Dha Yurt Bülteni-11

11Bitlis'te kafenin teras çatısı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı (EK)1)VALİ ÇAĞATAY OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUBitlis Valisi Oktay Çağatay bir kafenin çatı katında meydana gelen ve Tayfun Sulak'ın (22) ölümü ve 3'ü asker 7 kişinin yaralandığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ-11



Bitlis'te kafenin teras çatısı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı (EK)



1)VALİ ÇAĞATAY OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Bitlis Valisi Oktay Çağatay bir kafenin çatı katında meydana gelen ve Tayfun Sulak'ın (22) ölümü ve 3'ü asker 7 kişinin yaralandığı olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, yaralıları da hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çağatay, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Çağatay, "Maalesef kar yoğunluğundan dolayı bugün bir kaza meydana geldi. Bitlis şehir merkezinde bulunan bir cafenin teras çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımız iyi, bugün taburcu olacak durumdalar. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Bitlis bu sene çok zor bir kış geçiriyor. Ekiplerimiz müdahale ediyor ama ne yazık ki bu tür kazalar da yaşanıyor. Vefat eden kardeşimize Allahtan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum." dedi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Olay yerinden detay görüntüler



-Olay yeri çalışmalarından detaylar



-Vali Oktay Çağatay'ın olay yeri incelemelerinden detaylar



-Hastahaneden detay görüntüler



-Vali Oktay Çağatay'ın yaralıları ziyaretinden detaylar



-Vali Oktay Çağatay'ın açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler



===================================================



Ampute Milli Takım kaptanı Çakmak'ın annesi toprağa verildi (EK)



2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak'ın vefatı nedeniyle telefon ile arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Osman Çakmak'tan Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi süren babası Ömer Çakmak'ın durumu ile ilgili de bilgi alarak, ayrıca geçmiş olsun dileklerini de iletti.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kaptan Çakmak'ın Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi



Haber: TOKAT, DHA



===================================================



3)ANTALYA'DA ORMANDA GENÇ KIZA 'İŞKENCE'YE 6 GÖZALTI







ANTALYA'da, tartıştıkları S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız 6 kişi, gözaltına alındı.



Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer 3 kızın çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nin otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı ormanlık alana gidildi. Burada Yasin K.'nin yanı sıra diğerleri de S.D.'yi darbetti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.



Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirlediği 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -



==================================================



4)EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR, KÜLTÜR MERKEZİNİN SALONUNA SIĞMADI



ADANA'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 'EYT Buluşması' gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.



EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'EYT Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya, emekli maaşı alabilmek için yaş süresinin dolmasını bekleyen çok sayıda kişi ile CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin, İYİ Parti Adana milletvekilleri İsmail Koncuk ve Metanet Çulhaoğlu ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı. Buluşmanın gerçekleştirildiği 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.



Kalabalığa hitap eden EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yöneticisi Ali Ulutaş, "EYT sorununun acilen çözümünden yana olacağız. Yani yanımızda olanın yanında olacağız, diyoruz. Herkes bilsin ki bizler kırmadan, dökmeden, yasal çerçevede emeklilik hakkımızı almak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda dünyaya örnek bir mücadele sergiliyoruz ve devam edeceğiz" dedi.



Buluşmada, konuşmaların devamında çeşitli gösteriler ve sunumlar yapıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------



- EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yöneticisi Ali Ulutaş açıklaması



Programa katılımcılardan genel ve detaylar



Salonda açılan Pankartlar



SÜRE: 03'16" BOYUT: 362 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



====================================================



5)KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITIP ESNAFLARI DOLANDIRDI



KARABÜK'te, kendisini doktor olarak tanıtan kişi esnaflardan alışveriş yaparak dolandırdı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Karabük'te kendisini doktor olarak tanıtan kişi, iş yerlerinden alışveriş yapıp parasını ödemeyerek esnafları dolandırdı. Bahçelievler Mahallesi'nde market işleten Turgut Ertaş, askerdeki oğlu ile cep telefonunda görüntülü konuşması sırasında saçkıran olduğundan dolayı bıyıklarını kestiğini ve tedavi olacağından bahsettiğini, bu sırada içeriye bir kişinin girdiğini ifade ederek, "Telefonuyla 'hocam böyle yapalım' diye konuşarak içeriye giren kişi, 2 paket sigara alıp 'Abi elini sürme bak, sürersen yayılır. Ben doktorum, sana reçete yazayım, git eczaneden al' dedi. Reçete yazdı, doktor numarasını yazdıktan sonra kredi kartı verdi. Kartın limiti olmayınca 'eşimin kartını almışım, kusura bakma, ben burada satılık ev arıyorum, buraya yeni atandım' dedi. Bende 'tamam diyerek dükkanı kapatıp eczaneye ilaçları almaya gittim. Eczanedeki görevli kız 'öyle bir ilaç yok' deyince doktor numarasını bakıver dedim 'öyle bir doktor da yok' dedi. Dolandırıldığımı anlayınca karakola gidip şikayetçi oldum." dedi.



Aynı mahallede çiğ köfte dükkanı sahibi Şaban Öztürk ise, "Telefon kulağında 'Hemşire hanım şöyle yapın, hemşire hanım böyle yapın' diyerek içeriye girip 5 dakika kadar konuştu. Ben buranın yabancısıyım, Ankara'dan geldim, beyin cerrahisi doktoruyum' dedi. 1 kilo çiğ köfte, Maraş dondurması ve içeceklerle birlikte 85 TL'lik alışveriş yaptı. Kredi kartlı limiti yetersiz çıkınca en yakın ATM'ye gidip geldi. 'Eksi hesaba düşmüşüm, eşimde doğum uzmanı doktoru. Onun kartından kendi kartıma havale yaparım' dedi. Kendisine doktor diye güvendim. Ertesi günde gelmeyince hastaneye sorup, araştırdım kendisini. Böyle bir doktorun olmadığını söylediler. Öğrendim ki başkalarını da 'doktorum' diyerek dolandırmış" diye konuştu.



Polis ekipleri, incelemeye aldığı iş yerlerinin güvenlik görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Marketteki güvenlik görüntüsü



-Turgut Ertaş röp



-Şaban Öztürk röp



Süre: (04.50) Boyutu: (537 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



====================================================



6)İŞ MAKİNESİNİN TEKERLERİ, DONAN ÇILDIR GÖLÜ'NDE BUZA SAPLANDI



ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapılırken, iş makinesinin tekerlekleri buza saplandı. Buz kütlesinin kalın olması, olası faciayı önlerken, tekerlerin saplandığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.



Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Her yıl yerli- yabancı yüzlerce kişinin akınına uğrayan, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü üzerinde, atlı kızak da yapılıyor. 9 Şubat'taki '6'ncı Uluslararası Çıldır Kristal Göl Festivali Atlı Kış Şöleni'ne hazırlık için bugün belediyeye ait iş makinesiyle göl üzerinde kar temizleme çalışması yapılmak istendi. Operatör Cahit Turan, çalışmaya başladığı sırada, iş makinesinin tekerlekleri buza saplandı. Buz kütlesinin kalın olması, olası faciayı önlerken, tekerlerin saplandığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



-Saplanan iş makinesi



-Çıldır Gölü'ne gelen misafirler



-İş makinesinin çıkarılmaya çalışılması



(Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, -



======================================================



7)MUŞ - ÇOCUKLARIN KAYAK KEYFİ



Muş' ta hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Muş Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.



Muş ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşların akınına uğradı.



Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle son günü tatilini aileleriyle birlikte Güzeltepe köy mevkisindeki kayak merkezinde geçirmeyi tercih eden çocuklar lastik bot ve kızaklarla kayarken, güzel görüntüler ortaya çıktı .



Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kayak merkezinde aldıkları kızaklarla, hafta sonunu kayak yaparak geçirdiklerini söyledi.Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için çocuklara bir ödül olsun diye kayak merkezine geldiklerini belirten vatandaşlar burada çocuklar bir etkinlik çerçevesinde kayak yaparak eğleniyorlar" dedi.



Tatilin son gününü iyi değerlendirmek amacıyla kayak merkezine geldiklerini söyleyen çocuklar " Kayağın tadını çıkarıyoruz, yarın sakin kafayla yeniden okula gideceğiz"dedi



Görüntü Dökümü



---------------



-Kayak merkezihden görüntüler



-Kayan çocuklar



Röpler



MUŞ/DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü

Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada

Barış Manço'ya Mezarının Başında Sevgi Seli! Hayranları Akın Akın Geldi

Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması