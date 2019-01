Dha Yurt Bülteni -11

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' şüphelisi 22 kişi serbestIğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' şüphelisi 22 kişi serbest



Iğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.



Bağlar Mahallesi'ndeki Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde çalışan 5 kişi, işten çıkarılmalarının ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na merkezde yatarak bakım gören yaşlılara işkence yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. İnceleme sonunda da savcılık, 22 isim hakkında gözaltı kararı verdi. Polis, 26 Ocak Cumartesi sabahı merkeze operasyon düzenledi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 22 şüpheliden 12'si emniyetteki sorgularının ardından, 10'u ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, -



=================



Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsün



Antalya'da park halindeki otomobilin kelebek camını kırıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi, operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., görüntü alan gazetecilere, "Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi.



Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki E.G'ye ait otomobilin kelebek camını kıran şüpheliler, 6 hoparlör çaldı. E.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olayın yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin S.O., C.D. ve S.K. olduğunu belirledi.



Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi saklandıkları yerde gözaltına aldı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen C.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.O. ve S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi. Polis ekip otosuna bindirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.



Görüntü Dökümü



--------------



Asayiş dış plan



Zanlıların çıkışı



Polis aracına bindirilmesi



Zanlının 'Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsün' demesi



Arabadan detay görüntü



Güvenlik kamerası görüntüsü



365MB- 3.19"



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,



====================



Van eski Milletvekili Bayram son yolculuğuna uğurlandı



Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Van'ın Başkale ilçesindeki Şerefan aşiretinin liderlerinden, 20 ve 21'inci dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın cenazesi, toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı cenazeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de çelenk gönderildi.



Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden eski milletvekili Mustafa Bayram'ın cenazesi, dün Van'a getirildi. Bayram için Edremit ilçesinde bulunan Merkez Ulu Camii'de bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kalındı. Bayram'ın cenazesine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Şerafen aşiretinin liderlerinden İskender Ertuş, Van ve Hakkari'deki aşiretlerin önde gelenleri, bölgedeki kanaat önderleriyle birlikte binlerce kişi katıldı. Bayram için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de çelenk gönderildi.



Bayram'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla götürüldüğü ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Mustafa Bayram 1995'te Anavatan Partisi'nden, 1999 'da ise Fazilet Partisi'nden Van milletvekili seçilmişti.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Camiden görüntü



-Cenaze namazına gelenler



-Aşiretin önde gelenleri



-Camide kılınan cenaze naması



-Detaylar



-Bayram'ın tabutunun omuzlarda taşınması



-Cenaze aracına konulması



-Şerefan aşireti lideki İskender Ertuş'un tabutu taşıyanlara yardımcı olması



-Detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -



=====================



Çinli şarkıcı Göbeklitepe'yi gezdi, sıra gecesine katıldı



Çinli şarkıcı Xiao Zhang, geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi dolaştı, sıra gecesinde çiğköfte yiyip, halay çekti.



2017 yılında çıkardığı albümde yer alan 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum sevgilim' isimli parçasıyla çok sayıda Çinli turistin Türkiye'ye gelmesine aracılık eden şarkıcı Xiao Zhang, Şanlıurfalı olan Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in girişimleriyle kente geldi. Çıkardığı parça ve turizme katkısıyla Türkiye Fahri Turizm elçisi seçilen Zhang, ilk olarak 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO dünya mirasında yer alan Göbeklitepe'ye gezdi. Beraberindeki ekiple Göbeklitepe'yi dolaşan sanatçıya, Müze Müdürü Celal Uludağ tarafından bilgiler verildi.



Göbeklitepe'den çok etkilenen Çinli şarkıcı, daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl yakınlarındaki bir otelin doğal mağarasında düzenlenen sıra gecesine katıldı. Çiğköfte yiyen Çinli sanatçı, davul zurna eşliğinde seslendirilen yerel türkülere halay çekerek eşlik etti.



Zhang, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Göbeklitepe'yi gezen Çinli şarkıcı



Sıra gecesine katılan Çinli heyet



Çiğ köfte yoğuran Çinli şarkıcı



Sıra gecesinde eğelenen şarkıcı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 661-240 MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



=================



İzmir'de, yavru köpek öldü



İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde öldü.



Kısık Sanayi Sitesi yakınlarındaki yolda, dün bir otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeğini kanlar içerisinde gören bir kişi, Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu ciddiği olduğu için özel bir kliniğe sevk edilen ve veteriner hekim tarafından ameliyat edilen köpeğin açık yarası dikilerek kapatıldı. Ancak minik köpek, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.



Derisi, kuyruğundan gövdesine kadar yüzülen köpeğin fotoğrafları, yürekleri burktu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



Kaza yapan köpeğin kliniğe sevk edilmesinden önce görüntüsü



Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,



==================



CHP Foça eski İlçe Başkanı Mert'ten, Cumhur İttifakı adayına destek açıklaması



İzmir'in Foça ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda 20 yıl boyunca çeşitli kademelerde görev alan eski ilçe başkanı Osman Mert, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Foça'da, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Serdar Mersin'i destekleyeceğini açıkladı.



Facebook sayfasından 'Kamuoyuna Saygılarımla' adı altında yaptığı paylaşımda CHP eski ilçe başkanı Osman Mert, aralarında eski CHP'lilerinde yer alacağı her kesim ve partiden kişilerden oluşan bir ekip oluşturarak, Cumhur İttifakı adayı MHP'li Serdar Mersin ile birlikte hareket edeceğini duyurdu. 2014 yılında olduğu gibi CHP Genel Merkezi'nin ilçe halkının ve partililerin görüş ve temayüllerini dikkate almadan aday belirleme yanlışına devam ettiğini savunan Mert, parti ayrımı gözetmeksizin 'Foça'ya Hizmet Sokakta İttifak' adını verdikleri bir platformla Foça'yı birlikte yönetmeye talip olduklarını belirtti.



Serdar Mersin ile beraber hareket etme kararı aldığını dile getiren Mert, "Foça'ya Hizmet Sokakta İttifak söylemi altında yola çıkıyoruz. Siyasi tercihi ne olursa olsun, genel siyasette hangi ideolojiye sahip olursa olsun, çoluğu çocuğu dedesi veya torunlarıyla Foça'da yaşamayı tercih etmiş herkesi bu platforma, bu ittifaka davet ediyorum. 3 dönem belediye başkanlığı yapan Gökhan Demirağ, CHP Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz ve Foça'ya emeği geçen herkese saygılarımı iletiyorum. Seçimlerden sonra 6 aya ihtiyacımızın olduğunu paylaşmak istiyorum. İzmirin yüzde 1'inden az seçmeni olan Foça'daki oyunuzun yerel seçimlerde Foça'mız için çok önemli olduğunu vurgulayarak saygılar sunarım" dedi.



Haber: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok

Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Son Dakika! Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı