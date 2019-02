Dha Yurt Bülteni -11

Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın Niğde'de, kentin simgelerinden tarihi Alaeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın







Niğde'de, kentin simgelerinden tarihi Alaeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.



Niğde Kalesi'nde bulunan 796 yıllık Alaeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İmamın yetkililere haber vermesi üzerine camiye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Camide yangın çıktığı sırada kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "Yangının sebebiyle alakalı, duman tahliyesi bittikten sonra inceleyip anlayabileceğiz. Kamera sistemi de var, gerekli incelemeleri yapacağız, sebebini anlamaya çalışacağız. İlk intibamız elektrik kontağından olabileceği üzerine" dedi.



ALAEDDİN CAMİİ'NİN TARİHİ



Alaeddin Camii, Niğde Sancak Beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabesine göre yapının mimarları, üstad Sıddık ve kardeşi Gazi'dir. Ayrıca inşa kitabesinde, 'Müstenireddin' adı geçmektedir. Bu şahsın caminin inşaatından sorumlu yapım yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Bazı onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Cami iki kapılıdır. Doğuya bakan kapı üzerinde yaz aylarında 09.30- 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı gölge, kapının taş maharetli elleriyle işleyen ustanın 'Taçlı Kadın Başı' ortaya çıkartmaktadır. Efsaneye göre; usta, aşık olduğu ve hiç evlenemeyeceğini bildiği Niğde Sancak Beyinin kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için konuyu kapı süslemesindeki taşa resmetmiştir. Yapı, harım ile kuzeydoğu köşesine yerleştirilen tek şerefeli minareden oluşmaktadır.



Görüntü Dökümü



-------------



-İtfaiyenin gelişi



-İtfaiye erlerinin hazırlanması



-İtfaiye erlerinin cami içerisine girmesi



-Ekiplerden genel görüntü



-Çıkan dumandan görüntü



-Detay görüntüler



-Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'ın açıklaması



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



==================



Suriye ve Afganistanlılar kavga etti: 6 yaralı







Karaman'da Suriye ve Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.



Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 727 numaralı sokakta meydana geldi. Sanayi sitesinde günlük yevmiyeli işlerde çalışan Afganistan uyruklu Gias Ali Nazari (30), Fayz Ali Nazari (20), Shir Ali Nazari (28), Khiara Mohammed Nazari (37) ile Suriye uyruklu Wail Faozi Mihammed ve Rizwani Gülam Mohammed sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan kavgada iki grup birbirine bıçak, sopa ve çevredeki iş yerlerinin bahçesinden aldıkları küreklerle saldırdı. Olayda yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sırtı ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Gias Ali Nazari'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------



Olay yerinde polisin inceleme yapması



Genel ve detay



Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



===========================================



Düşürülen parayı alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı







Tekirdağ'da düşürülen 6 bin 300 lirayı alan A.Ş. adlı kadın, polis tarafından güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı.



Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Zarf içinde bulunan 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G., bir müddet sonra parasının olmadığını fark ederek, polise başvurdu. Polis, alışveriş merkezi ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde, para bulunan zarfı bir kadının alıp, bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri zarfı alan kadının A.Ş., olduğunu ve Aydoğdu Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Polisin gözaltına aldığı A.Ş., içinde para bulunan zarfı da polise teslim etti.



Polis, 50 lirası eksik olan 6 bin 250 lirayı sahibi Metin G.'ye teslim ederken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Kayıp parayı almaya gelen kadın



-Kadının yerden parayı alması



-Kadının etrafa bakması ve uzaklaşması



-Detaylar



Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,



===================



İYİ Parti'li Koncuk: 'Andımız' ortak, milli değerimizdir



İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "'Andımız', ortak, milli değerimizdir. Bazı siyasi partilerin, bu konuda bizim karşımızda olmak yerine verilmiş yargı kararının neden uygulanmadığını sorgulaması gerekir" dedi.



'Andımız'ın okullarda tekrar okutulmasına dair Danıştay kararının uygulanmaması konusunda İYİ Parti'nin verdiği önerge, AK Parti ve HDP'nin ret, MHP'nin ise çekimser oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. 'Andımız'ın okullarda okutulmasına getirilen yasağa karşı Danıştay'da dava açan İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, Meclis Genel Kurulu'nda alınan kararı değerlendirdi.



Partisinin Adana İl Başkanlığı'nda açıklama yapan İsmail Koncuk, milli değer olarak gördükleri 'Andımız' için mücadele verdiklerini söyledi. İYİ Parti'li Koncuk, "Bugün millettin meclisinde 'Andımız' gibi bir milli değerimizin varlığını korumak için mücadele ediyoruz. Üstelik tekrardan okunmasına yönelik alınmış bir yargı kararı varken. 'Andımız', siyasi bir mesele değildir, ortak bir milli değerimizdir; fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu değerimizin tekrardan okullarımıza dönmesi için alınan yargı kararına uymadı. Biz burada 'Andımız' için mücadele ederken, neden Meclis'teki bazı siyasi partiler, bundan rahatsız oluyor? Karşımızda olmak yerine bizim yanımızda durarak, ortaya konan yargı kararının neden uygulanmadığını sorgulamaları gerekir. 1071'de girdiğimiz bu coğrafyada tutunmak için büyük bedeller ödedik. Binlerce şehit verdik ve 'Andımız'la milli kimliğimizle tutunduk" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------



İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un açıklaması



SÜRE: 02'19" BOYUT: 258 mb



Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



===================



Sobadan zehirlenip ölen genç toprağa verildi



İzmir'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybeden Naim Kocabıyık (24), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) tedavisi ise sürüyor.



Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), dün sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Aytekin Kocabıyık zili çalmasına rağmen açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim Kocabıyık ve gelini Tuğçe Kocabıyık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın ise baygın olduğu tespit edildi. Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans helikopter ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Tuğçe Kocabıyık'ın tedavisi sürüyor.



Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin sonrası yakınlarınca teslim alınan Naim Kocabıyık'ın cenazesi, Dikili Merkez Camii'nde, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Dikili Kabristanı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü



Tuğçe Kocabıyık'ın tedavi gördüğü hastaneden görüntü



Naim Kocabıyık ve Tuğçe Kocabıyık'ın fotoğrafı



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



=======================



Fatma Girik, sağlık kontrolü için hastanede



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçen 5 Ocak'ta düşen ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü oyuncu Fatma Girik, bugün kontrolleri için tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Ünlü oyuncu Fatma Girik, gecen 5 Ocak'ta, saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Evde bulunan bakıcıları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından boyunluk takılan Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in gribal enfeksiyon başlangıcına bağlı halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre gözlem altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik, doktorların yaptığı son kontrolün ardından aynı gün taburcu edildi.



Tedavisine evinde devam edilen Girik, bugün öğlen saatlerinde Torba Mahallesi'ndeki evinden ambulansla alınarak, sağlık kontrolleri için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------



-Fatma Girik'in hastaneye getirilişinden görüntü



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



===================



Karlıova'da kar biriken evin çatısı çöktü



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üzerinde kar kütlesi biriken tek katlı bir evin çatısı çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Karlıova İlçesi'ne bağlı Halifan Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 çocuğuyla yaşayan Emine İşlek'e ait evin çatısının çöktü. Şans eseri evde kimse olmaması sayesinde can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı hasar oluştu. Çarşamba gününden itibaren tekrar etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova'da kar kalınlığı yaklaşık 3 metreyi geçti.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------------



- Çöken çatının görüntüsü



Çöken çatının olduğu evin uzaktan görüntüleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(BİNGÖL),



===================



Bucak'taki salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu



Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu.



Bucak'ta geçen pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 761 oldu. Rahatsızlanan ilçe sakinlerinden 2 bin 601'i Bucak Devlet Hastanesi'nde, 160'ı ise özel hastanede tedavi gördü. Bucak Devlet Hastanesi'nde 10'u çocuk 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Burdur Valiliği, Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla bakteri bulaşan 2 deponun şebekeyle bağlantısı kesilirken, içme suyu hattında da klorlama çalışması başlatıldı. Salgının tespit edildiği günden bu yana klorlama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Dünden itibaren salgın nedeniyle hastanelere başvuru sayısında azalma gözlendiği belirtildi.



Haber: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),



===================



Hatay'da 2 kişinin öldüğü patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı







Hatay 'ın Altınözü ilçesinde 15 gün önce 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana gelen ve biri Suriyeli 2 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili ev sahibi M.K. tutuklandı.



Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde 25 Ocak günü patlama meydana geldi. Patlamada Yusuf Çolak (24) ve Suriye uyruklu Ahmet Muhammet (40) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.



Haber: Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay),



===================

