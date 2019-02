Dha Yurt Bülteni-11

Eroğlu: Irak'ta su israfı var, ortak çalışma yapacağız Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın su sorununun giderilmesi için Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacaklarını söyledi.

Eroğlu: Irak'ta su israfı var, ortak çalışma yapacağız







Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın su sorununun giderilmesi için Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacaklarını söyledi.



Afyonkarahisar'a bir dizi ziyarette bulunmak için gelen Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Eroğlu'na ziyaretinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti. Eroğlu ve beraberindekiler, Başkan Çoban tarafından karşılandı.



'CUMHURBAŞKANIMIZA SUNUM YAPACAĞIZ '



Ziyaret öncesi gazetelere açıklama yapan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Irak Özel Temsilcisi atanmasının ardından yaptığı çalışmaları anlattı. Irak'ta su israfının söz konusu olduğunu, bu konularla ilgili bütün kurumlarda toplantı yaptıklarını belirten Eroğlu, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapacağım. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız. Biz su konusunda öyle teknolojiler geliştirdik ki dünyada ilk 3'e giriyoruz. Şu anda dünyanın en büyük barajlarını yaptık. En ileri içme suyu, atık su arıtma tesisleri ve sulama alanları, barajlar ve göletler yaptık. Bu konuda büyük tecrübemiz var. Dost, kardeş ülke Irak'a bu tecrübelerimizi aktaracağız. Bunun için bir bedel almayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatına göre Irak'a hareket edeceğiz" dedi.



Yozgat'ta okul yolunda kaza: 3'ü çocuk 4 yaralı







Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, İbrahim K.'nin (43), kızı ve 2 yeğenini okula götürdüğü otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada İbrahim K. ve 3 çocuk ağır yaralandı.



Kaza, saat 08.30 sıralarında, E-88 karayolunun Sekili köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim K., kızı Hatice K. (10) ile yeğenleri Şakir K. (11) ve Faruk K.'yi (7), sabah otomobille okula götürmek üzere yola çıktı. İbrahim K. yönetimindeki 66 HB 834 plakalı otomobil, sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşaktan geçerken, Kırıkkale yönünden gelen H.H. yönetimindeki 71 FL 150 plakalı TIR ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü İbrahim K. ile kızı ve 2 yeğeni, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk tedavilerinden sonra Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



'YOLDAKI SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ'



Sekili Köyü Muhtarı Sabit Avcı, otomobil sürücüsü İbrahim K.'nın, geçen yıl babaları ölen yeğenleri Şakir K. ve Faruk K.'nın da bakımını üstlendiğini, kendi kızı ile birlikte onları okula götürmek isterken kazanın meydana geldiğini söyledi. Muhtar Avcı, kazanın meydana geldiği yolda 2 yıldır yenileme çalışması yaptığını söyleyerek, "Yol yapımı tamamlandı ancak sinyalizasyon sistemi henüz kurulmadı. Son 2 yıl içerisinde ölümlü kazalarla karşılaştık. Bir an önce bu yoldaki sorunların çözülmesini bekliyoruz" dedi.



Kaza öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin kavşaktan çıkması ve TIR'ın geçmesi yer aldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.



Bodrum'da evin terasındaki patlama panik yarattı



Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitedeki evin terasında patlama meydana geldi. Kısa süreli panik yaşanırken, patlama nedeniyle çevredeki bazı binaların camları kırıldı, düşen beton parçaları park halindeki bir otomobile zarar verdi.



Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evin terasında, bugün saat 10.00 sıralarında, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası evden kopan beton parçaları sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Patlama nedeniyle sitede bulunan bazı evlerin de camları kırıldı.



Patlama sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri sevk edildi. Patlamanın ardından sitede yaşayanlar, kısa süreli panik yaşadı. Mahalle sakinleri, telaşla evlerinden dışarı fırladı.



Olayda ölen ve yaralının olmazken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi. Patlamanın, terastaki buzdolabından kaynaklandığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili sorturma başlattı.



Mardin'de 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi



Mardin kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.



Mardin merkez Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'lılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kılıç-106, Şafak-107, Tanzer-24 ve Tokat-9' operasyonları düzelendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, sığınıklarda yapılan aramalarda 150 kilo plastik patlayıcı, 4 kilo amonyum nitrat, av tüfeği, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 105 milimetrelik obüs mühimmatı, 23 Kalaşnikof fişeği, 30 fünye, hedef noktalayıcı ve aparatı, 2 el dürbünü, 140 pil ve cep telefonu ile çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler imha edildi.



Özel sporcu Enes, yeni yaşını protokolle kutladı



Trabzon'da Masa Tenisi Şampiyonası'nda Dünya 3'üncüsü olan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününü, kent protokolünün de katılığı partiyle kutladı. Enes, doğum günü pastasını keserek ikram ettiği katılımcılarla horon ve kolbastı oynadı, unutulmaz anlar yaşadı.



Masa tenisinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 7 madalya kazanarak başarılara imza atan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününe Trabzon protokolünü davet etti. Kentte, özel çocukların dönüşümlü olarak çalıştığı Ballim Kafe'de düzenlenen doğum günü partisine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgenerel Halil Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik katıldı. Yılmaz'ı bu mutlu günün de ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kent protokolünün sürprizi karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Yılmaz, Vali Ustaoğlu, Başkan Genç ve ailesi birlikte kestiği doğum günü pastasından katılımcılara ikramda bulundu. Tebrikleri kabul eden özel sporcuya, kent protokolünün yanı sıra arkadaşları da çeşitli hediyeler verdi. Pasta kesiminin ardından çalınan müzik eşliğinde horon tepip, kolbastı oynayan Yılmaz ve arkadaşları, gönüllerince eğlendi, unutulmaz anlar yaşadı.



'DAVETE İCABET ETTİK'



Yeni yaş gününde Yılmaz'ı yalnız bırakmayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bizi bu anlamlı gününe davet ettiğinde bizde memnuniyetle bu doğum gününde onu yalnız bırakmak istemedik. Davete icabet ettik. Allah uzun ömür sağlık sıhhat versin. Enes, bizim çok kıymetlidir" dedi.



'ZORLUKLARI BİLİYORUZ'



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Çok güzel mutlu bir anı paylaşıyoruz. Enes, medarı iftiharımız. Trabzonspor'umuzu da inşallah buraya getireceğiz. Burada tüm kardeşlerimizle bütün engelleri aşarak yeni dönemde sayın valimizin riyasetinde bizler de belediye olarak güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Zorlukları biliyoruz, kardeşlerimizin önündeki engelleri aşmak adına sorunları biliyoruz. Bunları birlikte aşacağız" diye konuştu.



Doğum gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür eden Enes Yıldırım ise çok mutlu olduğunu söyledi.



Cami ve kurs binasının altından yol geçiyor







Rize'nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde arazi yetersizliği nedeniyle cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolu üzerine inşa edildi. Bölge sakinleri, araçlarıyla cami ve kurs binasının altından geçerek köylerine ulaşımı sağlıyor.



Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yapımı için çalışma başlatıldı. Köyde yeterli arazi bulunamayınca kurs binasının ve caminin bir bölümünün yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 4 katlı kurs binası ile caminin avlusu, yolun üzerine inşa edildi. Kurs binası inşaatı yıllar önce tamamlanırken cami inşaatı ise 2 yıl önce bitirildi. Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı.



Esentepe Köyü Camisi İmamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Görenler şaşırıyor" dedi.



Ayvalık'ta çeyiz sandığı giysileri moda oldu



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi ve Kozak yaylaları köylerinde çeyiz sandıklarından çıkan 40 yıllık giysiler, ilgi görüyor.



Ayvalık ilçesinde, Altınova Mahallesi ve Kozak yaylası köylerinde 40 yıldır çeyiz sandıklarında muhafaza edilen şalvarlar, elbiseler, cepkenler, yorgan pamuğu ile kapitone yapılan ve 'Pamuklu' diye adlandırılan ceket, simli elbiseler, üç etekler, pazenler ve rengarenk içlikler moda oldu. Sandıklardan çıkarılan çeyizlik kıyafetler, bölgede günlük kıyafet olarak giyilmeye başlandı. Tarihi Atarabacılar Meydanı'ndaki antika eşya dükkanında, Ruhsar Üstünsoy tarafından satışa sunulan 40 yıllık giysiler, yoğun talep görüyor.



'HEM GİYİYORUM, HEM SATIYORUM'



Lacivert, çiçek desenli pazen elbisesinin en sevdiği kıyafetlerden biri olduğunu belirten Ruhsar Üstünsoy, "Aslen Malatyalıyım. Babamın görevi dolayısıyla Ayvalık'a yerleştik. Bu dükkan kiracımızındı, ben de müşterisiydim, sonra devraldım. İşimi çok severek yapıyorum. 8 yıldır antika eşya satışı yapıyorum. Elbiseler köy sandıklarından. Altınova Mahallesi ve Kozak yaylası köylerinden geliyor. Aslında hala bu şalvarları köylerde giyiyorlar. Dışarıdan gelenler, özellikle yabancılar bu parlak şalvarları tercih ediyor. 2 tane ile başladım. Benim sattığımı gördükçe 'Biz de getirelim' diyerek getirdiler ve elbiseler çoğaldı, satışı da fazla. Şu an elimde 100'e yakın farklı elbise ve ceket var. Elimde bir tane Ayvalık'ın köylerine ait en az 100 yıllık elbise de var. Giyilmez diye yakılan ceketlerden kalanlar şimdi moda oldu. Ben severek kullanıyorum köy elbiselerini. Üzerime giydiğim her şey satılıyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şekilde terziye verip düzelttirmiyorum. Dokunmadan satıyorum. Yırtık, soluk hiç önemli değil. Özellikle öyle arıyorlar" dedi.



'HÜLYA AVŞAR DA ELBİSE ALDI'



Kenarları Kaz Dağlarını sembolize eden zikzak motif ile süslü parlak ceketleri, kot pantolonla günlük giyimde kullananlar olduğunu kaydeden Ruhsar Üstünsoy, müşterileri arasında Hülya Avşar ve Elif Boyner Kürşat olduğunu da belirtti. Üniversiteden öğretim üyelerinin derste öğrencilerine göstermek için kendisinden kıyafet aldığını söyleyen Üstünsoy, "Hülya Avşar, elbiseleri görünce 'Cennete düştüm' demişti. Kırmızı, ipekli köy elbisesi aldı benden. Elif hanım kumaşı nedeniyle yazın çok tercih edilen desenli elbiselerden almıştıö diye konuştu.



'KUMAŞLARI DAHA ORGANİK'



Sandıktan çıkan kıyafetleri neden tercih ettiğini anlatan esnaf Cemile Buz ise "Ruhsar'a ara sıra gelip kıyafetler bakıyorum, sandıktan çıkarılmış. Elbise, yelek, bluz. Eskiler daha hoş, kumaşları daha düz, daha organik" dedi.



Aldığı kıyafetlerden özellikle ceketleri çok beğendiğini ifade eden Beliz VanDer Velde ise, "Modada geriye dönüş var. Çeyiz sandığından çıkanlar daha çok değerlendi. Bence özel günlerde bu kıyafetlerle gidilmesini tavsiye diyorum. Ruhsar Hanım bunu çok güzel yapıyor. Çok gelen giden var. Değerlendiriyorlar, alıyorlar. Ben de bu elbiseyi özel bir günde giymek istiyorum. Umarım beğenilir ama beğenileceğine inanıyorum" diye konuştu.



Adliye personelinden kan bağışı



Aydın'ın Nazilli Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.



Nazilli Adliyesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı adliye personeli katıldı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'na gelen adliye çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, tüm adliye personeline teşekkür ederek, "Kan bağışında bulunmak bir vatandaşlık görevidir. Verecek olduğumuz bir damla kanın dahi bir can kurtardığını asla unutmamalıyız. Bir damla kana, kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiç belli olmaz. Onun için sürekli olarak sağlığımız el verdiği sürece Kızılayımıza kan bağışında bulunmalıyız. İşte bizlerde adliye personelleri olarak, bu farkındalığın artırılmasını istiyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz" dedi.



Kızılay görevlisi Dr. Nihat Kılıç ise, "Nazilli Adliyesi yönetimine, Başsavcımıza ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



