ARTIŞLAR OLUYOR'



Kızılay Diyarbakır Bölge Kan Merkezi'nden Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Süleyman Koç, olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Kızılayı'ndaki kan stokunun azaldığını ifade ederek, "Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı kan bağış oranlarında ciddi bir azalma söz konusu oldu. Normalde Türkiye genelindeki hastanelerde, kan merkezilerinde her gün 9 ila 10 bin kan çıkışı yapılırken bu sayı 6 bin, 7 bin üniteye kadar düştü. Ülke genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları kan bağışı ile ilgili gerekli faaliyetlerle bizlere destek oldular. Şu anda biz Şırnak il merkezinde bir kan bağış faaliyeti gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı'nın 'Biz bitti demeden bitmez' sloganı ile Türkiye'deki bütün illerde kapsamlı kan bağış faaliyetlerinde bulunarak bize destek oldular. Hedefimiz en üst düzeyde kan alıp, hastanelerde kan bekleyen kardeşlerimizin mağduriyetini gidermektir. İnsanlar kan bağışında bulunmadan önce empati kursunlar. Aynı durumda bizler de kana ihtiyaç duyabilir, bu sıkıntıyı yaşayabilirizö dedi.



Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik de, Şırnak'ta kan bağışına yoğun ilginin olduğunu dile getirerek, "Duyarlı vatandaşlarımız bağışladıkları kan desteği ile ihtiyacı olan hastalarımıza inşallah can verecekler. Devlet hastanesi önünde özellikle ilçelerden gelen bağışçılara belediyenin bize verdiği ikram aracı ile sıcak çorba ikramında bulunduk" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------



Vatandaşlara sıcak çorba dağıtılması



- Kan Merkezi'nde sıra bekleyen vatandaşlar



Kan veren vatandaşlar



Süleyman Koç'un konuşması



Rezan Birlik'in konuşması



Genel ve Detay Görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 455MB



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



=================



CHP ve İYİ Parti Muğla'da sadece 'Büyükşehir' için ittifak yapacak



CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti ile sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ittifak yapacaklarını belirterek, 2 partinin tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkaracağını söyledi.



31 Mart yerel seçimlerine 'Millet İttifakı' çatısı altında hazırlanan CHP ve İYİ Parti, Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı dışında uzlaşma sağlayamadı. İYİ Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Tosun'a, CHP'den olumsuz yanıt gelince 2 parti arasında görüş ayrılığı yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle de CHP ve İYİ Parti'nin tüm ilçelerde kendi adayını çıkarma kararı aldığı kaydedildi.



DHA muhabirine konuşan CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, "Muğla'daki Millet İttifakı sadece Büyükşehir Belediyesi için geçerli olacak. Bodrum ilçesinde aday belirleme sürecinde sıkıntılar yaşandı. Seçmenin büyük bir kısmının tercihini partimizden yana kullandığı Bodrum'da, aday çıkartmamamız söz konusu olamazdı. Yaşanan süreç bir türlü olumlu sonuçlanamadı. Genel merkezimizin tasarrufu yönünde tüm ilçelerde aday çıkartacağız" dedi.



Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Müge Anlı'da Kızını Arayan Kenan Danışman, Tutuklandı

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı