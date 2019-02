Dha Yurt Bülteni -11

Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum alarmı (3)VALİ KARALOĞLU: OKULLARIN ÇATI VE DUVARLARINDA YIKILMALAR OLDUAntalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı...

Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum alarmı (3)



VALİ KARALOĞLU: OKULLARIN ÇATI VE DUVARLARINDA YIKILMALAR OLDU



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma ve seralarda zarar meydana geldiğini belirtti. Bir gün önceden tedbirlerin alındığı ve 5 ilçede okulların tatil edildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Kaş bölgesinde bazı okulların çatılarında, bazı okulların çevre duvarlarında yıkılmalar oldu. Sera alanlarında da zarar oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri yaşandı. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu ama şu an bir can kaybımız yok, mal kayıpları var onların tespitlerine çalışıyoruz" diye konuştu.



Bucak Kaymakamı Sezgin: Şehir şebekesinde bulunan bakterilerle mücadele ediyoruz



Burdur'un Bucak ilçesinde yüzey sularının içme suyuna karışması sonucu 2 depoda oluşan bakteri nedeniyle bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 1400 oldu. Valilik ilçede bugün de içme suyunda klorlama çalışması yapılacağını duyurdu. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, "Suya klor salarak şehir şebekesinde bulunan bakterilerle mücadele ediyoruz" dedi.



Bucak'ta hafta sonunda başlayıp devam eden birkaç günde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu. İlçe merkezine içme suyu temin eden 2 kuyunun aşırı yağışlardan dolayı yüzey sularının sondaj kuyusuna karışması, kirlenmeden dolayı bakteri üremesi ve bunun da şebeke suyuna dahil olması nedeniyle salgın yaşandığı belirlenirken, özellikle Mehmet Akif, Fatih, Yenimahalle, Barbaros ve Sanayi mahallelerinde salgın oluştu.



SULARI KAYNATMADAN İÇMEYİN



İlçede içme suları kesilirken, depolarda ve içme sularında klorlama çalışması yapıldı. Bölgede salgını önlemeye yönelik çalışmalar sürerken, Burdur Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal salgını dolayısıyla içme sularında ikinci bir yüksek klorlama yapılacağından, suların kaynatılmadan içilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada, "Bucak ilçe merkezimizde içme suyu şebekelerinin temizliği amacıyla su depolarında yüksek düzeyde klorlama yapılacak olup, bugün saat 11.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar suların kaynatılmadan içilmemesi, temizlik ve hijyen konusunda da azami ölçüde hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir" denildi.



'BAKTERİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'



Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin de konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı. Tüm köy ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla bir güvenlik toplantısı yaptıklarını ve konuyu ele aldıklarını anlatan Yalçın Sezgin, "Bugün ikinci kez süper klorlama yapacağız. Yani suya bol miktarda klor salarak şehir şebekesindeki bakterilerle mücadele ediyoruz. Halkı belediye hoparlöründen bilgilendiriyoruz. Şu anda süper klorlama yapıldığı için suda bol miktarda klor var. İçilmesi sakıncalı. İçilmesi gerekiyorsa kaynatılması gerekiyor" dedi.



'İKİ KUYUDA KİRLİLİĞİ BULDUK VE DEVRE DIŞI BIRAKTIK'



İçme suyunun tam temizlenmesi için vatandaşların çeşmeleri açarak suyun temizlenmesine ve kokunun gitmesine yardımcı olmalarını isteyen Yalçın Sezgin, "Bucak'a içme suyu veren 29 kuyunun suyu laboratuvar ortamında incelendi. İki kuyuda yüzey sularından kaynaklanan yoğun kirlenme olduğu tespit edildi. Evsel atıkların aşırı yağışlarla süzülmeden taban sularına indiği için kirlenmiştir. İlçemizde iki kuyuda kirliliği bulduk ve devre dışı bıraktık. İlçemizin içme suyunu sağlayan daha 20 kuyumuz var. Bunlarda laboratuvar sonuçlarına göre bir kirlilik rastlanmadı. Ayrıca içme sularımızı periyodik şekilde laboratuvar analizini yaptırıyoruz" diye konuştu.



'SUYA YATIRIM YAPILMAMIŞ'



Bucak'ta geçmişte içme suyuna yatırım yapılmadığını, en yeni su deposunun 30 yıllık olduğunu vurgulayan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, şöyle devam etti:



"50 yıllık depo var ve yapıldığı tarihi kimse hatırlamıyor. Biz 29 depodan aldığımız suyu depolarda yapılan klorlama ile şehrimize aktarıyoruz. Şehrin içme suyu şebekesi eski tarihli. Yıllarca yatırım yapılmamış, küçük tedbirlerle bugüne kadar gelmiş. Buna ilişkin ciddi anlamda bir çalışma yapmakta yarar var."



'BAŞVURULAR AZALDI'



Yalçın Sezgin, ilçede mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuruların önceki günlere göre azaldığını da belirterek, "Bucak büyük bir ilçe, mutlaka rahatsızlıklar olacak. Ama sağlık kuruluşlarımızda mide bulantısı, kusma ve ishal salgını vakaları azaldı. Yine de tedbirli olmalıyız. İçme suyu kuyusundaki bakterinin bulaşmanın yayılma ihtimali var. Aynı hane içerisindeki vatandaşlarımızın birbirleriyle temaslarında dikkatli olmalı, hijyene önem vermeli, hasta olan bireyle temaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.



Siverek'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaya öncelikli trafik bilincinin oluşması için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi yapıldı.



Türkiye'nin bütün şehirlerinde düzenlenen eylem İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Bulvarı'ndaki Gazi Paşa ilkokulu önünde yapıldı. Eyleme ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Protokol öğrenci ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullandı. Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi verildi. Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Ekim ayında yürürlüğe giren yasaya uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidini kullandık. Bu konuda vatandaşlarımız ve sürücülerimizin hassasiyetinin arttırılması gerekiyor. Bu hususta yıl boyunca faaliyetler devam edecek ve yaya önceliğini bu yıl için gerçekleştirmeye çalışacağız. Ülkemizde 2018 yılından itibaren yaya geçişlerinde yayaya öncelik verildi. Bu hususta bir de uyarı yapmak istiyorum ki 488 lira bir idari para cezası var. Bu hususların yaşanmaması trafik kazalarında yaya kayıplarının en aza indirgenmesi konusunda bu proje bugün Bakanımızın öncülüğünde yıl boyu devam edecekö dedi.



Komşusunu öldürmekle suçlanan şüpheli adliyeye sevk edildi



Zonguldak'ın çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren Veli B., adliyeye sevk edildi.



Olay, 28 Ocak günü Kormanlar köyünde meydana geldi. Ormanlık alandaki hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan Recep Karaca, akşam dönmedi. Ailesi ve köylülerin yaptığı aramalarda, gece saatlerinde Recep Karaca'nın cesedi bulundu. Yabani hayvanların saldırısına uğradığı tahmin edilen Recep Karaca'nın, yapılan otopsisinde av tüfeği ile sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.



Soruşturmayı derinleştiren jandarma, köyde araştırma yaptı. Jandarma, şüpheli olarak Recep Karaca'nın komşusu Veli B.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan keşifte Veli B., Recep Karaca'yı av tüfeği ile ateş ederek sırtından vurup, öldürdüğünü itiraf etti.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Veli B., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Kocaeli'de yaya öncelikli trafik uygulaması başlatıldı



İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesinin ardından Kocaeli'de yıl boyunca yapılacak çalışmalar Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildi. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımı ile başlatıldı. İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi'nde Vali Aksoy ve beraberindekiler yaya öncelikli trafik hakkında sürücüler ve yayalara bilgi verdi. Trafik polisleri araçları durdurarak uygulama hakkında hazırlanan broşürleri sürücülere dağıttı.



Yapılan uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İçişleri Bakanlığımız bu yılı yaya önceliği yılı olarak ilan etti ve bu kapsamda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de bugün 152 noktada bin 147 personelimiz yaya geçitlerinde görev alarak bu uygulamayı halkımızla paylaşıyor. Burada temel amaç yayalarımızın güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarında oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek. Türkiye genelindeki trafik kazalarına baktığımızda özellikle birinci sırada yer alan kaza oranı yoldan çıkma şeklinde, yüzde 22 civarında bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Onun dışında ikinci sırada da, özellikle yayaların karıştığı trafik kazaları bulunmaktadır. Kocaeli'ne baktığımızda da yayaların karıştığı trafik kazalarının oranı yüzde 20 civarındadır. Bu yönüyle baktığımızda yayalarımızın trafik kazalarından etkilenmemesi ve normal bir şekilde günlük yaşamlarına devam edebilmeleri bakımından toplumsal bir duyarlılığın ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktaydı. Bu anlamda Karayolları Trafik Kanunu'nda Ekim ayı içerisinde yapılan bir düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışının egemen kılındığı bir düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız." dedi.



Çalışmaların yıl boyu devam edeceğini ifade eden Vali Aksoy, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de özellikle polis ve jandarma teşkilatlarımız bu konuda toplumu bilinçlendirme adına eğitim çalışmalarına yıl boyu devam edecek. Temel amacımız yayalarımızın trafik akışından olumsuz etkilenmemesi ve sürücülerimizin de özellikle yayalara öncelik hakkı tanıma konusundaki duyarlılıklarını üst noktaya taşımalarını sağlamaktır. Bu amaçla bu kampanyamızı Kocaeli'de de başlatıyoruz. Temel amacımız özellikle yayalarımızın karıştığı trafik kazalarını en aşağı seviyeye indirmek ve tamamen ortadan kaldırabilmek. Bu konuda ilgili birimlerimiz büyük bir hassasiyet içerisinde bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda her türlü eğitim çalışması yapıldıktan sonra kural ihlali yapan ve mevzuata aykırı davranışta bulunan gerek yaya olsun, gerek sürücü olsun tümüne cezai işlemler uygulanacak. Bu konuda amacımız tabii ki ceza kesmek değil. Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek, sıfırlamak anlamında bir gayreti ortaya koymaktır." diye konuştu.



112'ye gelen ihbarların yarısı asılsız



Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, acil komuta merkezine günlük 4 bin 800 civarında çağrı geldiğini, bunların yarısının gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi.



112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, "Biz 36 istasyon ve 627 personelle sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 2017 yılında 120 bin 560 civarında olan vaka sayımız 2018 yılında 136 bin civarına yükseldi. Vaka sayısında yaklaşık yüzde 13'lük bir artış var. Ancak çağrı sayımızda yüzde 3'lük bir azalma oldu. Bunun da 'Yaşama Yol Ver', 'Minik 112' kampanyasının ve farkındalık çalışmalarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için verileri değerlendirdiğimiz de pozitif bir gelişme oldu" ifadelerini kullandı.



'AKŞAMA NE YEMEK PİŞİRELİM? DİYE SORANLAR OLUYOR'



Asılsız ihbarlara değinen Gürbeden, "Maalesef telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, muhabbet etmek için çağrı alıyoruz. Ayrıca 'Akşama ne yemek pişirelim?' şeklinde soru soranlar oluyor. Bunun dışında çocukların aramaları oluyor. Bu tür gereksiz aramalar var. Neredeyse günlük 4 bin 800 civarında çağrı alıyoruz. Bunun yarısı halen gereksiz aramalardan oluşuyor" diye konuştu.



'GÜNDE YAKLAŞIK 100 HASTA İÇİN YER ARAMASI YAPIYORUZ'



112 komuta merkezinin hastaların koordinasyonunu sağladığını kaydeden Gürbeden, "Biz 112 olarak sahadan acil vakaların alınıp, nakli dışında iller arasında ve il içinde hastalarımıza yer arıyoruz. Bu hastalarımızın koordinasyonunun sağlanması çok önemli bir konu. Günde yaklaşık 100 hasta için yer araması yapıyoruz. Bu da yılda 37 bin hastaya yer aradığımız anlamına geliyor. Özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için koordinasyon sağlıyoruz" şeklinde konuştu.



'112'NİN GEREKSİZ ARANMAMASI VAKALARA DAHA HIZLI ULAŞMAMIZI SAĞLAYACAKTIR'



112 çağrılarında ihbarda bulunanın adresi tam olarak bilmesinin vakaya ulaşmalarında kolaylık sağlayacağını belirten Gürbeden, "112 ambulansı çağıranların Bizim vatandaşlarımıza hızlı ulaşabilmemiz için öncelikle adreslerini ve apartman dış kapı numaralarını doğru bir şekilde öğrenmelerin i rica ediyoruz. Çünkü dış kapı numarasında apartman numarası girdiğimizde onlara ulaşmamız çok kolay oluyor. Buna özellikle dikkat etsinler. Bunun dışında evde yalnız kaldıklarında fenalaştıklarında kapıyı açık bıraksınlar. Kapı kapalı olduğu için itfaiye çağırdığımız vakalarımız oldu. Gereksiz yere 112'nin aranmaması bizim vakalara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.



'Askeri casusluk davası'nın savcı ve hakimleri hakkında iddianame



İzmir'de, FETÖ/PDY adına faaliyette bulunarak, 'Askeri casusluk davası'nda usul ve yasaya aykırı işlem yaptıkları iddia edilen eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, eski savcı Zafer Kılınç ve eski hakim Atilla Rahman'ın da aralarında bulunduğu 12 eski savcı ve hakim hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı.



357 SANIK BERAAT ETMİŞTİ



İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği 'Askeri casusluk' davasıyla ilgili eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, eski cumhuriyet savcıları Ali Çelik, Zafer Kılınç, Hüseyin Alaybay, Mehmet Sedat Erbaş, Mustafa Kayın ile eski hakimler Atilla Rahman, Serdar Ergül, İsmail Kurt, Cahit Kargılı, Dilek Öztürk, Mehmet Ayan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda 12 eski savcı ve hakim hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı.



MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDULAR



İddianamede şüphelilerin FETÖ adına faaliyette bulundukları, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bazı kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik eylemde oldukları anlatılarak, şöyle denildi:



"Kamuoyunda 'İzmir Askeri Casusluk Davası' olarak bilinen dava üzerinden, karara bağlanan evrağın soruşturma ile kovuşturma sürecinde usul ve yasaya aykırı işlem tesis ederek mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulundukları anlaşılmıştır."



NÖBETÇİ OLMADAN TUTUKLAMA YAPTI



Şüphelilerden eski hakim Serdar Ergül'ün nöbetçi olmadığı halde nöbetçi hakimin bilgisi dışında aralarında Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin de bulunduğu 20 TSK personeli hakkında tutuklama kararı verdiği anlatılan iddianamede, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından kapatılan İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilen Atilla Rahman ile eski üye hakimler Dilek Öztürk ve İsmail Kurt'un sanıkları, uzun süre tutuklu kalmalarına neden olarak mağdur ettikleri ifade edildi.



SORUŞTURMA, ABD'DEN GELEN MAİLLE BAŞLATILDI



Şüphelilerden eski savcı Zafer Kılınç'ın ABD'den gönderilen e-mail ile başlattığı soruşturmada, emniyet mensuplarının yasaya aykırı yaptıkları işlem vurgulandı. Soruşturma aşamasında ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda ele geçirildiği belirtilen delillerin sürekli siyah poşette bulunmasının şüphe uyandırdığı belirtilen iddianamede "Pandora veri tabanını içeren dijital materyallerin bulunduğu ev aramalarında genelde şüphelilerin ikametgahlarında olmamaları, suç unsuru içerdiği iddia olunan materyallerin sürekli siyah poşet içerisinde bulunması şüphe uyandırıcıdır" denildi.



Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -

