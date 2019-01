Dha Yurt Bülteni -11

Bakan Kurum: Antalya'daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıpÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı.

Bakan Kurum: Antalya'daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı. Kurum, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca'da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve küçük sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katılmak için Karaman'a geldi. Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret eden Bakan Kurum, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum Antalya'da yaşanan fırtına ve hortum sonucu oluşan felaketlerle ilgili rakamlar paylaştı. Kurum, " Önceki gün Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde meydana gelen hortum afetinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Buradan vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Antalyamıza geçmiş olsun. Antalya'da afetten hemen sonra Bakanlık olarak harekete geçtik. İl Müdürlüğümüz ekipleri hasar tespit, enkaz kaldırma çalışmalarına ivedilikle başladılar. Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca'da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.



Kumluca'da hortum: 5 yaralı (4)



FİNİKE'DE 50 DEKARDA ZARAR VAR



Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ndeki Finike Belediyesi piknik alanından saat 07.40 sıralarında denizden girerek Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'ne ilerleyen hortumun ilk belirlemelere göre 20 serada yaklaşık 50 dekar alana zarar verdiği tespit edildi. Hortum geçtiği noktalarda enerji nakil hatlarına zarar verdi ve ağaçları devirdi.



'KAMERİYELERİ KALDIRIP, BİRBİRİNE ÇARPTI'



Bölgedeki bir sitede oturan Ahmet Sarıoğlu, hortum anını şöyle anlattı:



"Hortum oluştu, denizden geldi. Işık saçtı. Ondan sonra elektrikler kesildi ve de bizim bahçelerdeki kameriyeleri kaldırıp, birbirine çarparak, bahçeye yaydı ve bu hasar ortaya çıktı. Çevremizdeki seralar bayağı bir zarar gördü. Bizdekiler önemsiz. Onların durumu gerçekten içler acısı. Allah yardımcıları olsun."



DEMRE'DE FIRTINA SERALARI VURDU



Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli fırtına seraların plastik örtülerini uçurdu. Gürses Mahallesi'nde Nuri Kahya'ya ait 13 dönümlük biber serası büyük ölçüde zarar gördü. Nuri Kahya, "Çatı sağlam kaldı. Örtüyü yenileyebilsek ürünü kurtaracağız. Ama fırtına çok şiddetli. Bir şey yapmak mümkün değil" dedi.



YATIN DİREĞİ DEVRİLDİ



Üçağız Mahallesi'ndeki yat limanında bağlı olan 15 metrelik yatın direği fırtına nedeniyle koptu. Direk Mustafa Gökkaya'ya ait 'Cennet Kekova' adlı yatın üzerine devrildi. Her 2 yatta da maddi hasar meydana geldi.



Kar festivali kazalarla başladı: 15 yaralı



RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda 12'nci Kar Festivali, yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla başladı. 2 gün sürecek festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıkarken, diğer yandan şambrel, branda ve naylonlarla kaymaya çalışanlardan 5'i ağır, 15 kişi yaralandı.



Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek 12'nci Ayder Kar Festivali başladı. Şenliğe, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ile Rize'nin yanı sıra Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'den gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde, katılımcılar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Okulların da yarıyıl tatilinde olması nedeniyle hafta sonu ziyaretçiler Ayder Yaylası'na akın etti. Yaylada bazı kişiler kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı, bazıları da kar topu oynadı, kar üstünde yaktıkları ateşte ısınmaya çalıştı. Birçok kişi de fotoğraf çekti.



15 KİŞİ YARALANDI



Festivalin ilk günü serbest kayak gösterileri yapıldı. Gösteriler için alanda bu yıl güvenlik önlemleri alındı, kayak pistinin her iki tarafına güvenlik şeridi çekildi. Görevliler de kayak yapanlara uyarılarda bulundu, hızla gelenleri tutmaya çalıştı. Şambreller, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri alanda duran kişilere çarptı. Kazalarda 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kayak sırasında yaralananlara müdahale etti. İlk müdahaleleri şenlik alanında bekletilen ambulanslarda yapılan yaralılardan 5'i hastanelere ulaştırıldı. Yaralıların bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.



Şenlikte şambrellerle kayarken düşenler tehlikeye rağmen kaymayı sürdürdü. Festivale katılanlar, "Çok eğlenceli, düşsek bile kaymaya devam ediyoruz" diye konuştu.



Şehit polis, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı



İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koyarken minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar (27), memleketi Erzurum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.



İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında 24 Ocak günü iki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza yerine giden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ekipteki polis memurlarından Tahir Kaltar, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada, mermer ticareti yapan Hüseyin Uzun yönetimindeki 35 COM 58 plakalı minibüs, Kaltar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tahir Kaltar, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşüp ağır yaralandı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Kaltar, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Erzurum'a getirildi. Geçen hafta KOAH rahatsızlığı nedeniyle Aydın'ın Söke ilçesinde özel bir hastanede ameliyat olan baba Ziyaettin Kaltar da ambulans uçakla Erzurum'a gönderildi.



Suna-Ziyaettin Kaltar çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Tahir Kaltar'ın ailesinin yaşadığı Köprüköy ilçesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Okay Memiş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.



BABA CENAZEYE AMBULANSLA GELDİ



Tahir Kaltar'ın Tekirdağ'da polis memuru olan ağabeyi Rıdvan, kardeşleri Sinan ve Enes Kaltar tabuta sarılarak gözyaşları döktü. KOAH hastası baba Ziyaettin Kaltar ise cenaze namazının kılındığı Selahaddin Demircioğlu Camii'nin avlusuna ambulansla getirildi. Ziyaettin Kaltar, oğlunun cenazesine ambulansta gözyaşlarıyla baktı. Baba Ziyaettin Kaltar'ı Vali Okay Memiş teselli etmeye çalıştı. Bekar olan şehit Kaltar'ın babasının özel hastanedeki akciğer ameliyatı için kredi çektiği ortaya çıktı.



AĞABEYİNİN TABUTUNUN YANINA UZANDI



Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tahir Kaltar'ın cenazesi, cenaze aracına bindirilirken, kardeşi Enes de yanına uzandı. Enes Kaltar'ın ağabeyinin tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi, görenlerin yüreklerini dağladı. Kaltar'ın cenazesi Köprüköy Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.



======================



Ayakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandı



Samsun'da ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül (35), tezgahı başında S.A.'nın pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.



Olay, Tekkeköy ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül, sabah saatlerinde tezgahını açmak için ilçe meydanına giderken yolda karşılaştığı S.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası Selami Gül, boya sandığı başında çalışmaya başladı. Tartışmadan yaklaşık 40 dakika sonra ilçe meydanına gelen S.A., elindeki pompalı tüfekle tezgahı başındaki Gül'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Gül, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan Gül'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



=====================



Belediye işçileri yaralı yavru caretta carettayı kurtardı



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında karaya vuran, ön ve arka ayaklarından yaralı caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası, temizlik çalışması yapan belediye ekipleri tarafından bulundu. Caretta caretta yetkililere teslim edildi, tedaviye alındı.



Marmaris Belediyesi işçileri, Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında, karaya vuran atıkları toplamak için bugün temizlik çalışması yaptı. Bu sırada belediye personeli, deniz yosunları arasında bir kıpırtı fark etti. Yosunların altını kontrol edilince, yavru caretta caretta bulundu. Olay yerine Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterineri çağırıldı. Olduğu yerden alınarak muşambanın üzerine konulan deniz kaplumbağasının yapılan ilk incelemesinde, ön ve arka ayaklarından yaralandığı, yüzemediği için karaya vurduğu tespit edildi. Adaağzı Mahallesi'ndeki araç parkına götürülen caretta carettanın, bir deniz canlısının saldırısında veya takıldığı ağlardan kurtulmak için verdiği mücadelede ayaklarından yaralandığının sanıldığı belirtildi. 50 santimetre uzunluğundaki caretta caretta, koruma altına alınıp, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi.



Turizmciler Moskova'da Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'nin bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu festivali daha organize, daha çeşitliliği ve zenginliği bol olacak şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve TÜROFED'in koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü bu yıl yine Rusya'nın başkenti Moskova'da haziran ayında yapılacak. Geçen iki organizasyonda da Ruslardan büyük ilgi gören Türkiye Festivali, bu yıl 'Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm' yılı olması dolayısıyla daha büyük önem kazandı.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Tanıtım faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması yönünde çabalarımız vardı. Moskova'daki festival de tamamen bu mantıktan, bu fikirden ortaya çıkmıştır. Doğrudan tüketiciye dokunmak, doğrudan tüketiciye ulaşmak amacımız vardı ve tamamen Türkiye'ye özgür bir organizasyon yapmaktı. 3 boyutlu olarak da Türkiye'yi tüm özellikleriyle aslında tüketiciyle buluşturma amacı vardı. Bu sene 3'üncüsünü yapmayı planlıyoruz. Birincisi ve ikincisi son derece başarılı oldu. Rus halkından büyük destek gördük. Moskova halkı büyük rakamlarla geldi bizim festivalimize ve içinde yer aldı. Türkiye'yi orada yaşadılar. 3'üncüsünü de bu sene muhtemelen haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık" dedi.



Son derece başarılı bir organizasyon ortaya koymayı hedeflediklerini aktaran Osman Ayık, "Çünkü 2019 yılı da Türkiye- Rusya Federasyonu yılı. O etkinlikler içerisinde de bu festivali daha organize, daha çeşitliliği ve zenginliği bol olacak şekilde yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



İş yerinde vurulmuş halde bulundu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto tamiri alanında faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen olayda, dükkan sahibi Bülent Çölek (46), tüfekle ağır yaralanmış halde bulundu. 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülen Çölek, tedavi altına alındı.



Olay, İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak üzerinde bulunan ve Bülent Çölek'a ait olduğu öğrenilen oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhaneye gelen müşteriler, Çölek'in içeride hareketsiz yattığını görünce olayı polis ve 112 sağlık ekiplerine iletti. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, şahsı yanındaki av tüfeğiyle kanlar içinde buldu. 112 sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Su kanalına uçan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu



İzmit TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Araç sürücüsü Nesip Süslü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.



Kaza TEM Otoyolu İzmit Bekirdere rampa geçişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan Nesip Süslü idaresindeki 59 SF 433 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçları devirerek su kanalına uçtu. Kaza sonrasında araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu yerden kaldırılması için vinç çağırdı. Vinç yardımıyla su kanalından çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Kaza anını anlatan sürücü Nesip Süslü, "Ben bir şey hatırlamıyorum. Bir TIR vardı. Beni sıkıştırınca ben de kaçmaya çalışırken kaza yaptım" dedi.



İzmir'de PKK operasyonunda 1 tutuklama



İzmir'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çarşamba sabahı bölücü terör örgütü PKK'dan talimat alıp, örgüt lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 1'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber: Davut CAN/ İZMİR,

