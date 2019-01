Dha Yurt Bülteni -11

Sırasını beklemesi için uyardı, darp edildiGaziantep'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü'nde sıra kavgası yaşandı.

Sırasını beklemesi için uyardı, darp edildi



Gaziantep'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü'nde sıra kavgası yaşandı. Nüfus müdürlüğünde memur olarak çalışan Emine Yüce (30) iddiaya göre sırasını beklemesi gerektiği konusunda bir vatandaşı uyardı. Bu uyarı üzerine vatandaş görevli memur olan Yüce'yi darp etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, sendikacılar ise kadın memura yönelik saldırıyı kınadı.



Olay, dün saat 16: 00 sıralarında Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, burada görevli memur Emine Yüce ile hemen işleminin yapılmasını isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli kadın, tokat atmaya çalıştığı Yüce'yi saçlarından tutarak yere düşürdü. Saçı kopan ve görevliler tarafından hastaneye kaldırılan Emine Yüce, darp raporu alarak kendisine saldıran ismi öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu.



Yaşananların ardından Türk Büro-Sen üyeleri öğle vakti Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü önünde yaşananları protesto için basın açıklaması yaptı. Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, saldırıların sonlanması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek, "Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü'nde görevli memur arkadaşımız Emine Yüce fiziki saldırıya uğramıştır. Önlem alınması için daha ne beklenmektedir? İlla ölüm olayı mı olması gerekiyor. Nüfus müdürlüklerinde görevli polis memuru veya güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Bu da olaylara davetiye çıkarılmaktadır. İvedilikle bu kurumlarda polis ya da güvenlik istihdam edilmesi gerekmektedir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Güvenlik kamerası görüntüsü



Kavga anı



Darp edilen Emine Yüce



Atilla Özbay'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



====================



Mersin'de fırtına nedeni ile karaya oturan gemi satıldı



Mersin'de karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi, ihale ile satıldı.



Liman sahasında demirliyken 15 Ocak günü etkili olan fırtına nedeni ile bulunduğu noktadan sürüklenen Lübnan bandıralı kargo gemisi Wardeh, liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Hacizli olduğu öğrenilen gemideki 2 personel ertesi gün helikopterle kurtarılırken, tanklardaki 400 ton yakıt ile 20 ton yağın geminin alt kısmında oluşabilecek çatlaklar nedeni ile denize sızma ihtimali göz önünde bulundurarak, geminin çevresine bariyer çekildi. Yaşanan olayın ardından Liman Başkanlığı tarafından acil satış kararı çıkarılan gemi, ihaleyle 9 milyon TL'ye satıldı. İhaleyi kazanan şirketin, ilerleyen günlerde gemiyi karaya oturduğu noktadan çekeceği açıklandı.



Görüntü Dökümü



-------------



**ARŞİV **



Geminin genel ve detay görüntüleri



Gemi çevresinde inceleme yapan ekipler



SÜRE: 01'00" BOYUT: 110 MB



Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: MERSİN,



====================



Bandırma'da hamsinin kilosu 15 liraya düştü



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son günlerde etkili olan lodos ve yükselen hava sıcaklıkları hem tezgahlardaki balık çeşitliliğini artırdı, hem de fiyatlarda düşüşe neden oldu. Geçen hafta kilosu 30 liradan satılan hamsi, 15 liraya düştü.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlardaki balık çeşitliliği artış gösterirken, fiyatlar da düştü. Geçtiğimiz haftalarda havaların soğuması, Marmara Denizi'nde yaşanan fırtınalar ve olumsuz hava koşullarından dolayı balıkçı tekneleri denize açılamamış ve avlanan balık miktarında düşüş olmuştu. Marmara Körfezi'nde 4 gündür etkisini sürdüren lodos ve gündüzleri 10 derecelere kadar yükselen hava sıcaklıkları balık tezgahlarını şenlendirdi. Geçen haftalarda kilosu 30TL'ye kadar yükselen dar gelirlinin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin fiyatı 15 TL'ye kadar geriledi.



Balıkçı Metin Çokgezenler, "Marmara Denizi'nde avlanan küçük boy hamsi, geçtiğimiz haftalarda 30 liradan satılıyordu. Bu hafta 15 liradan müşteri bulmakta. Karadeniz hamsisinin ise şimdilik tezgahlarda yer almamasının nedeni fiyatının çok yüksek olması. Vatandaşların en fazla tercih ettikleri balıkların başında hamsi, sardalya ve istavrit geliyor. Ancak bu balıkların da kilosu en az 15 liradan satılıyor. Balık fiyatları geçen seneye oranla, bu sene daha pahalı. Bu yüzden vatandaşların balık tüketimi de azaldı" dedi.



Görüntü Döküm



-------



-Balık Halinden Detaylar



-Tezgahlardan Detaylar



-Röp



02: 25 sn 272 mb



Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),



===============



128 dağcı buz şelalelere tırmandı



Erzurum'da bu yıl 5'ncisi düzenlenen Emrah Özbey Buz Tırmanış festivali başladı. 10 ülkeden yaklaşık 128 sporcu ilk gün Uzundere ilçesindeki 22, 110, 120 ve 130 metre yüksekliğindeki buz şelalelere tırmandı.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 'Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonu' organize edilen 5'nci Emrah Özsbey Uluslararası Emrah Özbey Festivaline katılan yerli ve yabancı sporcular, sabah erken saatlerde Uzundere İlçesi'nde belirlenen şelalelere tırmanış için araçlarla hareket etti. Şelalelere ulaşmak için zaman zaman yürüyen sporcular önce 22 metre yüksekliğindeki buz şelaleye tırmandı. Azerbaycan'dan gelen dağcıların amatör sporculara kısa süren dersinin ardından tırmanış başladı. Azerbaycan'dan gelen profesyonel dağcıların anlattıklarını dinleyen genç dağcılar, daha sonra birer birer tırmanışlarını gerçekleştirdi.



Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) ve UMKE ekiplerinin de tedbir aldıkları festivalin ilk gününde zorlu tırmanışlar Uzundere ilçesindeki Cevizli Mahallesi arazisinde bulunan 110, 120 ve 130 metre yüksekliğindeki şelalelerde gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı sporcular gün boyunca buz tutan şelalelere tırmandı.



Festival Koordinatörü Çetin Bayram, 5 yıl önce hayatını kaybeden dağcı arkadaşları Emrah Özbey'in ismini verdiklerini söyledi. Özbey'in festivalin başlaması için önemli destekleri olduğunu hatırlatarn Bayram, bu yıl düzenledikleri etkinliğe 10 ülkeden 128 sporcunun katıldığı bilgisini veren Bayram, Erzurum'un buz tırmanışları için önemli alanlara sahip olduğunu söyledi.



Uzundere İlçesinde gün gün sürecek festivalde yerli ve yabancı dağcılar, belirlenen buz şelalere tırmanışlarını sürdürecek. Festivalin son gününde ise sporcular Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.



Görüntü Dökümü



----------



-Dağcıların şelaleye gelmesi



-Tırmanış öncesi yapılan hazırlıklar



-Tırmanacak dağcılara eğitim verilmesi



-Tırmanıştan Detay



-Çetin Bayram ile röp



-Drone ile çekilen buz tırmanışından detaylar



Haber: Salh TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM/ŞENKAYA



====================



Kayıp anahtarlar sahiplerini bekliyor



Rize'nin Ardeşen ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilen ve sayıları 200'ü geçen çeşitli markalarda araç, ev ve kasalara ait kayıp anahtarlar, sahiplerini bekliyor.



Kentin muhtelif yerlerinde düşürülen ya da unutularak kaybolan eşyaları bulanlar, Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Ardeşen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kayıp Eşya Ofisi'ne, 3 yılda 200'ü aşkın kayıp anahtar bırakıldı. Getirilen eşyaların arasında en fazla anahtarların yer alması dikkat çekti. Çeşitli markalarda lüks araçlara ait pek çok anahtar ile kayıp eşyaların sahipleri, belediye hoparlöründen yapılan anonsla bulunmaya çalışılıyor. Anahtarlarını kaybedenlerden bazıları, duyuruların ardından kayıp eşya ofisine gelerek anahtarlarını teslim alırken, geride kalan anahtarlar ise sahiplerini bekliyor.



'BELKİ BİR GÜN SAHİPLERİ GELİR'



Ardeşen Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Eskiçırak, duyarlı vatandaşların çeşitli yerlerde bulduğu çoğunluğu anahtarlardan oluşan kayıp eşyaları kendilerine teslim ettiğini belirtti. Eskiçırak, "Bu kadar anahtar 3 senede birikti. Sayıları daha fazlaydı. Belki de bu kadar anahtarı da sahiplerine teslim ettik. Duyarlı halkımız bulduğu eşyaları bize getiriyor. Bazen cep telefonu da oluyor. Bir kayıp eşya gelince hemen hoparlörden anons ediyoruz. Kimisi geliyor anahtarını alıyor. Bazı anahtarda böyle yıllardır bekliyor burada. Ev anahtarı, kasa, her marka araç anahtarı var. Herhalde sahipleri anonslarımızı duymadı. Bunlar burada beklemeye devam edecek. Belki bir gün sahipleri gelirö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Kaybolan anahtarlardan görüntüler



Belediyeden yapılan kayıp anonsu



Röpler



Detaylar



BOYUT: 399 MB



Haber Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE,



====================



İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini su bastı



İzmir'de, gün boyu aralıklarla yağan yağmur nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.



İzmir'de, gece başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla sürdü. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde yollarda su birikintileri oluştu. Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ise manzara yine aynıydı. Yağmur suları nedeniyle birçok işyerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok esnaf, olumsuz hava koşulları ve dükkan önlerinin göle dönmesi nedeniyle siftah dahi yapamadıklarını söyledi. Çarşı esnafı, altyapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



Kemeraltı Çarşısı'nın göle dönen sokaklarından görüntü



Su basan işyerlerinden görüntü



Esnafın ve belediye ekiplerinin çalışmalarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



=====================



Yangın sırasında çatıdan düşerek ölen işadamı defnedildi



Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çıktığı çatıdan düşerek götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), defnedildi.



Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 28'inci Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Yaşar Seçgin, ahşap fırınından çatıya yükselen dumanları fark etti. Dumanın nedenini tespit etmek isteyen Seçgin, çatıya çıktı. Kısa süre sonra çatıda dengesini kaybeden Yaşar Seçgin, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı Seçgin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Olaydan 2 saat sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden firma sahibi, bugün öğle namazını müteakip Urgancılar camiinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Mahmudiye Mezarlığında defnedildi.



Görüntü dökümü:



-------



-Cenazeden detaylar



-Cenaze namazı



-Genel görüntüler



Süre: 2 dakika 52 saniye, Boyut: 14 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

Sıra Beklemek İstemeyen Kadın, Nüfus Memurunun Saçlarını Yoldu! Kamera Kayıttaydı

Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi